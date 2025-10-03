Qué hacer en el Campo de Gibraltar esta semana: del 6 al 12 de octubre

El Campo de Gibraltar vive una semana, del 6 al 12 de octubre, en la que se mezclan jornadas históricas, cuentacuentos, conferencias, estrenos teatrales, música en directo y hasta citas gastronómicas como el Oktoberfest y The Champions Burger Smash Edition. La programación invita a recorrer municipios como Algeciras, La Línea, San Roque, Tarifa, Jimena y Los Barrios con propuestas para todos los gustos y edades. Sin olvidar, que la programación está en constante actualización.

Lunes 6 de octubre

17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.

: Cuentacuentos La ballena que quería más, narrado por María Rivas de la Caléndula. 19:00 | Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del libro El patronato, de Maribel Sánchez González.

Martes 7 de octubre

: The Champions Burger Smash Edition. 18:00 | Centro de Salud, Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras dentro de las Jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.

: Conferencia Cáncer de mama: ¿qué debemos saber?, por Susana Gómez Modet. 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: obra Ahora mismito de la compañía Malaje Solo (para alumnado de los IES). Entradas gratuitas en la biblioteca municipal o la Delegación de Cultura.

Miércoles 8 de octubre

: Conferencia de Javier López sobre “Muñoz Molleda”. 19:00 | Edificio Diego Salinas, San Roque: Presentación del libro Amarga caña de azúcar, de Aurora Ponferrada.

Jueves 9 de octubre

10:00 | Oficina Municipal de Turismo, La Línea : Ruta de Nacho Falgueras. Confirmar asistencia en el 662361328.

: I Jornadas Historias de la Verja. 17:30 | Pabellón de San Pablo, Jimena: Planetario Aula del cielo.

: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Álvaro Baltanás. 22:00 | Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Antonio Ocaña. Entradas en Botanic (apertura de puertas a las 21:00).

Viernes 10 de octubre

: Oktoberfest (hasta medianoche). 19:30 | Lago Marítimo, Algeciras : Concierto del grupo algecireño Rakusion.

: Espectáculo musical Si brillas cantas. 23:00 | Lago Marítimo, Algeciras: Actuación del grupo Retrovisión.

Sábado 11 de octubre

: Obra Las Pensionistas, con Rosa Benito, Loreto Valverde e Irma Soriano (entrada 5 €). 21:00 | Teatro Florida, Algeciras: El lago de los cisnes, interpretado por el Ballet de Kiev.

Domingo 12 de octubre