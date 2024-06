"Deseo que autoricen un referéndum en Cataluña para pedirlo para La Línea"

Hace poco más de un año, las elecciones municipales revalidaron la mayoría absolutísima de La Línea 100x100 y, de rebote, le regalaban la opción de elegir entre el PP y el PSOE para gobernar la Diputación de Cádiz. Franco aceptó la oferta del mejor postor y terminó decantándose por los populares, que ya gobernaban en la Junta. Satisfecho con los resultados, no cierra la puerta a pactar con el PSOE a medio o a largo plazo.

Pregunta.¿Está contento el alcalde de La Línea con el resultado de los acuerdos con el PP?

Respuesta.¡El alcalde de La Línea nunca está contento! Fuera bromas, estamos contentos con lo que se está cumpliendo. Hay que tener en cuenta que el acuerdo contemplaba muchos aspectos y algunos son muy peliagudos, pero se está avanzando.

P.Vamos por partes. Empecemos por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

R.Ya saben ustedes que se gestiona una miseria y que hay un problema económico bestial, pero aún así se están gestionando inversiones y se están haciendo las cosas con seriedad. Los objetivos que teníamos se están cumpliendo, básicamente porque nosotros nos consideramos personas serias. Una entidad como Arcgisa, que nos presta los servicios del ciclo integral del agua y del ciclo integral de la basura, evidentemente tiene que estar saneada y tiene que prestar un servicio adecuado. Y creo que se está consiguiendo.

P.¿Y en la Diputación?

R.Se nos achaca que estamos, por decirlo muy finamente, drenando de recursos hacia La Línea el presupuesto de Diputación y es cierto. Estamos haciendo lo mismo que en Madrid, pero al revés: allí se está beneficiando a la autonomía con mayor poder económico y aquí se está cumpliendo un principio de justicia distributiva: el dinero está yendo al municipio que más necesidades tiene en toda la provincia. Pero voy a ir más: con nosotros, el Plan Cádiz Marcha contiene la mayor dotación económica para los municipios pequeños. Por ejemplo, Castellar de la Frontera o Setenil, tienen una asignación financiera para inversiones de 500.000 euros. Si alguien quiere criticar, vale, esto es política.

P.Lo hace el PSOE.

R.Me llama la atención, cuando están deseando que pactemos con ellos. Eso me genera un cierto recelo. ¿Qué pasaría si nos fuéramos con ellos? ¿Que nos va a venir menos financiación?

"Envidia es la que tengo yo con el presupuesto de San Roque. Eso sí, si yo fuera alcalde de otro municipio sería Montecarlo porque estamos haciendo una auténtica proeza"

P.¿Qué tal la relación con la Junta de Andalucía?

R.Hay una serie de compromisos de largo recorrido. Estamos hablando de los nuevos juzgados, de la carretera del Higuerón (espero llegar a principios de 2025 con los suelos ya listos) y del PGOU.

P.¿A usted le afecta que en Algeciras o en San Roque, por ejemplo, vean con envidia el trato preferente de la Junta de Andalucía hacia La Línea?

R.Envidia es la que tengo yo con el presupuesto de San Roque. Yo tengo en La Línea una inversión media de 750 euros por habitante. Es el dinero que me da la Junta para pagar las nóminas de los trabajadores municipales, inversiones en la ciudad, gastos corrientes y demás. Tengo 750 euros y San Roque tiene 2.800 euros de gasto por habitante.Estoy envidioso de que ellos tengan allí Cepsa, Sotogrande... Por eso las calles de San Roque están más limpias que las de La Línea. Eso sí, si a lo mejor yo fuera alcalde de otro municipio sería Montecarlo, porque lo que estamos haciendo aquí con la escasez de recursos que tenemos es una auténtica proeza administrativa. Y mis vecinos son plenamente conscientes de ello. Por eso pasamos de nueve concejales en 2015 a 21 concejales en 2019 y a 22 el año pasado. Otros sacan mayoría absoluta de una manera muy ajustada.

P.La oposición interna a Ruiz Boix dentro del PSOE de Cádiz dice que si el partido hubiera tenido otro interlocutor, usted se habría decantado por el Partido Socialista como socio y no por el PP.

R.No, no, eso no es así. Yo con Juan Carlos Ruiz Boix he tenido siempre una muy buena relación. No hemos tenido problemas ni en lo personal ni en lo político, pero las formas me molestan. Esto es como si te deja tu novia, se va con otro y en vez de mandarle flores te pones debajo de su balcón a decirle que es una guarra. Más o menos es lo que ha pasado con nuestro pacto en la Diputación. Pero, repito, esto es política.

P.Ustedes acabaron contentos con el anterior pacto con el PSOE en la Diputación (2019-2023) ¿Están sacando ahora con el PP mucho más dinero para La Línea que antes?

