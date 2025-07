Javier Vidal: "Nos hemos quitado los complejos y vamos a por todas"

Mano derecha de Juan Franco, el partido que preside y surgido de La Línea 100x100 celebrará antes de final de año su congreso constituyente. Se presentará a las elecciones andaluzas de 2026 por la provincia de Cádiz para dar batalla. Militó en el PCE y luego en Izquierda Unida, también en CCOO. "Estoy cansado de ver cómo a políticos de PSOE y PP se esconden bajo de la mesa cuando reciben una llamada de arriba. Eso no puede ser así", sentencia.

Pregunta.-Van a por todas.

Respuesta.-Hemos creado un partido, 100x100 Unidos, que, además de concurrir con él a las elecciones municipales de 2027 en un buen número de localidades de la provincia de Cádiz, se presentará también a las elecciones autonómicas de 2026. Es necesario para seguir avanzando. Podemos ser una alternativa porque somos muy diferentes a los partidos tradicionales. Habrá que ver muchas cosas y estudiarlo tranquilamente, pero la intención es ir a por todas, como usted dice.

P.-¿Se han quitado los 100x100 algún tipo de complejo en estos años?

R.-Bueno, hemos aprendido desde la gestión que hemos desarrollado en La Línea. Al fin y al cabo, hemos gestionado y gestionamos las cosas con espíritu práctico. En el resto de partidos no hay voluntad de hacer prosperar nuestra provincia.

P.-¿Tampoco por parte del PP, sus actuales socios en la Diputación de Cádiz?

R.-Si le soy sincero, no vemos voluntad real ni en el PSOE, con el que gobernamos la Diputación de Cádiz entre 2019 y 2023, ni en el PP, con quienes estamos desde entonces. Por eso queremos ser una alternativa a nivel provincial, para cambiar las cosas. En La Línea lo hemos hecho. Cuando cogimos el gobierno del Ayuntamiento, en 2015, La Línea era una de las peores ciudades de Andalucía: nadie quería venir y la hemos cambiado desde la gestión y desde el trabajo. Logramos una alternativa cuando todo el mundo pensaba que no la había.

P.-Pero el nuevo partido es algo más que La Línea 100x100.

R.-El nuevo partido es y será mucho más que La Línea 100x100. Nos hemos dado cuenta de que, para que tu municipio siga creciendo, tienes que estar en las instituciones supramunicipales. Una vez que te planteas esto y ves que hay mucha gente, igual que tú, que quiere hacer cosas en tu provincia, pues, oye, vamos a intentar unificarla. Y a partir de ahí, crear un proyecto ilusionante.

Necesitamos que se tome en serio, y ahora no hay voluntad política, el problema del narcotráfico. Queremos que se endurezcan las penas a los narcotraficantes

P.-¿Sus prioridades?

R.-Necesitamos que haya una apuesta clara por las infraestructuras provinciales, que se invierta realmente en educación, para que las industrias prosperen y la gente tenga salida. Necesitamos que se tome en serio, y ahora no hay voluntad política, el problema del narcotráfico. Queremos que se endurezcan las penas a los narcotraficantes.

P.-¿Se ven como partido de gobierno en la provincia de Cádiz?

R.-Hemos crecido y hemos visto de qué va esto con cuatro años de gobierno en la Diputación con el Partido Socialista y otros cuatro años con el PP. No tenemos ningún tipo de complejo. Somos un partido de gobierno porque hemos demostrado que sabemos gobernar. Tenemos nuestros detractores, pero hemos demostrado que las cosas se pueden cambiar. La Línea es un ejemplo: ves las obras que hemos desarrollado y las que tenemos en marcha, las infraestructuras deportivas... Hemos demostrado que la ciudad se puede cambiar.

Javier Vidal, durante la entrevista. / Vanessa Pérez

P.-¿Su fórmula?

R.-El trabajo y poner por delante al ciudadano. Muchísimas veces te equivocas y hay gente que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, es lógico, pero siempre ponemos por delante de todo al ciudadano.

P.-¿Sin ideología?

R.-Nuestra ideología, como dice muchas veces Juan Franco, es preocuparnos por que los pasos de cebra estén pintados y las farolas funcionen. El secreto también es ser valiente. Lo que hemos visto cuando hemos llegado a las instituciones, primero con el PSOE y ahora con el PP, es que hay una gran parte de la clase política en este país y en la provincia de Cádiz que no piensa por sí misma y que sus decisiones vienen marcadas por las decisiones que puedan afectar a Sevilla o Madrid.

P.-¿Qué nota le pone a su experiencia de gobierno con PSOE y PP?

R.-Satisfecho.

P.-¿Del 1 al 10?

