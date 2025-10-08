Los Barrios acoge las primeras Jornadas sobre Alzheimer y otras Demencias en la provincia de Cádiz

En España, más de 1,2 millones de personas viven con algún tipo de demencia, y más de 6 millones están afectadas si se incluye a sus familias y cuidadores. La Organización Mundial de la Salud advierte que los casos de demencia podrían triplicarse para el año 2050, una previsión que subraya la urgencia de impulsar la investigación, la prevención y la coordinación de recursos. Con esa meta, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Los Barrios (AFA Barreño) ha organizado un foro pionero en la provincia de Cádiz: las ‘I Jornadas sobre Alzheimer y otras Demencias’, que se celebrarán los días 5 y 6 de noviembre en el Hotel Montera Plaza.

El encuentro, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, reunirá a profesionales de reconocido prestigio de los ámbitos médico, psicológico, jurídico y social, además de familiares, asociaciones y cuidadores. El objetivo, según explicó la directora de AFA Barreño, Silvia Toro Martín, es “crear un espacio de encuentro entre la investigación, la práctica clínica y la realidad de las familias que conviven con el Alzheimer u otras demencias”.

La diputada de Servicios Sociales e Igualdad, Paula Conesa, destacó el valor de la iniciativa para “ofrecer respuestas a familias que no saben cómo actuar para afrontar esta enfermedad de forma más llevadera”. Conesa recordó que desde su área se ha aumentado la aportación económica a las 23 asociaciones de Alzheimer de la provincia, lo que ha permitido impulsar proyectos como este. “El nivel de los participantes del programa es altísimo, y representa la unión entre el conocimiento científico y la experiencia humana de quienes cuidan cada día”, subrayó.

En la provincia de Cádiz, se estima que 27.000 personas han sido diagnosticadas con Alzheimer u otra demencia, aunque la cifra real podría superar las 40.000 si se incluyen los casos no diagnosticados. Esto significa que más de 120.000 gaditanos están implicados directa o indirectamente en el cuidado de esta enfermedad.

Las jornadas contarán con el respaldo académico de la UNED Campo de Gibraltar, que permitirá a los estudiantes universitarios participar a través de un curso de extensión universitaria con reconocimiento de un crédito.

Un programa que une ciencia y experiencia

El miércoles 5 de noviembre, tras la inauguración oficial, se abrirá con la conferencia El modelo de almacenamiento de memoria en el Alzheimer, a cargo de Jorge Turanzas Romero, seguida de La comprensión del olvido más allá de esta enfermedad’ de la doctora Rosario Gil de Castro. La jornada abordará también La intervención del trabajo social en el paciente y su entorno familiar’ con Inmaculada Calvo Marchán, y Los servicios sociales comunitarios, con Susana Caravaca Rodríguez. Cerrará el día la intervención de Silvia Toro Martín, que hablará sobre el papel de las asociaciones como recurso esencial.

El jueves 6 de noviembre, el programa se centrará en temas como Neurodegeneración y nueva farmacopea, por Emilio Fernández Espejo, y La prevención del deterioro cognitivo leve, con Álvaro Rodríguez Mora. También se abordarán El rol del cuidador y la gestión emocional, con José Miguel Mestre Navas, y La actividad física para el envejecimiento activo, de José Daniel Jiménez García.

Completan la jornada las ponencias Una mirada humana a través de la experiencia de las cuidadoras familiares (Isema Carrión Rebolledo), La alfabetización en salud para el manejo del Alzheimer (doctora Pilar Bas Sarmiento) y Las herramientas jurídicas de protección y autoafirmación de derechos frente a las demencias (Pedro Miguel Mancha Romero). El acto de clausura tendrá lugar a las 19:15.

Estas jornadas, organizadas por AFA Barreño, cuentan con la colaboración de la UNED, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Los Barrios y el propio Hotel Montera Plaza. Ofrecen modalidades de asistencia presencial, streaming internacional y diferido, con el fin de facilitar la participación de profesionales y cuidadores de cualquier punto.

El plazo de inscripción ya está abierto, y desde la organización animan a todos los interesados a participar en este foro que pretende dar visibilidad, conocimiento y apoyo a quienes conviven cada día con el Alzheimer.