100x100 Unidos: Desde La Línea a Sevilla, pasando por Cádiz

El logotipo del nuevo partido es la de un castillo de color naranja, con dos torres redondas a los lados y base ondulada, aunque bien pudo haber sido la cara de Juan Franco, como aquel de Pablo Iglesias que figuró en la papeleta electoral de Podemos en las europeas de 2014. Mejor no tentar la suerte, vistos los derroteros de la formación morada, que iba a comerse al PSOE y a IU. Y a medio mundo. El alcalde de La Línea es el rostro visible de 100x100 Unidos, el culpable de haber llevado a la criatura a una mayoría absoluta en las elecciones locales y de situarla como llave, con mando en plaza, en la Diputación de Cádiz: de las subvenciones nominativas concedidas por esta última en 2025, el Ayuntamiento linense ha acaparado el 40% del total: 7,4 millones de euros. Franco, sin embargo, ha hecho consigo de Edipo para que el proyecto crezca y se expanda con nuevos actores: primera escala, la provincia de Cádiz, luego el resto de Andalucía. Quién sabe. Sevilla, sede del Parlamento autonómico, es el destino deseado en 2026. Para las elecciones generales, ya se verá.

Los estatutos de la incipiente formación política trazan las líneas maestras que la definen. Su misión es y será “contribuir democráticamente al desarrollo y progreso de Andalucía, para participar en la política autonómica y local de nuestra comunidad autónoma y ser un instrumento de la voluntad política de los andaluces”. Más adelante abunda en ello: “Poner a Andalucía en el centro del debate político, trabajando para que no sea una Comunidad Autónoma más en las batallas políticas de los grandes partidos y sacar del debate político cualquier tema que no afecte a Andalucía directamente”. En los citados estatutos, ni una sola alusión a la celebración de primarias entre los militantes, ni para la elección de su dirección ni para los candidatos a los procesos electorales. Todo atado en corto y medido.

El congreso constituyente, cuya fecha había sido fijada para antes de final de año, queda aplazado a febrero de 2026

El camino de los 100x100 está dibujado sobre el mapa, si bien van tarde en el proceso. El anunciado congreso constituyente, cuya última fecha de celebración había sido fijada para antes de final de año, ha quedado aplazado a febrero de 2026 y la cita anunciada para el próximo 9 de octubre, en la capital de la provincia, se ha visto reducida a una presentación en público de sus máximos responsables, encabezados por el linense Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación gaditana.

Dejar los deberes más importantes para dentro de unos meses tiene el grave inconveniente de que un adelanto electoral en Andalucía a marzo de 2026, tras los fastos que cada 28 de Febrero se organizan desde el palacio de San Telmo, cogerá a los 100x100 aún verdes y con las tareas a medio hacer, empezando por la confección de la lista electoral -que casi será lo de menos- y terminando por un programa que deberá articular un discurso único y homogéneo para el conjunto de la provincia en torno a las infraestructuras y los medios que se requieren en todos los ámbitos y en todas las comarcas.

El peor de los escenarios sería una coincidencia de las andaluzas con las generales. Si PP y PSOE se salen con la suya y logran situar el debate en la necesidad de concentrar el voto útil de derechas e izquierdas en torno a uno y otro -con escándalos como los Ábalos y los Mazón como referentes- las posibilidades de los 100x100 de abrirse paso serán muy reducidas. Y el sueño de formar un nuevo proyecto político netamente andaluz (como el PSA, el PA, la Convocatoria por Andalucía de Julio Anguita o el Foro Andaluz de Manuel Pimentel) habrá vuelto a fracasar.