R.-Yo creo que un notable, un 8. Estamos satisfechos porque hemos conseguido muchas cosas para La Línea.

No tenemos sesgo ideológico y eso nos permite trabajar con la gente valorando sus proyectos, más que a quién o a qué representan

P.-¿Tanto uno como con otro partido?

R.-Tanto con uno como con otro. Con el PSOE tuvimos un periodo de más aprendizaje, una situación muy diferente a la que tenemos ahora mismo, en la que estamos pilotando proyectos y culminándolos. Es una experiencia más positiva, porque hemos aprendido mucho. Nos hemos quitado esos complejos que podíamos tener y hemos visto que se pueden hacer cosas, no solo en La Línea, si no en el resto de la provincia. Tanto mi compañero Sebastián Hidalgo como yo estamos haciendo un trabajo muy serio desde la Diputación, con la creación de planes, impulsando proyectos y tratando por igual a todos los alcaldes, sean del sino político que sean. Nosotros no tenemos sesgo ideológico y eso nos permite trabajar con la gente valorando sus proyectos, más que a quién o a qué representan.

P.-¿La Línea va a ser un ejemplo de gestión para 100x100 Unidos, un referente o, en cierto sentido, una sombra?

R.-La Línea puede ser un ejemplo de gestión y de muchas cosas, pero cada zona de la provincia es diferente. Nuestro proyecto para La Línea tiene recorrido porque hemos sido capaces de rebajar nuestras deudas, quitar la mala imagen de la ciudad y crear riqueza, pero más que repetir ese proyecto queremos centrarnos en los problemas que existen en cada municipio y, a partir del trabajo y de la lógica, poner en marcha las soluciones. Hemos sido capaces de hacer muchas cosas por nuestra forma de trabajar, sin contar con cargos de confianza, trabajando las horas que haga falta para sacar cada proyecto y no preocupándonos de las tonterías de las que otros partidos se preocupan. Lo que necesita la provincia de Cádiz, sobre todo, es que se la defienda hasta el final.

P.-A veces, en la Diputación, Sebastián Hidalgo y usted votan en sentido opuesto en los plenos. ¿No es contradictorio?

R.-En absoluto, cada uno opina libremente en asuntos que no afectan directamente a nuestros municipios ni a la provincia, porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Eso hoy en día es un lujo. Intentamos consensuar el voto con el Partido Popular, pero apoyamos muchísimo al Partido Socialista o a Izquierda Unida. Nosotros votamos a favor de algo cuando entendemos que algo merece la pena.

En la Diputación nos pasamos la mitad del tiempo discutiendo de cosas que no le influyen a los gaditanos. Los plenos son el parvulario del Congreso de los Diputados

P.-100x100 Unidos... Lo mismo deberían repensarse el nombre. Siendo dos diputados y votan de forma contraria a veces.

R.-¿Pero, por qué no? Nosotros estamos unidos en los problemas de la provincia. No hay ninguna diferencia en algo que afecte directamente a la provincia. Hoy en día, en la Diputación nos pasamos la mitad del tiempo discutiendo de cosas que no le influyen a los gaditanos. Los plenos de la Diputación son el parvulario del Congreso de los Diputados. Digámoslo así, ¿no? Yo soy diputado provincial por Cádiz y estoy en la Diputación Provincial de Cádiz para ocuparme de los problemas de los gaditanos y de mi municipio, no para preocuparme de lo que ocurre en otro punto, aunque me preocupa, ya sea Ucrania o Gaza.

P.-¿Hidalgo es más de derechas y usted de izquierdas?

R.-¿Se da cuenta? Mire, juzgar a la gente por ser de derecha o de izquierda es un error. Hay que juzgar a la gente por ser buenas o malas personas, por ser trabajador o por no ser trabajador. Fui militante de un partido de izquierda durante muchos años y presidente de un comité de empresa. Se me puede considerar de izquierdas, pero en el sindicato aprendí a entenderme con todo el mundo. Yo no le pregunto a Sebastián si es de derechas o de izquierdas, igual que no se lo pregunto a Juan Franco. No me preocupa. Los dos son magníficos gestores y magníficos compañeros, con quienes coincido en que tenemos que cambiar la situación de La Línea y de nuestra provincia.

Javier Vidal, ante el Estadio Municipal de La Línea, reformado por completo. / Vanessa Pérez

P.-¿Qué peso tiene la marca Juan Franco en 100x100 unidos?

R.-Un 99,9%. Juan Franco es un político que, para mí, está a la altura de los grandes políticos de nuestra tierra. El partido se aglutina en La Línea en torno a él y yo estoy en este proyecto por Juan Franco. Si Juan Franco no estuviera, posiblemente yo no estaría tampoco. La gente del resto de la provincia, cuando contacta con nosotros, contacta por Juan Franco y por el trabajo que ha llevado a cabo. Hay magníficos concejales detrás suya que hacen que Juan sea más grande, pero él es quien ha sido capaz de sacar a La Línea del ostracismo

P.-¿No hay riesgo de caer en el caudillismo?

