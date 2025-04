El Ayuntamiento de La Línea ofrece a los comerciantes que se constituyan en cooperativa y que gestionen el nuevo mercado

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ofreció este jueves a la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Concepción que se constituya en cooperativa (o que se agrupe bajo cualquier otra fórmula que contemple la legalidad) para que sea ésta la que gestione la parte inferior del nuevo recinto, que, dijo, le gustaría que estuviese abierto al público antes de que finalice 2025.

Franco, que había deslizado esta propuesta a lo largo de la sesión, realizó este ofrecimiento durante un tenso cara a cara final del pleno ordinario de mes de abril con la presidenta de este colectivo, Rosana Torres, a quien le fue concedida la palabra después de que su gremio se viese forzado a suspender la manifestación prevista a primera hora de la tarde por no haber podido gestionar los permisos pertinentes ante la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía.

El alcalde entiende que al sostener la gestión de la plaza de abastos los propios comerciantes, renunciarían al margen de beneficios que, lógicamente, pretendería conseguir una empresa externa con ánimo de lucro y que eso reduciría el coste de cada puesto. Además Franco recordó las numerosas subvenciones y ayudas a las que pueden tener acceso este tipo de cooperativas. Dicho de otra forma, le pasó la patata caliente de un asunto que lleva meses tensándose, a los propios vendedores.Torres aseguró que trasladará a sus compañeros y a los abogados esta propuesta.

En ese intercambio final de preguntas y respuestas, Torres criticó la tardanza de la finalización del proceso y por ende, del regreso de los vendedores al centro de la ciudad, mientras que Juan Franco le recordó que ha estado tres meses sin poder presentar la documentación en pleno precisamente por un recurso presentado por la propia asociación.

El pleno de este jueves, a diferencia de lo que suele suceder, contó con la presencia de numerosos oyentes, la mayor parte de ellos integrantes de la Asociación de Comerciantes del Mercado, que previamente se habían dejado notar en los aledaños de edificio. Muchos de ellos portaban pancartas en las que se podían leer mensajes como “Más caro que en Sotogrande”, “El alcalde nos va a llevar a la ruina” o “La decepción no mata, enseña”.

Durante casi una hora y media el pleno de La Línea debatió los dos puntos que se referían al futuro del Mercado de la Concepción, con posturas abiertamente encontradas entre el equipo de gobierno (La Línea 100x100) y la oposición, formada por PP y PSOE.

Muestra de malestar entre los comerciantes

Franco insistió en varios momentos en que no sólo estaba abierto al diálogo y en que el documento que se traía a debate era un punto de partida "con toda la flexibilidad posible", pero también recalcó que la institución municipal no está en condiciones de afrontar los gastos de la explotación de la plaza de abastos y que por ello busca la viabilidad de una gestión indirecta.

El primer edil invitó a la Asociación de Comerciantes del Mercado a constituirse en una cooperativa que fuese las que llevase las riendas de nuevo mercado. “Estaría encantado”, afirmó, al tiempo que ante la propuesta del grupo socialista recalcó que es “inviable” que el propio municipio cree una empresa municipal para este fin, ya que la ley se lo impide al estar sujeto al plan de ajuste.

Franco asumió que ha existido un sobrecoste devenido en la obra “por diferentes causas” pero expresó su convencimiento de que si el Consistorio no la hubiese acometido “hoy por hoy el mercado estaría cerrado”, aunque dijo: “Aunque me van a regañar si yo hubiese conocido los problemas que nos iba a traer, seguramente no la habría empezado”, porque, recordó, el Ayuntamiento no está obligado a mantener en funcionamiento un mercado.

El alcalde llegó a pedir disculpas por haber ubicado el mercado provisional en la zona del Bulevar (“donde no se han dado como es evidente los resultados que pensábamos”) pero recordó que la decisión fue tomada por una consultora externa que analizó varias posibles ubicaciones “y entendió que ésta era la más idónea”.

El PSOE habla de "decisión política"

El portavoz del PSOE, Andoni Carrión, repitió hasta la saciedad que la decisión del Ayuntamiento de que el nuevo mercado sea gestionada por una empresa externa debe ser calificado como “privatización” y no como “gestión indirecta” como lo denomina el equipo de gobierno y que su postura siempre estará del lado de la dirección pública. Asímismo culpó a los responsables municipales de querer hacer desaparecer “un edificio emblemático, al que venían vecinos de toda la comarca” para convertirlo en un recinto “para fiestas, conciertos, espectáculos…”

Carrión insistió en que la postura del Ayuntamiento obedece a una “decisión política” e instó a los actuales gobernantes a buscar soluciones dentro del presupuesto y a establecer prioridades. Entre los apartados que consideró que podrían ser reducidos habló de si era necesario tener expuesto “el esqueleto de una ballena” en referencia a Galadriel y aseveró: “Lo mismo no podemos tener tantas pistas deportivas”.

El portavoz socialista resumió que fue las cifras que expone el Ayuntamiento son “inaceptables” por parte de los comerciantes.

La postura del PP

Susana González, del Partido Popular, se mostró también muy crítica no ya con la postura del equipo de gobierno, sino también con algunas de las afirmaciones de Juan Franco en la rueda de prensa concedida un día antes para explicar los detalles del proyecto de la ordenanza. “Usted habló de 380 euros, pero no dijo que esa cantidad era la mínima y que hay que añadirle el IVA y unos 60 euros de almacén”, le afeó.

Gestión privada para el aparcamiento disuasorio

Tras el debate sobre el futuro del mercado y una modificación normativa que propiciará que la gestión del aparcamiento disuasorio la abandone Emusvil y recaiga en una empresa privada, el pleno aprobó que el cuerpo de la esposa de Eloy García Moreno sea enterrado junto al de que fue presidente de honor del PP en el Panteón de los Ilustres.

La solicitud al Consorcio de Transportes de un autobús lanzadera para que los linenses tengan acceso a la Estación Férrea de San Roque y se coordinen los horarios y otros puntos menores completaron una larguísima sesión.