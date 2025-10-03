Qué hacer en el Campo de Gibraltar esta semana: del 6 al 12 de octubre
La comarca se llena de actividades culturales, científicas y de ocio para todos los públicos en una semana marcada por el puente de la Hispanidad
El Campo de Gibraltar vive una semana, del 6 al 12 de octubre, en la que se mezclan jornadas históricas, cuentacuentos, conferencias, estrenos teatrales, música en directo y hasta citas gastronómicas como el Oktoberfest y The Champions Burger Smash Edition. La programación invita a recorrer municipios como Algeciras, La Línea, San Roque, Tarifa, Jimena y Los Barrios con propuestas para todos los gustos y edades. Sin olvidar, que la programación está en constante actualización.
Lunes 6 de octubre
- 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
- 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 18:00 | Biblioteca de Guadiaro, San Roque: Cuentacuentos La vuelta al cuento con Diego Magdaleno.
- 18:00 | Biblioteca de San Roque: Cuentacuentos La ballena que quería más, narrado por María Rivas de la Caléndula.
- 19:00 | Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del libro El patronato, de Maribel Sánchez González.
Martes 7 de octubre
- 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
- 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 18:00 | Centro de Salud, Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras dentro de las Jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
- 18:30 | Biblioteca de San Roque: Conferencia Cáncer de mama: ¿qué debemos saber?, por Susana Gómez Modet.
- 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: obra Ahora mismito de la compañía Malaje Solo (para alumnado de los IES). Entradas gratuitas en la biblioteca municipal o la Delegación de Cultura.
Miércoles 8 de octubre
- 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
- 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 19:00 | Unión Cultural Deportiva Linense, La Línea: Conferencia de Javier López sobre “Muñoz Molleda”.
- 19:00 | Edificio Diego Salinas, San Roque: Presentación del libro Amarga caña de azúcar, de Aurora Ponferrada.
Jueves 9 de octubre
- 10:00 | Oficina Municipal de Turismo, La Línea: Ruta de Nacho Falgueras. Confirmar asistencia en el 662361328.
- 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
- 17:30 | Pabellón de San Pablo, Jimena: Planetario Aula del cielo.
- 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 18:00 | Teatro Florida, Algeciras: Obra La Ventana de Dinorah, teatro negro de Apadis Bambalinas.
- 19:00 | ETS de Ingeniería, Algeciras: Proyección Alcultura Cinema: Aún estoy aquí.
- 20:00 | Teatro La Velada, La Línea: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Álvaro Baltanás.
- 22:00 | Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Antonio Ocaña. Entradas en Botanic (apertura de puertas a las 21:00).
Viernes 10 de octubre
- 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
- 17:30 | Pabellón de Jimena: Planetario Aula del cielo.
- 18:00 | Plaza de la Constitución, La Línea: Oktoberfest (hasta medianoche).
- 19:30 | Lago Marítimo, Algeciras: Concierto del grupo algecireño Rakusion.
- 20:30 | Teatro Paseo de La Velada, La Línea: Concierto Vishuddha de Antonio Lizana (entrada 7 €).
- 21:30 | Lago Marítimo, Algeciras: Espectáculo musical Si brillas cantas.
- 23:00 | Lago Marítimo, Algeciras: Actuación del grupo Retrovisión.
Sábado 11 de octubre
- 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 12:00 | Plaza de la Constitución, La Línea: Oktoberfest (hasta medianoche).
- 17:00 | Dársena Puerto Deportivo Sotogrande (San Roque): SUP Yoga inclusivo con CADI.
- 20:00 | Teatro Municipal Alameda, Tarifa: Obra Las Pensionistas, con Rosa Benito, Loreto Valverde e Irma Soriano (entrada 5 €).
- 21:00 | Teatro Florida, Algeciras: El lago de los cisnes, interpretado por el Ballet de Kiev.
Domingo 12 de octubre
- 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 12:00 | Plaza de la Constitución, La Línea: Oktoberfest (hasta medianoche).
