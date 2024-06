"Pensé en marcharme porque no veía futuro para La Línea, por eso entré en política, para transformar la ciudad"

La Línea/Amable, simpático, luchador, resolutivo, pragmático, culto y sencillo de trato. José Juan Franco Rodríguez (La Línea de la Concepción, 1975), es alcalde de su ciudad natal (La Línea 100x100) de la que es un auténtico forofo y defensor. Licenciado en Derecho y en Historia, diplomado en Gestión y Administración Pública y máster en esta disciplina. Es funcionario en excedencia de su propio Ayuntamiento para ejercer como primer edil. Su formación académica y su experiencia laboral desde dentro del Consistorio es el bagaje que le permite gestionar con liderazgo y pleno conocimiento esa administración local; la más cercana al ciudadano. Está divorciado y tiene dos hijos.

Pregunta.¿Cómo se define como persona?

Respuesta.Creo que como persona soy buena gente, afable, muy trabajador, implicado en los proyectos en los que me meto, para algunas cosas muy despistado, perfeccionista, amigo de mis amigos y me gusta tener buena relación con todo el mundo.

P.¿Su mayor defecto?

R.Alguno tengo; a veces soy muy insistente, demasiado pesado con algunas cosas. En algunas ocasiones se me saca de quicio y puedo tener un arrebato, algún “pistonazo”, pero intento calmarme. Algunas veces tengo alguna salida de tono, digo las cosas sin pensarlas y las consecuencias no son las que quiero. También voy para viejo y voy puliendo poco a poco todos esos defectos. Uno muy mío es la puntualidad; si digo aquí a las seis en punto, aquí estoy a las seis en punto y si tengo que esperar 10 minutos ya me pongo de los nervios.

P.¿El mayor obstáculo que ha tenido que superar en la vida?

R.Me considero una persona afortunada. Gracias a Dios, nunca he tenido problemas de verdad. Me explico; mis padres están bien de salud, siempre han estado trabajando, ambos están jubilados. Económicamente en mi casa hemos estado bien, no hemos vivido en un ambiente de ostentación ni de exceso, pero nunca me ha faltado de nada. He podido estudiar sin tener que recurrir a becas, no he tenido que ponerme a trabajar, no ha habido ningún problema de salud en la casa. Me considero hasta la fecha una persona tremendamente afortunada. Por citar un momento, yo soy funcionario del Ayuntamiento y una vez acumulamos 11 nóminas pendientes de cobro, dio una sensación de desaliento, de pesadez. Gracias a Dios tuve la nevera llena y pude pagar la hipoteca y las facturas.

P.¿Por qué decidió entrar en política?

R.Eso me lo ha preguntado mucha gente. Yo soy de aquí, de La Línea, mis padres también y los que fueron mis suegros, mi ex-mujer y mis hijos. Toda la vida he estado aquí, me gusta el fútbol de aquí, sus bares. Llegó un momento en que pensé en irme, porque veía que esta ciudad no tenía futuro, lo digo con todo respeto sin que nadie se ofenda. En algunas ocasiones, las decisiones políticas que se estaban tomando, pues en fin... entiendo que cada uno las tomaría pensando que eran las mejores, pero a mi entender creía que había otra forma de hacer las cosas. A partir de ahí, un grupo de personas, unas diez, decidimos constituir un grupo de trabajo en septiembre de 2014 y en marzo de 2015 concurrimos a las elecciones como partido político. A partir de ahí comenzó esta andadura. Ha sido un paso que ha tenido muchos peajes, pero no me arrepiento. Estamos transformando nuestra ciudad, la gente está contenta y en eso estamos.

Juan Franco. / Marco Antonio Rodríguez

P.Cómo persona, ¿qué puede aportar a la política y a sus conciudadanos?

R.Me da un poquito de vergüenza decirlo, eso debería preguntárselo a alguien de la calle. Creo que soy una persona con una formación bastante fuerte. Antes de ser alcalde estuve 16 años como funcionario y siempre en el círculo de toma de decisiones. He conseguido aglutinar un equipo de trabajo que es espectacular. A mí me toca ser la cabeza visible, lidero el proyecto, pero evidentemente por muy simpático que yo sea o muy gracioso, por mucho que me disfrace en carnavales o que vaya a los partidos de la Balona, si no tengo una gestión que avale todo esto no vamos a ningún lado. Se ha juntado un equipo de funcionarios, por ejemplo; el concejal de Urbanismo es arquitecto, la concejal de Asuntos Sociales es trabajadora social, y así sucesivamente. Acabamos configurando un buen equipo de trabajo y al final se van consiguiendo unos resultados a base también de echarle muchas horas y una carga de trabajo demencial. Los alcaldes que conozco más o menos andan en estos números y sí es cierto que la ventaja que tenemos es que todas las horas de trabajo van destinadas al Ayuntamiento y a la ciudad. No pertenecemos a una estructura política a nivel nacional, que exija, además, otra jornada de trabajo, con las obligaciones que ello conlleva.

P.¿Con qué modelo de ciudad sueña?

R.Poco a poco, con la que estamos consiguiendo. Creo que estamos convirtiéndonos en una ciudad normal, que era lo que pedíamos. Se está llevando un paquete de obras públicas bastante importante, un instrumento de planificación estratégica de la que carecíamos, como por ejemplo; un nuevo plan de ordenación y de movilidad urbana sostenible, un plan de vivienda, etc., etc., más la Agenda 2030. Creo que son documentos básicos para la transformación física de la ciudad y conseguir inversiones privadas, como la zona del puerto deportivo. Hay proyectos de desarrollo más fuertes de lo que aquí tenemos. Estamos consiguiendo transformar la mentalidad de la gente, como por ejemplo el concierto celebrado por el 150 aniversario de los Jardines Saccone, que ha sido un auténtico espectáculo. Conciertos en la plaza de toros y en el palacio de congresos, feria, carnavales y Semana Santa que se están desarrollando con auténtica normalidad. Un estadio de fútbol como el de ahora y no una ruina, el mercado de abastos en breve. Estamos poniendo las bases para que esta ciudad tenga un futuro por delante importante.

"Algún día me gustaría sacarme el doctorado y acabar siendo doctor en Historia"

P.¿Qué tiene pensado hacer cuándo se retire del cargo?

R.Aficiones tengo muchísimas. Estoy estudiando italiano e inglés. Algún día me gustaría sacarme el doctorado y acabar siendo doctor en historia. Leería más de lo que leo, vería más cine del que estoy viendo ahora y hacer más deporte del que hago. Me temo que aún me queda recorrido.

P.Un libro, una canción y una película

R.El libro; sin lugar a dudas, 'Cien años de soledad', me parece un auténtico espectáculo. Aparte; cualquiera de Gabriel García Márquez, de Álvaro Mendoza o Vargas Llosa, las series de novela histórica de Colleen McCullough. Canciones; yo no soy mucho de música, pero si tengo unos gustos muy eclécticos, pero me quedo con 'Española y gaditana', el pasodoble de nuestra ciudad. Películas; sí tengo bastantes, pero por quedarme con una, me quedaría con 'El Padrino', también me gustan mucho las de Woody Allen, que es mi director favorito. Pues como me has dicho una película... 'El Padrino'.