R.Sí, nosotros acabamos muy contentos nuestro pacto con el PSOE. Y sí, ahora estamos sacando mucho más que antes, pero porque nuestras cartas ahora eran mejores. Podíamos elegir entre el PSOE y el PP, pero no eso no pasaba en 2019. Dicho esto, ya nos ha tocado la lotería dos veces y no creo que haya una tercera vez. Para el mandato siguiente ya se verá qué pasa porque no se van a repetir los mismos resultados electorales.

P.Todo el mundo sabe que las cuentas salen para que usted pueda plantear con el PSOE una moción de censura en la Diputación de Cádiz cuando le apetezca. ¿Alguna vez ha usado este argumento en las reuniones con el Partido Popular?

R.No, no hace falta. A mí lo que me llama la atención es que políticos de larga trayectoria en este entorno se rasguen las vestiduras con cosas que son políticas. Mire usted, yo tengo una administración, tengo unas cartas que me han echado, el reparto en la Diputación es de 14-14-2, después uno me ofrece esto y esto más que el otro, y a partir de ahí se toma una decisión. Como se decía en El Padrino, esto no es nada personal. Y tampoco es cuestión de ideologías. Ahora estamos bien, estamos contentos con los acuerdos, pero no cerramos la puerta para nada a un hipotético acuerdo con el PSOE de cara al futuro. No tenemos problemas con eso. Ya gobernamos con el PP en La Línea entre 2015 y 2019, con el PSOE en la Diputación entre 2019 y 2023 y ahora con el PP. Y siempre mantenemos nuestros pactos hasta el final.

"Yo soy de la Balona y del Atlético de Madrid. Si me gustara ganar sería de otros equipos, ahí no hay componente racional. Pero en política, en este viaje, las cartas han venido de esta forma"

P.¿Le fastidió que el PP no tomara las riendas del Gobierno de España tras las elecciones generales del año pasado?

R.O no... Porque así el PSOE también tiene algo que ofrecerme. Yo intento siempre buscar la parte buena de las cosas.

P.¿Y le está ofreciendo algo el PSOE?

R.Evidentemente, pero no voy a entrar en ese detalle. Digamos que estoy felizmente casado, que hay una que se me está insinuando, pero yo soy fiel.

P.Su pacto con el PP no es por una cuestión ideológica.

R.A título particular, y no hablo ahora como alcalde, le diré que hay cosas que hace la Junta de Andalucía que me parecen muy bien y otras con las que no estoy de acuerdo, aunque creo que el balance de su gestión es positivo. Y en el Gobierno de España también veo cosas positivas, como por ejemplo con el tema Brexit, porque el equipo de trabajo que hay ahora es, sin despreciar a nadie, el más capacitado con los que he tratado. Y después hay otras cuestiones del Gobierno que no comparto, como por ejemplo la amnistía, que me parece una chapuza. Yo soy de la Balona y del Atlético de Madrid. Si me gustara ganar sería de otros equipos, ahí no hay componente racional. Pero en política, en este viaje, las cartas han venido de esta forma.

"Lo que queríamos con el referéndum era buscar una fórmula jurídico-administrativa para dar una solución a los problemas que tenemos y que no los hay en ningún otro lugar de España"

P.Es usted como el Puigdemont de Cádiz, porque tiene a todo un gobierno a sus pies, en su caso el de la Diputación, y también reclama un referéndum.

R.Bueno, con la diferencia de que yo no he cometido ningún delito, creo, ni me he escapado en un maletero. Hablando en serio, creo que hay un aspecto muy importante a destacar y es que cuando planteamos lo del referéndum para convertirnos en una ciudad autónoma no era por una cuestión identitaria. Creo que eso se malinterpretó por parte de algunos porque nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser de Cádiz y andaluces. No pretendíamos aislarnos. Lo que queríamos era buscar una fórmula jurídico-administrativa para dar una solución a los problemas que tenemos en esta ciudad y que no los hay en ningún otro lugar de España. Dicho esto, nosotros en La Línea vamos a estar muy pendientes de si hay referéndum en Cataluña o, como se plantea ahora, en León, Zamora y Salamanca para salirse de la comunidad autónoma de Castilla y León. Estoy deseando que autoricen un referéndum en Cataluña porque entonces voy a pedirlo para La Línea hasta en Nicaragua.

P.¿En sus negociaciones con el PP incluyó la aprobación del referéndum en el caso hipotético de que Feijóo llegara a La Moncloa?

R.No, no lo planteé porque entendía que era una cuestión muy espinosa y no quería hacer comulgar con ruedas de molino a los socios. Tengo que mantener un principio de lealtad y sé que éste es un juego político muy duro. También le digo que se pierde la perspectiva porque lo que yo estaba pidiendo era una simple consulta popular para ver qué pensaban mis vecinos.

P.¿Cuáles son esos problemas intrínsecos de La Línea?

