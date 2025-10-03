El DNI y el pasaporte sin salir de Los Barrios: la Policía Nacional traerá su unidad móvil una vez al mes
El Ayuntamiento logra que los vecinos puedan tramitar la documentación en el recinto ferial, evitando desplazamientos a otras ciudades
Los vecinos de Los Barrios ya no tendrán que desplazarse a otras localidades para renovar su DNI o su pasaporte. El Ayuntamiento ha anunciado que, tras semanas de gestiones con el Ministerio del Interior, una Unidad Móvil de la Policía Nacional acudirá una vez al mes al municipio para realizar estos trámites de forma cómoda y cercana.
La delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, explicó que se trata de “un servicio muy demandado por los barreños, que facilitará especialmente la vida a personas mayores o con movilidad reducida, acercando servicios esenciales directamente al municipio”.
El dispositivo se instalará en el recinto ferial y comenzará a funcionar el próximo jueves, 16 de octubre, fecha de la primera visita del Vehículo Integral de Documentación. A partir de entonces, cada mes la Policía Nacional comunicará con antelación al Ayuntamiento qué día acudirá la unidad móvil para atender a los vecinos.
Cómo pedir cita y qué documentación llevar
Las personas interesadas ya pueden solicitar cita previa enviando un correo electrónico antes del 14 de octubre a la dirección: citapreviadni@ayto-losbarrios.es, indicando su nombre, teléfono de contacto y si desean tramitar el DNI o el pasaporte.
Los requisitos varían según se trate de una primera expedición, una renovación o una pérdida:
- Renovación del DNI: llevar el DNI anterior y una foto a color con fondo blanco. La tasa es de 12 euros, en metálico y con el importe exacto.
- DNI por pérdida: presentar la denuncia correspondiente.
- DNI por cambio de domicilio: aportar certificado de empadronamiento actualizado.
- DNI nuevo: entregar una foto tamaño 32x26 mm a color, certificado de nacimiento, volante de empadronamiento y abonar 12 euros exactos en efectivo.
- Pasaporte nuevo: presentar DNI, una foto a color tamaño 32x26 mm y el pasaporte anterior (si lo hubiera). El coste es de 30 euros, en metálico y sin posibilidad de pago con tarjeta.
- Renovación del pasaporte: aportar el DNI, el pasaporte antiguo y una foto a color con fondo blanco, junto con la tasa de 30 euros en efectivo.
