La rápida actuación de dos policías locales salva la vida de un hombre al borde de la asfixia en Los Barrios

Una intervención policial a contrarreloj evitó una tragedia en la céntrica calle La Plata de Los Barrios, donde un joven de 30 años estuvo a punto de morir asfixiado por la correa de su propia mochila. La actuación inmediata de los agentes de la Policía Local resultó determinante para salvar su vida.

Todo ocurrió hace unos días por la tarde, cuando la jefatura de la Policía Local comenzó a recibir varios avisos alertando de que un hombre yacía inconsciente en la vía pública sin responder a ningún estímulo. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar de los hechos.

Al llegar, los agentes se encontraron con una escena crítica: R.N.P.O., un varón de 30 años y complexión fuerte, se hallaba tendido en el suelo, ahogándose de forma involuntaria. La correa de su mochila había quedado enrollada alrededor de su cuello, provocándole un estrangulamiento parcial. Su rostro presentaba una marcada coloración azulada, signo inequívoco de que se encontraba al borde de la asfixia.

Sin perder un segundo, uno de los policías retiró la mochila y liberó las vías respiratorias del afectado. Inmediatamente después, los agentes lo colocaron en posición lateral de seguridad y solicitaron con carácter urgente la presencia de los servicios sanitarios.

Tras recibir la primera asistencia médica y ser estabilizado en el lugar, el joven fue trasladado al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde pudo recibir atención especializada. Los agentes también lograron contactar con los familiares del afectado, a quienes entregaron sus pertenencias personales, garantizando en todo momento su custodia y seguridad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha felicitado públicamente a los agentes por su profesionalidad: "Supieron actuar con rapidez y eso permitió evitar un desenlace trágico. Demuestran una vez más la dedicación constante del cuerpo de Policía Local de Los Barrios al servicio de la ciudadanía".

El nuevo Subinspector Jefe de la Policía Local se ha sumado al reconocimiento, destacando la implicación y profesionalidad demostrada por los agentes durante esta delicada intervención.