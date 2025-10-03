El DNI y el pasaporte sin salir de Los Barrios: la Policía Nacional traerá su unidad móvil una vez al mes

Una unidad móvil de la Policía Nacional para renovar el DNI y el pasaporte.

Los vecinos de Los Barrios ya no tendrán que desplazarse a otras localidades para renovar su DNI o su pasaporte. El Ayuntamiento ha anunciado que, tras semanas de gestiones con el Ministerio del Interior, una Unidad Móvil de la Policía Nacional acudirá una vez al mes al municipio para realizar estos trámites de forma cómoda y cercana.

La delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, explicó que se trata de “un servicio muy demandado por los barreños, que facilitará especialmente la vida a personas mayores o con movilidad reducida, acercando servicios esenciales directamente al municipio”.

El dispositivo se instalará en el recinto ferial y comenzará a funcionar el próximo jueves, 16 de octubre, fecha de la primera visita del Vehículo Integral de Documentación. A partir de entonces, cada mes la Policía Nacional comunicará con antelación al Ayuntamiento qué día acudirá la unidad móvil para atender a los vecinos.

Cómo pedir cita y qué documentación llevar

Las personas interesadas ya pueden solicitar cita previa enviando un correo electrónico antes del 14 de octubre a la dirección: citapreviadni@ayto-losbarrios.es, indicando su nombre, teléfono de contacto y si desean tramitar el DNI o el pasaporte.

Los requisitos varían según se trate de una primera expedición, una renovación o una pérdida: