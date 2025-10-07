El Ayuntamiento de La Línea reorganiza su equipo de gobierno con cambios en Deportes y Participación Ciudadana

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión y optimizar el trabajo municipal, el Ayuntamiento de La Línea ha llevado a cabo una remodelación en su equipo de gobierno. La reestructuración introduce ajustes en varias concejalías, siendo los más significativos los que afectan a las áreas de Deportes y Participación Ciudadana.

Javier Vidal deja la delegación de Deportes, que será asumida por Alejandro Rodríguez, quien mantendrá sus actuales responsabilidades como Adjunto a Alcaldía y concejal de Juventud. De esta forma, Rodríguez pasa a integrar el Área de Presidencia, bajo la tenencia de Alcaldía del propio Javier Vidal.

Por su parte, Alejandro Rodríguez deja la concejalía de Participación Ciudadana, que será asumida por Rafael León. Este último compatibilizará esta nueva responsabilidad con sus delegaciones actuales de Mantenimiento Urbano, Limpieza y Playas.

Así es la distribución actual del equipo de gobierno

Primer Teniente de Alcalde: Juan Domingo Macías

Área de Servicios Públicos e Infraestructuras

Rafael León Esteban: Limpieza; Mantenimiento Urbano y Playas.

Yolanda Mercedes Fernández Borastero: Infraestructuras.

José María Matas Vélez: Parques y Jardines; Emusvil.

María de los Santos Martín Martínez: Servicios Generales.

Iria Galiza Bello Bellón: Personal y Recursos Humanos.

Daniel Martínez Andrades: Patrimonio.

Segundo Teniente de Alcalde: Javier Vidal

Área de Alcaldía-Presidencia

Mercedes Atanet Armida: Protocolo.

José María Matas Vélez: Calidad de los Servicios Públicos Locales.

Manuel Abellán San Román: Seguridad Ciudadana.

Alejandro Manuel Rodríguez García: Adjunto a Alcaldía; Juventud y Deportes.

Tercer Teniente de Alcalde: Zuleica Molina

Área de Cohesión Social y Relaciones con la Ciudadanía

Iria Galiza Bello Bellón: Empleo e IMEF.

María de los Santos Martín Martínez: Educación.

Rafael León Esteban: Participación Ciudadana.

Manuel Abellán San Román: Cementerio.

Raquel Ñeco Ruiz: Medio Ambiente y Transición Ecológica; Movilidad; Sector Pesquero Local.

Cuarto Teniente de Alcalde: Sebastián Hidalgo

Área de Promoción Social, Cultural, Digital y Territorial

Raquel Ñeco Ruiz: Cultura; Actos Públicos y Eventos.

Mercedes Atanet Armida: Turismo y Festejos.

José Alfonso Lozano Huertas: Comercio y Mercado.

Sebastián Hidalgo Hidalgo: Sistemas de Información y Telecomunicaciones; Transición Digital.

Daniel Martínez Andrades: Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Proyecto Agenda 2030