R.¿Qué ciudad hay en España en la que 11.000 residentes vayan todos los días a trabajar al extranjero? Sólo en La Línea. Y son residentes que cotizando a un fondo de pensiones extranjero, por lo que van a tener luego una pensión ridícula. Nosotros vamos a tener un pueblo de viejos pobres que no van a tener no ya para pagarse una residencia, sino ni para poder tomar un café. O sea, que es un problema enorme. Y aquí hay una tasa de rotación profesional tremenda en policías, jueces, fiscales, médicos, enfermeros, maestros... Y después está el tema fiscal, que hasta el propio presidente de la Junta ha dicho que a lo mejor la solución para esta zona pasaba por una reforma fiscal, algo que por cierto ya planteé yo en 2018. Aquí hay empresas que se están yendo a sitios de la Unión Europea donde gozan de una mayor confortabilidad fiscal, como Chipre, Irlanda, Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria... Hasta en España hay regímenes fiscales diferenciados. Y otro dato: de los 126 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España, La Línea es el que tiene el nivel de renta más bajo y también el único con la esperanza de vida por debajo de los 80 años. Y somos también los que tenemos mayores tasas de fracaso escolar y de paro.

P.¿Qué respuesta tiene del Gobierno?

R.El Gobierno, desde 2018, no ha tomado ni una sola medida excepcional para nuestra ciudad. Ni un informe de inversión ni un plan de empleo o formación específico. Hay competencias que son de la Junta de Andalucía.Tampoco hay un plan social, de formación, etc. Lo peor es que no hay voluntad política de solucionar esta situación. Estamos como estamos porque al Estado español, y no sólo este Gobierno, no le da la gana de establecer mecanismos que permitan que la situación de desigualdad en la que vivimos se solvente. Yo esto lo he explicado en Bruselas y a nadie le entra en la cabeza que eso pueda pasar aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos ahora mismo con un paquete de actuaciones públicas bestiales. Todo lo que ha conseguido La Línea ha sido por los acuerdos que ha tenido con la Diputación, porque nos hemos convertido en imprescindible.

P.En nueve años ha saneado el Ayuntamiento, peatonalizado el centro, reformado los jardines Saccone, construido un nuevo estadio de fútbol, otro de atletismo en proyecto, rehabilitado la plaza toros, reformado el entorno de La Velada, recuperado el teatro, va a transformar el Parque Princesa Sofía, el mercado de abastos...

R.Y obras de alcantarillado, planes de asfaltado... ¿Qué nos queda por hacer? Un montón de cosas.¿Y todo eso por la Diputación? No, lo que pasa es que hemos creado un equipo de trabajo en subvenciones espectacular. No me quiero comparar con el libro séptimo de la República de Platón, que hablaba del gobierno de los sabios, de los filósofos, pero es que casi. En urbanismo tengo un arquitecto llevando todos los temas de infraestructuras, con un ingeniero técnico con no sé cuántos años de experiencia. Personal lo lleva la que era directora del SEPE de la ciudad. Asuntos Sociales, una trabajadora social con 15 años de experiencia... Es que en todos los puestos estratégicos tengo a profesionales. Fruto de esta profesionalización hemos creado un departamento de subvenciones fantástico, al que hemos incorporado un técnico, un administrativo y un jurídico, un equipo fuerte. Y estamos captando proyectos por todos lados. En los últimos ocho años hemos invertido unos 80 millones millones de euros. Estamos trayendo inversión privada a marchamartillo y estamos intentando convertir esta ciudad en una ciudad normal. Pero cuando mañana haya restricciones en la frontera, yo paso de 9.000 parados a 20.000, de un día para otro.

P.¿Por qué va a haber restricciones en la frontera?

R.Porque cualquier día alguien dirá: Vamos a seguir negociando, pero vamos a empezar a aplicar las normativas comunitarias de paso por la frontera.

P.Hay un acuerdo sobre los trabajadores y su paso por la Verja que da garantías a ese respecto.

R.Quizás no, teóricamente...

P.Hace unos días se entrevistó con Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. Da la impresión de que algunas líneas rojas han quedado difuminadas.

R.Se puede empezar a hablar de cosas que antes eran prácticamente un tabú y ya no lo son. Son líneas rojas a las que, si se les busca una cierta imaginación, se les puede dar constantes soluciones.

P.Un ejemplo es el uso conjunto del aeropuerto.

R.Yo ya lo he comentado: si el Ayuntamiento tiene que poner de su parte para intentar llegar a un entendimiento, aquí estamos.

P.¿Eso significa que una parte del aeropuerto puede estar en suelo de La Línea, a modo de brazo, y que España ejerza su autoridad en ese espacio?

