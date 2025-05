100x100 Unidos: el nuevo partido de Juan Franco se extiende por la provincia de Cádiz y baraja presentarse en las elecciones andaluzas de 2026

Algeciras/Hace un puñado de años, la asamblea de militantes de La Línea 100x100 rechazó por amplia mayoría la posibilidad de coaligarse con otros partidos independientes de la provincia de Cádiz para concurrir juntos a procesos electorales y conseguir mayor representación, ya fuera en la Diputación Provincial o, incluso, en el Parlamento de Andalucía. La tesis que se impuso en ese momento en la formación política dirigida por Juan Franco es que esas alianzas pondrían en riesgo sus señas de identidad, surgidas de la necesidad imperiosa de dar respuesta a los problemas de un municipio prácticamente olvidado por el conjunto de las administraciones y dependiente en términos de empleo de Gibraltar.

La Línea 100x100 obtuvo en las elecciones municipales de 2015 nueve escaños en el Ayuntamiento -empatada con el PSOE- y la Alcaldía en coalición con el PP; en 2019 subió a 21 concejales sobre un total de 25 y, en 2023, mayoría absolutísima con 22. La pregunta inicial volvió a ponerse sobre la mesa hace solo unos meses y la respuesta de la asamblea de militantes fue ya otra bien distinta: para alcanzar nuevas metas es preciso romper la baraja y ampliar los horizontes. Crecer o morir poco a poco de éxito entre cuatro paredes, en los exiguos límites territoriales de La Línea. Y eso tan solo puede lograrse llevando el proyecto al conjunto de la provincia de Cádiz.

Juan Franco, Javier Vidal -derecha- y Juan Macías, en el Ayuntamiento de La Línea. / Andrés Carrasco

Después de algunas dificultades a la hora de registrar el nombre del nuevo partido -por coincidencias con otros ya existentes- y de barajar diferentes variables, el proyecto ya está en marcha: 100x100 Unidos, una nomenclatura que, en el caso de los comicios municipales, permitirá añadir en la cartelería una coletilla con el nombre del pueblo o ciudad correspondiente: 100x100 Unidos por Algeciras, pongamos por caso.

Eso será en mayo de 2027, pero antes habrá -al menos- otra cita con las urnas, las andaluzas de 2026, con la posibilidad de que coincidan con unas generales anticipadas en el primer semestre del año que viene. No en vano Núñez Feijóo quiere estar preparado para esa eventualidad y ha situado el 21 Congreso nacional del PP los días 4, 5 y 6 de junio. A partir de ahí, los populares celebrarán en otoño e invierno sus congresos autonómicos, provinciales y locales.

Javier Vidal, presidente

Un camino paralelo seguirá 100x100 Unidos, que prepara la celebración en la ciudad de Cádiz de su congreso constituyente a primeros del próximo otoño (seis meses más tarde de la fecha inicialmente barajada). En él, los afiliados aprobarán formalmente los estatutos del partido -ya registrados- y elegirán a su dirección, previsiblemente presidida por Javier Vidal, mano derecha de Franco y teniente de alcalde linense, vicepresidente de la Diputación de Cádiz en coalición con el PP, ex sindicalista de CCOO, ex militante de IU y figura pragmática, para más señas. Y sí, 100x100 Unidos es un partido, no una amalgama de siglas coaligadas circunstancialmente o bajo el paraguas de una federación. Lo primero, la unidad y, de paso, la disciplina interna.

Hasta la celebración de ese congreso y bajo la dirección de Vidal, el partido seguirá a cargo de una comisión gestora ya presente, con Yolanda Fernández Borastero como secretaria general junto a dos integrantes de Nuevos Aires de Tarifa (NAT) -Celia Rico como vicepresidenta y Germán Braza, tesorero-. A esa nómina de cuatro personas se sumarán en breve el algecireño Andrés Maderal y un representante de otro municipio, posiblemente, de la costa noroeste gaditana.

Juan Franco, tras las elecciones municipales de mayo de 2015, tras las que logró la Alcaldía. La foto la difundió él mismo el pasado sábado en Instagram, coincidiendo con el décimo aniversario de ese resultado. / E.S.

El principal reto a corto y medio plazo de 100x100 Unidos es elevar su implantación territorial con militantes y afiliados en el conjunto de la provincia, cuidando de que quienes se acerquen vengan a aportar y no a medrar. Fuentes del partido apuntan que este ya cuenta con una implantación en el 60% de las localidades de la provincia, si bien admiten que flaquean aún en ciudades como Cádiz, junto con algunos otros núcleos de población destacados.

La prioridad para los 100x100 Unidos, en cualquier caso, son los comicios municipales, lograr presencia en buena parte de los ayuntamientos y volver a ser decisivos con más peso en el gobierno de la Diputación -como ha ocurrido desde 2019-, así como en los de las mancomunidades.

La decisión de presentarse a las andaluzas se tomará en su debido momento; a nadie se oculta que un batacazo electoral en esa cita con las urnas supondría una pésima carta de presentación un año antes de elegir a los alcaldes y concejales. "Para las autonómicas y generales se exigen muchas cosas", confesó Franco a finales de octubre pasado en una cita con el Propeller Club de Algeciras, en referencia a la enorme intendencia que requieren esas citas electorales para cualquier partido.

Como ocurre con su marca electoral de La Línea, 100x100 Unidos carece de una adscripción ideológica definida a izquierda o derecha y en él están llamados a integrarse la mayoría de los partidos bajo la marca 100x100 de la provincia, como Los Barrios 100x100 u otras formaciones, caso de Nuevos Aires de Tarifa (NAT). No está tan clara la situación con San Roque 100x100, cuyos responsables distan de tener sintonía con sus homólogos de otros municipios.

Aunque la iniciativa de crear 100x100 parte de la comarca del Campo de Gibraltar, el esqueleto del nuevo partido suma a representantes de otras localidades de la provincia de Cádiz, como Jerez de la Frontera, Chiclana, San Fernando, Arcos, Chipiona, Conil, Ubrique, Barbate o Villamartín, muchos de ellos con raíces andalucistas y con alcaldes y concejales, en la mayoría de los casos, en ayuntamientos.

Franco seguirá en La Línea

Juan Franco no quiere perder el pie en su pueblo y, aunque es y será por mucho tiempo el gran referente electoral de los 100x100 más allá de La Línea, con el aval de su gestión como alcalde, no tendrá cargo ejecutivo de primer nivel en la dirección del partido. Aunque estar, estará, sin duda.

Las fuentes de 100x100 Unidos rechazan de plano que el regidor linense pueda concurrir como candidato a unas elecciones andaluzas -entre otras cosas, porque en Andalucía es incompatible por ley simultanear el cargo de alcalde con el de diputado autonómico- o que, incluso, opte a presidir la Diputación de Cádiz si los resultados siguen sonriendo a los 100x100 y se da una carambola de resultados electorales propicios.

Otra cosa, y eso es un futurible, sería el Congreso de los Diputados, donde ya figura otro alcalde campogibraltareño, el sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE). En ese caso, no habría incompatibilidad de cargos para Franco, aunque eso sería harina de otro costal y un salto quizá demasiado elevado... por el momento. Los resultados de las encuestas que se hagan de ahora en adelante marcarán el paso de unos y otros.