R.-No, porque Juan Franco es una persona muy inteligente y le da a cada cual su sitio. Te permite trabajar y respeta tus decisiones. Si no fuera así, yo no estaría aquí hablando con usted ahora mismo. O no estaría Sebastián en la Diputación. Juan Franco dio ejemplo en el anterior mandato de su escaso afán de protagonismo, cuando dejó el escaño en la Diputación para centrarse en nuestra ciudad. Nunca se va a ir de La Línea.

Algunos topos y rebotados se nos habrán colado, y otros que se nos colarán. Esto es muy complicado. Es lo que más miedo nos da

P.-¿El hecho de que La Línea tenga tanto protagonismo en 100x100 Unidos puede levantar algún resquemor en otros partidos locales que quieran integrarse en la nueva formación?

R.-Tonterías, las justas. Si hay alguien que tiene resquemor, que no se una al proyecto. Nosotros nos lanzamos de forma valiente con 100x100 Unidos porque hay que cambiar las cosas. Conozco el presupuesto de la Diputación y mi compañero y yo seríamos capaces de gestionarlo de forma mucho más eficiente. Hay gente que ya se está arrimando y le estamos diciendo que aquí queremos sacar esto para adelante a base de trabajo. No vivimos de la política, estamos aquí porque nos gusta y porque queremos cambiar las cosas. Si tenemos que protestar en contra de los que están arriba, hay que protestar. Eso lo podemos hacer nosotros y no otros, porque somos libres. Ser libre en política es un lujo. No tenemos ataduras con nadie y decimos lo que nos parece.

P.-¿Cuántos topos, rebotados de otros partidos o gente en busca de un trabajito se les han acercado en los últimos tiempos?

R.-Muchísima gente. Y algunos que se nos habrá colado y otros que se nos colarán. Esto es muy complicado. Es lo que más miedo nos da. Llevamos desde 2015 en el gobierno local de La Línea, que era el pueblo donde más narcotráfico existía en la provincia de Cádiz y que venía de una época oscura con el GIL y demás... Toda aquella historia. Tenemos un nivel importante de cohesión y no se nos puede achacar nada: no tenemos ningún tipo de imputación ni ningún tipo de problema legal, nada.

P.-El proyecto se diseña a medio plazo con vistas a las elecciones autonómicas, pero es posible que haya una coincidencia con las elecciones generales. ¿También darían ese paso de forma paralela?

R. -No. No nos planteamos en este momento concurrir a las elecciones generales y, si vamos a las elecciones autonómicas, es simplemente porque hemos visto la posibilidad. Creemos que podemos intentar dar un salto al Parlamento de Andalucía y condicionar las políticas para que beneficien a la provincia de Cádiz. Mire, queremos que la gente conozca que La Línea partía con una deuda de 177 millones de euros y que ha sido capaz, en 10 años, de dar un giro y rebajarla a 122. Había mucha gente que se planteaba irse de la ciudad y otra que no quería venir: eso ya no pasa.

Hace años íbamos por ahí y nos daba vergüenza decir que éramos de La Línea. Ahora mismo lo dices sin más

P.-El propio alcalde nos lo decía en una entrevista hace no mucho.

R.-Es así. Lo que pasa es que somos muy piojosos y no nos queremos ir de La Línea, pero nos dolía muchísimo la situación. Cuando iba fuera de la ciudad y veía otros municipios, decía: ¿Y por qué mi pueblo no avanza? Por eso estoy en política. ¿Qué tiempo llevamos escuchando a los políticos de uno u otro bando hablando del tren litoral? ¿Por qué no podemos de ir del Campo de Gibraltar a Cádiz en tren? ¿Van a hacer algo? Yo no creo en los grandes partidos ya, no creo. Si no nos movemos la gente de Cádiz y no nos organizamos, nada va a cambiar porque no existe voluntad para que la provincia de Cádiz mejore.

P.-Es curioso cómo un término peyorativo como "piojoso" se ha convertido en un gentilicio asumido con orgullo por los linenses.

R.-Pues sí, porque hemos recuperado el orgullo. Reconozco que hace años íbamos por ahí y nos daba vergüenza decir que éramos de La Línea. Ahora mismo lo dices sin más. Cuando veo la arena y el agua de la playa de Bolonia, digo, joder... La arena de la playa de Levante de La Línea quizá no es la mejor y el agua está helada, pero yo quiero venir a mi playa. Eso es ser piojoso, simplemente.