Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Qué hacer en el Campo de Gibraltar esta semana: del 6 al 12 de octubre

La comarca se llena de actividades culturales, científicas y de ocio para todos los públicos en una semana marcada por el puente de la Hispanidad

'El Lago de los Cisnes', del Ballet de Kiev.
'El Lago de los Cisnes', del Ballet de Kiev. / E.S.
G.M.

Campo de Gibraltar, 03 de octubre 2025 - 21:30

El Campo de Gibraltar vive una semana, del 6 al 12 de octubre, en la que se mezclan jornadas históricas, cuentacuentos, conferencias, estrenos teatrales, música en directo y hasta citas gastronómicas como el Oktoberfest y The Champions Burger Smash Edition. La programación invita a recorrer municipios como Algeciras, La Línea, San Roque, Tarifa, Jimena y Los Barrios con propuestas para todos los gustos y edades. Sin olvidar, que la programación está en constante actualización.

Lunes 6 de octubre

  • 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
  • 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 18:00 | Biblioteca de Guadiaro, San Roque: Cuentacuentos La vuelta al cuento con Diego Magdaleno.
  • 18:00 | Biblioteca de San Roque: Cuentacuentos La ballena que quería más, narrado por María Rivas de la Caléndula.
  • 19:00 | Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del libro El patronato, de Maribel Sánchez González.

Martes 7 de octubre

  • 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
  • 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 18:00 | Centro de Salud, Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras dentro de las Jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
  • 18:30 | Biblioteca de San Roque: Conferencia Cáncer de mama: ¿qué debemos saber?, por Susana Gómez Modet.
  • 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: obra Ahora mismito de la compañía Malaje Solo (para alumnado de los IES). Entradas gratuitas en la biblioteca municipal o la Delegación de Cultura.

Miércoles 8 de octubre

  • 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
  • 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 19:00 | Unión Cultural Deportiva Linense, La Línea: Conferencia de Javier López sobre “Muñoz Molleda”.
  • 19:00 | Edificio Diego Salinas, San Roque: Presentación del libro Amarga caña de azúcar, de Aurora Ponferrada.

Jueves 9 de octubre

  • 10:00 | Oficina Municipal de Turismo, La Línea: Ruta de Nacho Falgueras. Confirmar asistencia en el 662361328.
  • 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
  • 17:30 | Pabellón de San Pablo, Jimena: Planetario Aula del cielo.
  • 18:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 18:00 | Teatro Florida, Algeciras: Obra La Ventana de Dinorah, teatro negro de Apadis Bambalinas.
  • 19:00 | ETS de Ingeniería, Algeciras: Proyección Alcultura Cinema: Aún estoy aquí.
  • 20:00 | Teatro La Velada, La Línea: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Álvaro Baltanás.
  • 22:00 | Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Antonio Ocaña. Entradas en Botanic (apertura de puertas a las 21:00).

Viernes 10 de octubre

  • 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 17:00 | Sede Ascteg, La Línea: I Jornadas Historias de la Verja.
  • 17:30 | Pabellón de Jimena: Planetario Aula del cielo.
  • 18:00 | Plaza de la Constitución, La Línea: Oktoberfest (hasta medianoche).
  • 19:30 | Lago Marítimo, Algeciras: Concierto del grupo algecireño Rakusion.
  • 20:30 | Teatro Paseo de La Velada, La Línea: Concierto Vishuddha de Antonio Lizana (entrada 7 €).
  • 21:30 | Lago Marítimo, Algeciras: Espectáculo musical Si brillas cantas.
  • 23:00 | Lago Marítimo, Algeciras: Actuación del grupo Retrovisión.

Sábado 11 de octubre

  • 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 12:00 | Plaza de la Constitución, La Línea: Oktoberfest (hasta medianoche).
  • 17:00 | Dársena Puerto Deportivo Sotogrande (San Roque): SUP Yoga inclusivo con CADI.
  • 20:00 | Teatro Municipal Alameda, Tarifa: Obra Las Pensionistas, con Rosa Benito, Loreto Valverde e Irma Soriano (entrada 5 €).
  • 21:00 | Teatro Florida, Algeciras: El lago de los cisnes, interpretado por el Ballet de Kiev.

Domingo 12 de octubre

  • 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
  • 12:00 | Plaza de la Constitución, La Línea: Oktoberfest (hasta medianoche).

También te puede interesar

Lo último

stats