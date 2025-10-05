Comienza el juicio contra Yassine Kanjaa: 50 años de cárcel por el asesinato terrorista de Diego Valencia

La Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) juzgará desde este lunes y hasta el próximo miércoles, 8 de octubre, a Yassine Kanjaa por el asesinato, el 25 de enero de 2023, de Diego Valencia Pérez, sacristán de la iglesia de La Palma, en la que para muchos algecireños fue la noche más amarga vivida por la ciudad. Tanto la Fiscalía como la acusación particular aprecian una intencionalidad terrorista de carácter yihadista en Kanjaa, quien también está acusado del intento de asesinato del sacerdote Antonio Rodríguez Lucena y de las lesiones infligidas a Ahmed L., un estudiante marroquí de 20 años al que Kanjaa conocía y que se cruzó aquella noche en el camino del asesino. El Ministerio Público reclama para el acusado penas de prisión que suman 50 años, más indemnizaciones por un total de 270.700 euros.

Trasladado el pasado 30 de septiembre desde la prisión de Huelva, donde permanecía recluido, a Madrid, Yassine Kanjaa será juzgado a lo largo de las tres sesiones previstas por los magistrados Alfonso Guevara Marcos, presidente del tribunal y designado ponente de la sentencia, María Riera Ocáriz y José Ricardo de Prada Solaesa. Serán ellos los encargados de determinar si el supuesto terrorista actuó, como aprecian tanto la Fiscalía como la acusación particular, con una anomalía o alteración psíquica que no mermó su capacidad de planificar su acción y de ser consciente del desenlace que iba a causar.

Los dos agentes de la Policía Local se llevan esposado al detenido, acompañados de varios agentes de la Nacional. / E.S.

La calificación penal del asesinato con carácter terrorista está tipificada con pena de prisión permanente revisable, aunque la apreciación de la citada alteración mental hace que el fiscal y los abogados de la familia de Diego Valencia -los letrados Manuel Gutiérrez Luna y Manuel Barberá- rebajen en un grado las peticiones de condena, es decir, a 25 años de prisión.

Por el intento de asesinato de Antonio Rodríguez Lucena, la petición del fiscal es de 15 años de prisión, en tanto que las lesiones sufridas por Lazim comportarían 10 años de reclusión. La defensa, por contra, mantiene que Kanjaa estaba y está mermado para discernir entre el bien y el mal y que, por tanto, debe quedar exonerado de los tres delitos: sendos ataques de carácter yihadista, dirigidos contra dos miembros destacados de la Iglesia Católica y contra un musulmán que para el investigado no seguía los preceptos del Corán.

Relacionado El ataque yihadista contra Algeciras

Orden de expulsión no ejecutada

El magistrado instructor de la causa, Joaquín Elías Gadea Francés, consideró también que Kanjaa actuó con fines terroristas, razón por la que la causa fue tramitada por la Audiencia Nacional. Para ello analizó los atestados e informes policiales, las declaraciones realizadas por el propio investigado, los testigos y los perjudicados, así como los informes periciales y la documentación recabada durante los meses que se prolongó la investigación. En torno a la posible alteración psíquica de Kanjaa en el momento del ataque, el instructor subrayó que ese hecho, de probarse, afectaría "al alcance de la culpabilidad", pero no a la calificación de los hechos como terroristas.

El carácter terrorista de las acciones de Kanjaa es una de las claves en el procedimiento, ya que conlleva que las familias del sacristán fallecido y del sacerdote (muerto por cáncer en octubre de 2023), así como Ahmed L. puedan reclamar como víctimas del terrorismo una indemnización del Estado, además de como responsable de lo ocurrido por no haber ejecutado la expulsión de España del acusado, dictada seis meses antes de los crímenes.

Entre los testigos de los hechos figura el sacerdote Rubén Vargas, adscrito a la iglesia de La Palma

Además de la declaración del único acusado, están llamados a comparecer en persona ante el tribunal de la AN trece testigos presenciales de los hechos (entre los que figura Ahmed L. y el sacerdote de la iglesia de La Palma Rubén Vargas), los dos policías locales que detuvieron a Kanjaa en la plaza Virgen de las Lágrimas, 16 agentes de la Policía Nacional (de la Comisaría de Algeciras, de Información y de la Científica) y ocho médicos forenses, incluidos varios psiquiatras.

El informe pericial forense elaborado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla sostiene que Kanjaa "presenta un cuadro psicótico que cursa con delirios de probable filiación esquizofrénica" y que "en el momento de tener lugar los hechos presentaba una descompensación psicótica aguda con un importante grado de implicación afectiva y conductual que afectaría muy severamente a sus capacidades volitivas e intelectivas".

Yassine Kanjaa, tras detención. / E. S.

El informe de Europol

El juez instructor incluía un informe de inteligencia de Europol en el que se contextualiza el ataque realizado por Yassine Kanjaa, relacionándolo con otras acciones terroristas perpetradas en Europa y que tenían como objetivos concretos templos o personas de religión cristiana.

Según el citado informe, las organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda en cualquiera de sus filiales ha incluido sistemáticamente referencias a la comunidad y símbolos cristianos como objetivo, incitando a sus seguidores a atacar lugares de culto.

La conclusión del magistrado Gadea como instructor es que Kanjaa había premeditado el ataque mortal, tal y como ponen de manifiesto las conversaciones que mantuvo con su madre en la aplicación de mensajería Whatsapp, que indicaban también el nivel de radicalidad religiosa que adquirió en las semanas previas a la comisión del ataque.