Juan Franco, contento en un "día histórico", pero reivindicativo: "El momento más crítico para La Línea desde 1969"

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha mostrado "contento" en lo que ha calificado como "un día histórico" tras el acuerdo de la UE y Reino Unido sobre Gibraltar. Sin embargo, el primer edil ha reivindicado la situación única del municipio linense ante "el momento más crítico para la ciudad desde 1969" cuando se cerró la Verja con el Peñón.

"Hemos estado al bordel del precipicio. Me atrevería a decir que es un día histórico, que el primer problema que teníamos, que era el tránsito a través de la Verja parece que se va a garantizar. Es decir que los más de 15.000 trabajadores que todos los días cruzan, van a poder seguir yendo a sus puestos de trabajo sin complicación alguna. En torno a 11.000 residen en La Línea, con lo cual el respiro ante esta noticia es enorme. Esperemos que cristalice y el paso sea fluido", manifestó Franco.

El alcalde también se alegra por lo que supone para la parte llanita: "Un 30% de la facturación en la ciudad depende de gibraltreños y estas personas van a poder acceder en condiciones de normalidad y para nosotros también es motivo de alegría. Nos podríamos haber encontrado con un parón económico y un problema enorme que habría disparado el desempleo", agregó.

"Creo que hemos salvado el primer match-ball ante uno de los momentos más críticos de esta ciudad desde 1969 y que hemos ido viviendo este Brexit en diferido durante nueve años de negociaciones", prosiguió Franco.

El linense, no obstante, expresó sus reservas hasta que conozca en profundidad el alcance del acuerdo: "Hay que cosas que suenan bien, pero nos gustaría ver el detalle. Se nos ha citado para el viernes y mucho por dilucidar: cuestiones ambientales, cuestiones fiscales, se habla de la creación de un fondo para inversiones. Todo esto aparentemente da motivos para el optimismo", aceptó Franco, que agradeció "el trabajo hecho por el Gobierno de España" y el ministro Albares. "Tenemos la suerte de que este ministro, el quinto que hemos tenido durante este periodo, es el que mayor conocimiento e implicación ha mostrado ante este problema, que para nosotros era una cuestión de vida y muerte".

Incógnitas y preocupaciones

Franco considera que hay "cuestiones que no se han tenido en cuenta" y preocupaciones como el Plan General de Ordenación Urbana recién lanzado por el Ayuntamiento. "El viernes pasado presentamos un PGOU que contaba con una frontera, con instalaciones del Estado con una finalidad concreta. ¿Qué va a pasar ahora? Estoy muy preocupado por que me temo que haya un pico en los precios de los pisos de la ciudad, un grave problema para que nuestros ciudadanos pueden acceder a viviendas dignas a precios razonables, no sé qué nos van a contar", manifestó el alcalde, que también planteó la posible necesidad de terrenos del recinto ferial por el uso conjunto del aeropuerto. "Me generan muchísimas incógnitas".

"Si hay un municipio afectado directísimamente, es La Línea de la Concepción", proclamó Franco. "Y lo digo con todo el respeto a las localidades hermanas, nosotros necesitamos un tratamiento diferenciado como venimos reclamando desde 2015. No hay ninguna ciudad en España donde diariamente vayan 15 mil vecinos a trabajar al extranjero, espero que sea tenido en cuenta porque es como si nuestra ciudad hubiera crecido en 35.000 habitantes más si no hay frontera. Que nadie olvide que seguimos estando en España, que esto sirva de palanca para el cambio de realidad", reclamó.

"Insisto, estamos ante un día histórico porque el principal problema se ataca, que es el tránsito por la frontera, pero hay todavía margen de maniobra para peticiones y necesidades", insistió el alcalde de La Línea.