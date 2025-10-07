La Policía Nacional ratifica ante el tribunal la "radicalización exprés" de Yassine Kanjaa: "Lo vais a ver en las noticias"

La responsable del grupo de investigación de la Comisaría Central de Instrucción de la Policía Nacional, este martes en la Audiencia Nacional.

Sesión clave en el juicio por los ataques de Yassine Kanjaa en las parroquias de La Palma y San Isidro de Algeciras que se saldaron con la muerte del sacristán Diego Valencia y heridas graves para el sacerdote Antonio Rodríguez. La segunda jornada del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional ha copado buena parte de su desarrollo este martes con el informe policial sobre Kanjaa elaborado por la Comisaría Central de Información. La Policía Nacional fundamenta el proceso de "radicalización exprés" que Kanjaa tuvo en apenas los dos meses previos a los hechos que ahora se juzgan.

La agente policial encargada del grupo de investigación ha expuesto primero ante el tribunal el contenido de las redes sociales de Kanjaa. Según su testimonio y las indagaciones -a través de los dos teléfonos móviles intervenidos al acusado en la noche del 25 de enero- Kanjaa publicaba en su perfil de Facebook post de temática religiosa con vídeos o imágenes de los denominados Sheikh (radicales). En los dos meses previos al ataque, la Policía calcula que el procesado hizo 70 publicaciones en Facebook de este tipo a través de publicaciones directas o compartidos de otros autores.

Yassine Kanjaa se adoctrinó a través de las redes sociales en el yihadismo por medio de los mensajes lanzados por dos conocidos líderes islamistas defensores de la yihad, la guerra santa del Islam contra los cristianos. Así lo recoge un informe elaborado por Interpol a petición de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en el que se apunta a Mohamed Hassan y Khaled Rashed como posibles inspiradores del atentado imputado a Kanjaa. "Se trata de personas que animan y alientan la guerra santa. Son mensajes de aliento a la yihad (guerra santa)", ha ratificado este martes la funcionaria policial. Como ejemplos, se han expuesto varios post con mensajes de Rashed.

Oficio con alguna de las publicaciones en Facebook de Yassine Kanjaa mostrado en la sala de la Audencia Nacional.

"Lo vais a ver en las noticias"

La funcionaria instructora de la investigación ha abundado en el proceso de radicalización de Kanjaa mediante pruebas y declaraciones tomadas a testigos, quienes afirmaron ante la Policía que Kanjaa "dejó de beber y fumar en torno a dos meses antes de los ataques" y que comenzó a rezar de forma constante.

Consta en las actuaciones un mensaje de Whatsapp de la madre de Kanjaa en la que expresa directamente a su hijo su preocupación por reenviar a otro familiar un audio con contenido radical. A estos mensajes, Kanjaa le constestó el 23 de enero, dos días antes de los ataques, que "pronto iba a ser reonocido". "Pronto voy a ser reconocido. Lo vais a ver en las noticias", escribió, lo que a juicio de la Policía Nacional implica indicios de la radicalización y de que estaría planificando una actuación.

El abogado de la defensa ha expuesto que Kanjaa negó que quisiera hacer la yihad (guerra santa). "En su teléfono también había mensajes en los que rechazaba que hubiera que matar a seres humanos", según el abogado defensor del acusado, sin precisar en qué momento realizó dichas manifestaciones. Su interrogatorio se ha centrado en consultar a la funcionaria por los métodos de obtención de la información y sus conclusiones.

El recorrido del terror

Durante la declaración de la funcionaria policial se han reconstruido los hechos con el material gráfico recopilado por los agentes, entre los que se encuentran los vídeos de las cámaras de seguridad de la Plaza Alta en los que se observa a Kanjaa perseguir a Diego Valencia y rematarle una vez que el sacerdote yacía indefenso sobre el suelo. También la prolija cronología de los hechos que obra en las actuaciones.

Cronología del atestado policial mostrado este martes en la vista en la Audiencia Nacional.

Previo a la declaración de la funcionaria responsable del grupo de investigación de la Comisaría Central de Información de la Policía Nacional, la sesión también ha acogido las declaraciones de ocho agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en varias fases de la instrucción, toma de indicios y otras actuaciones relativas al caso. Uno de ellos, además, fue quien socorrió en primera instancia al párroco Antonio Rodríguez en San Isidro hasta la llegada de los sanitarios. Este agente ha confirmado que encontró al sacerdote tumbado en el pasillo central de San Isidro (como también declaró la víctima en la instrucción) con una gran herida en la parte trasera del cuello.

Imagen del interior de la parroquia de San Isidro tras el ataque, tomada el 25 de enero de 2023 y que forma parte de las actuaciones.

Todos los agentes se han ratificado en sus actuaciones y el contenido de las mismas, entre las que se incluyen la inspección ocular de la vivienda de la calle Ruiz Tagle donde vivía Kanjaa, el volcado de la información de sus dos teléfonos móviles o las grabaciones de las cámaras de vigilancia que forman parte del sumario.

Los forenses ratifican las lesiones

La recta final de la sesión se ha ocupado de la prueba pericial con los equipos forenses que hicieron la autopsia de los restos mortales de Diego Valencia y atendieron a Antonio Rodríguez y Ahmed L.

Como apuntes más destacados, las peritos forenses que efectuaron la autopsia a Valencia han apuntado que presentaba tres heridas, una de ellas de 27 centímetros en la región craneal cuyo alcance a órganos vitales resultó mortal.

Tras las pruebas periciales de los instructores, el magistrado presidente de la sala - Alfonso Guevara Marcos- ha determinado que las pruebas periciales psiquiátricas, determinantes para el caso, se efectúen en la sesión de este miércoles, 8 de octubre. También está previsto que declare el acusado, ya que Yassine Kanjaa se acogió el primer día a la posibilidad legal de intervenir en el juicio tras la práctica de todas las pruebas.