La Línea y otros ayuntamientos 100x100, los más beneficiados por las subvenciones nominativas de la Diputación de Cádiz en 2025

Juan Franco y Almudena Martínez (segundo y tercera por la izq.), el pasado 18 de junio, en la inauguración del pabellón deportivo de Punto Ribot, en La Línea, construido con cargo a la Diputación de Cádiz.

El criterio de reparto de las subvenciones nominativas que anualmente distribuye la Diputación de Cádiz entre los 45 municipios de la provincia ha tenido tradicionalmente un claro color político que, en el presente mandato (con el cogobierno de PP y La Línea 100x100) se mantiene inalterable. En 2025, de los 18,4 millones euros de subvenciones nominativas distribuidos entre los ayuntamientos por la institución provincial, 7,4 (el 40,5% del total) fueron a parar al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, cifra que contrasta con los cero euros de nueve consistorios, todos ellos gobernados por PSOE o IU, según la recopilación de datos realizada al respecto por los socialistas hasta mediados de este año y a la que ha tenido acceso esta redacción.

Las subvenciones nominativas son fruto de los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores y su adjudicación es finalista, con cargo a proyectos concretos que los ayuntamientos presentan a la Diputación para que los financie de forma total o parcial. La decisión para su concesión es discrecional y no obedece a criterios objetivos o a baremos previamente establecidos, sino más bien a la afinidad de los gobiernos locales con los partidos que dirigen la Diputación en cada momento.

Las inversiones llevadas a cabo por la institución provincial este año en La Línea demuestran el sesgo en favor de los 100x100, puesto que no solo se ha visto beneficiado el Ayuntamiento que dirige Juan Franco, sino otros que llevan el mismo sello o parecido, como Los Barrios (con cogobierno de Los Barrios 100x100 y PP, con 1,5 millones), Villamartín (Andalucía por Sí y PP, con un 1 millón), Paterna de Rivera (PP y Andalucía por Sí, con otro millón) o Barbate (Andalucía por Sí y PP, con 830.000 euros).

En ese reparto, pese a que los 100x100 tan solo cuentan con dos representantes en la Diputación y el PP catorce (por otros catorce del PSOE y uno de IU), tampoco salen los populares especialmente bien parados, pese a que tienen el gobierno de los municipios con mayor población en la provincia: Jerez (por donde es concejal la presidenta, Almudena Martínez) obtiene 795.000 euros, Algeciras 80.000 y Cádiz 195.000.

Menos suerte corren varios ayuntamientos en los que gobierna el PSOE en solitario (Rota, San Fernando, San Roque, Alcalá de los Gazules, San José del Valle y Benalup) o en coalición con IU (Chiclana), al igual que le ocurre a la federación de izquierdas en Sanlúcar de Barrameda o San Martín del Tesorillo, donde las subvenciones nominativas tampoco aparecen en 2025.

Entre el uso partidista y la deuda histórica

Para los socialistas, la conclusión de estos datos es que la coalición de populares y linenses en la Diputación lleva a cabo "un uso partidista del dinero público", al margen de criterios de proporcionalidad en las inversiones. Desde la orilla de los 100x100, la visión es que el dinero que logra La Línea responde a la literalidad del pacto de gobierno con el PP. La cantidad, añaden sus representantes, es “mucho menor, por cierto, de lo que nos ofreció el PSOE en 2023 para gobernar con ellos”.

Fuentes del partido localista, que entre 2019 y 2023 gobernó en la Diputación con el PSOE, aseguran que a su llegada al Gobierno de la Diputación hace seis años, trataron de alterar el sistema de reparto de las subvenciones nominalistas, pero los socialistas dieron nones, y que posteriormente, con el PP, les sucedió otro tanto. A ello suman el argumento de que La Línea ha sufrido durante décadas un abandono de las administraciones, que situó su Ayuntamiento en bancarrota, generando así una "deuda histórica" que comienza ahora a ser saldada.

En una entrevista concedida a Europa Sur en junio de 2024, Franco hizo alusión explícita a las acusaciones de que su partido estaba aprovechando ya entonces su pacto con el PP para sacar provecho para La Línea: "Se nos achaca que estamos, por decirlo muy finamente, drenando de recursos hacia La Línea el presupuesto de la Diputación y es cierto". "Estamos haciendo lo mismo que en Madrid", añadió en referencia a los independentistas catalanes, "pero al revés: allí se está beneficiando a la autonomía con mayor poder económico y aquí se está cumpliendo un principio de justicia distributiva: el dinero está yendo al municipio que más necesidades tiene en toda la provincia".

Las fuentes de los 100x100 consultadas resaltan que, gracias a las áreas gestionadas por ellos en la Diputación, existen planes de inversiones en toda la provincia que hasta ahora no existían, como el Plan Cádiz Marcha. En aquella entrevista, Franco aludió a ese respecto: "El Plan Cádiz Marcha contiene la mayor dotación económica para los municipios pequeños. Por ejemplo, Castellar de la Frontera o Setenil, tienen una asignación financiera para inversiones de 500.000 euros. Si alguien quiere criticar, vale, esto es política".

Respecto a los socialistas, el alcalde linense aseguró que le llamaba la atención sus críticas, "cuando están deseando que pactemos con ellos". "Eso me genera un cierto recelo. ¿Qué pasaría si nos fuéramos con ellos? ¿Que nos va a venir menos financiación?", se interrogó.