R.Tanto como un brazo, no, porque nos acabaría reventando. Lo digo como alcalde, porque no es mi competencia, pero si construyendo una parte del aeropuerto en nuestro suelo ya se puede establecer un circuito que permita un control por parte del personal español... Eso es lo que he ofrecido.

P.Será un alcalde del pueblo, pero es el único que tiene fronteras con Gibraltar.

R.Está claro y entiendo que lo que se acuerde tendrá que pasar por nuestra mesa.

P.¿Picardo entiende ya que si no hay una armonización de la fiscalidad se podría generar una serie de distorsiones importantes en La Línea?

R.Hombre, yo no entro ahí.

P.Como alcalde de La Línea le afectaría, ¿no? Si se quita la Verja y aquí hay un IVA del 21% y allí un transaction tax del 10%, las tiendas, los bares lo van a notar. Por no hablar del tabaco.

R.Por lo que he leído en prensa, debería haber una cierta convergencia.

P.Bueno, la nivelación fiscal está en el acuerdo de Nochevieja de 2021.

R.Sí. El IVA se establece a través de una directiva de la UE y de su transposición al ordenamiento jurídico interno de cada estado miembro, con la forma jurídica que el Estado miembro determine. Tiene unos mínimos. ¿Cómo lo va a hacer Gibraltar si no es un estado miembro? Entiendo que eso se establecería en el acuerdo, pero imagino que ellos aprobarían en su Parlamento la transposición a su ordenamiento interno de la directiva del IVA. Es un tema en el que estoy hablando en tono distendido porque no sé lo que van a hacer ni uno ni otro.

P.Ya, pero entiendo que le preocupará. Estoy pensando en el señor que tiene un supermercado o una tienda electrodomésticos en La Línea. Y en el comprador. ¿Dónde va a comprar la lavadora? ¿Dónde le cobran el 21% de IVA o dónde tiene un 10%? Y luego están las ventas online, porque puedo comprar esa lavadora en Gibraltar estando en San Sebastián y que me la lleven allí sin que haya pasado siquiera por el Peñón.

R.Hay muchos temas pendientes.

P.También la venta de tabaco.

R.Es verdad. ¿Qué pasa si cojo mi Toyota Auris, que tiene un maletero chico, lo cargo de tabaco hasta arriba y me voy a venderlo? Estoy poniendo un ejemplo llevado al ridículo.

P.No, no, no es ridículo.

R.Como mínimo, llevamos un par de años con la cosa bastante tranquila en relación al contrabando de tabaco, pero un día me puedo encontrar con un trailer, con motos o lo que sea saliendo cargados de tabaco.

P.Ya no habría matuteros.

R.Es un tema que preocupa.

P.¿Y Picardo es consciente de que los pensionistas españoles residentes en La Línea que han trabajado en Gibraltar tienen derecho a cobrar la misma pensión que los pensionistas en Gibraltar? Hay una diferencia media de 400 euros.

R.El diferencial es mucho mayor, seguro. El problema está en que cobran la misma pensión, solo que el trabajador gibraltareño tiene una ayuda social, el community care, con otro fondo aparte.

P.¿A cuánta gente afecta este problema?

R.No tengo cifras, pero el problema de verdad va a venir con los que toda su vida han trabajado en Gibraltar, gente a lo mejor que tiene mi edad, que se incorporaron al mercado laboral a finales de los años 90 o a principios de los 2000, y que ya han cotizando 20, 25, 30 años en Gibraltar. ¿Qué pensiones tendrá esa gente? Pues después de 40 años trabajando, con una base de cotización básica, unos 400 o 500 euros.

P.En temas medioambientales, ¿les preocupa que pueda mantenerse una diferencia legislativa en Gibraltar respecto a España?

R.Lo que se me traslada es que se va a asumir como estándar mínimo la normativa europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha comprometido a tener una interlocución directa con la Junta de Andalucía a ese respecto porque tiene competencias directas en la materia.

P.¿Espera tener todos los puestos del Mercado de la Concepción ocupados?

R.En el mercado se está trabajando en una obra en el perímetro exterior, con alumbrado público nuevo, en el abastecimiento, el saneamiento, todo el sistema eléctrico... Y tenemos la polémica con los comerciantes, pero las tasas van a ser las mismas: 400 euros, incluyendo la recogida y tratamiento de residuos, la luz, el agua, la limpieza y la vigilancia común. Se van a encontrar un mercado que es un auténtico espectáculo. ¿Qué no quieren venir? Pues nada, sacamos los puestos a licitación, que tengo lista de espera. No es una amenaza, pero esto es lo que hay. Mi idea es que todos vuelvan a sus sitios. Ya lo digo en Lula: Gobernar conlleva estar constantemente tomando decisiones y tomo las que tengo que tomar, no las que me gusten.

P.¿Cuántas veces dice que no?

R.Ocho de cada diez. Pero si te digo que sí, lo hago. Me ha tocado gobernar un ayuntamiento pobre.