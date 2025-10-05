Comienza el juicio contra Yassine Kanjaa: 50 años de cárcel por el asesinato terrorista de Diego Valencia
Audiencia Nacional
El autor confeso de la muerte del sacristán de la iglesia de La Palma y del intento de asesinato del cura Antonio Rodríguez se sienta desde este lunes y hasta el día 8 en el banquillo en una vista en la que comparecerán trece testigos presenciales, los dos policías locales que le detuvieron, 16 policías nacionales y ocho forenses
Manuel Gutiérrez Luna, magistrado: "El Estado, responsable de Diego Valencia"
La Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) juzgará desde este lunes y hasta el próximo miércoles, 8 de octubre, a Yassine Kanjaa por el asesinato, el 25 de enero de 2023, de Diego Valencia Pérez, sacristán de la iglesia de La Palma, en la que para muchos algecireños fue la noche más amarga vivida por la ciudad. Tanto la Fiscalía como la acusación particular aprecian una intencionalidad terrorista de carácter yihadista en Kanjaa, quien también está acusado del intento de asesinato del sacerdote Antonio Rodríguez Lucena y de las lesiones infligidas a Ahmed L., un estudiante marroquí de 20 años al que Kanjaa conocía y que se cruzó aquella noche en el camino del asesino. El Ministerio Público reclama para el acusado penas de prisión que suman 50 años, más indemnizaciones por un total de 270.700 euros.
Trasladado el pasado 30 de septiembre desde la prisión de Huelva, donde permanecía recluido, a Madrid, Yassine Kanjaa será juzgado a lo largo de las tres sesiones previstas por los magistrados Alfonso Guevara Marcos, presidente del tribunal y designado ponente de la sentencia, María Riera Ocáriz y José Ricardo de Prada Solaesa. Serán ellos los encargados de determinar si el supuesto terrorista actuó, como aprecian tanto la Fiscalía como la acusación particular, con una anomalía o alteración psíquica que no mermó su capacidad de planificar su acción y de ser consciente del desenlace que iba a causar.
La calificación penal del asesinato con carácter terrorista está tipificada con pena de prisión permanente revisable, aunque la apreciación de la citada alteración mental hace que el fiscal y los abogados de la familia de Diego Valencia -los letrados Manuel Gutiérrez Luna y Manuel Barberá- rebajen en un grado las peticiones de condena, es decir, a 25 años de prisión.
Por el intento de asesinato de Antonio Rodríguez Lucena, la petición del fiscal es de 15 años de prisión, en tanto que las lesiones sufridas por Lazim comportarían 10 años de reclusión. La defensa, por contra, mantiene que Kanjaa estaba y está mermado para discernir entre el bien y el mal y que, por tanto, debe quedar exonerado de los tres delitos: sendos ataques de carácter yihadista, dirigidos contra dos miembros destacados de la Iglesia Católica y contra un musulmán que para el investigado no seguía los preceptos del Corán.
Orden de expulsión no ejecutada
El magistrado instructor de la causa, Joaquín Elías Gadea Francés, consideró también que Kanjaa actuó con fines terroristas, razón por la que la causa fue tramitada por la Audiencia Nacional. Para ello analizó los atestados e informes policiales, las declaraciones realizadas por el propio investigado, los testigos y los perjudicados, así como los informes periciales y la documentación recabada durante los meses que se prolongó la investigación. En torno a la posible alteración psíquica de Kanjaa en el momento del ataque, el instructor subrayó que ese hecho, de probarse, afectaría "al alcance de la culpabilidad", pero no a la calificación de los hechos como terroristas.
El carácter terrorista de las acciones de Kanjaa es una de las claves en el procedimiento, ya que conlleva que las familias del sacristán fallecido y del sacerdote (muerto por cáncer en octubre de 2023), así como Ahmed L. puedan reclamar como víctimas del terrorismo una indemnización del Estado, además de como responsable de lo ocurrido por no haber ejecutado la expulsión de España del acusado, dictada seis meses antes de los crímenes.
Entre los testigos de los hechos figura el sacerdote Rubén Vargas, adscrito a la iglesia de La Palma
Además de la declaración del único acusado, están llamados a comparecer en persona ante el tribunal de la AN trece testigos presenciales de los hechos (entre los que figura Ahmed L. y el sacerdote de la iglesia de La Palma Rubén Vargas), los dos policías locales que detuvieron a Kanjaa en la plaza Virgen de las Lágrimas, 16 agentes de la Policía Nacional (de la Comisaría de Algeciras, de Información y de la Científica) y ocho médicos forenses, incluidos varios psiquiatras.
El informe pericial forense elaborado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla sostiene que Kanjaa "presenta un cuadro psicótico que cursa con delirios de probable filiación esquizofrénica" y que "en el momento de tener lugar los hechos presentaba una descompensación psicótica aguda con un importante grado de implicación afectiva y conductual que afectaría muy severamente a sus capacidades volitivas e intelectivas".
El informe de Europol
El juez instructor incluía un informe de inteligencia de Europol en el que se contextualiza el ataque realizado por Yassine Kanjaa, relacionándolo con otras acciones terroristas perpetradas en Europa y que tenían como objetivos concretos templos o personas de religión cristiana.
Según el citado informe, las organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda en cualquiera de sus filiales ha incluido sistemáticamente referencias a la comunidad y símbolos cristianos como objetivo, incitando a sus seguidores a atacar lugares de culto.
La conclusión del magistrado Gadea como instructor es que Kanjaa había premeditado el ataque mortal, tal y como ponen de manifiesto las conversaciones que mantuvo con su madre en la aplicación de mensajería Whatsapp, que indicaban también el nivel de radicalidad religiosa que adquirió en las semanas previas a la comisión del ataque.
Seguidor de líderes religiosos partidarios de la Yihad
El 25 de enero de 2023, el mismo día de perpetró sus ataques en Algeciras, Yassine Kanjaa compartió en su muro de Facebook un vídeo del sheik (jefe religioso) Khaled Rashed que dice: "Les pregunté ¿Cómo va a cambiar la situación? Escucha cómo cambió la situación y ¿en qué paso empezó el cambio? De agarrarse a la religión a la disolución y la pérdida, que es el resultado de la mezcla de los hombres y las mujeres", según consta en las actuaciones.
El 22 de enero había compartido otro vídeo del mismo sheik sobre la importancia de la oración y, al día siguiente, otro más con el siguiente mensaje: "El Islam comenzó como algo extraño y volverá a ser algo extraño, bienaventurados los extraños".
Khaled Al Rashed es conocido por sus sermones violentos, en los que defiende una interpretación rigorista del Islam, entre los que destaca un discurso en el que dice que el Profeta premia a quien le lleva la cabeza de un individuo que ha atacado el Islam. Hay referencias a sus obras en los documentos de divulgación de la organización terrorista Estado Islámico.
El 22 de enero, Yassine publicó también un vídeo de otro sheik, Mohamed Hassan, sobre la importancia de la oración. y comparte una publicación de la página "La hoz que solo se arrodilla ante Allah", en la que se aprecia a un guerrero sosteniendo una guadaña acompañada de un texto en árabe, que, traducido, dice: "El triunfo, la victoria y la dignidad son para aquellos que fueron símbolos e hicieron la Yihad por ellos. El peor sitio en el infierno está reservado a aquellos que se mantienen neutrales en los momentos de las batallas éticas gigantes"(...) "Habrá otras batallas que tendrán lugar, y el triunfo será de Allah. Que se vayan los neutrales, los que quieren aprovechadores y los egoístas al Infierno".
"Muhammad Hassan", reza en las actuaciones, "es un predicador de renombre en Egipto, que ha defendido la opción política Morsi musulmán sunní, en defensa de la aplicación de la Sharía. En sus discursos hay ataques a los occidentales en los que dice que un musulmán no puede sonreír a un infiel, "esos que dicen que Dios tiene un hijo".
También apoya la guerra santa en todas sus formas, considerando que "la Yihad es esencial para la victoria de nuestros hermanos en Siria. Todas las formas de Yihad: la mente, el dinero o armas".
