La primera sesión del juicio contra Yassine Kanjaa por el asesinato terrorista de Diego Valencia, en directo

La Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes a Yassine Kanjaa por el asesinato, el 25 de enero de 2023, de Diego Valencia Pérez, sacristán de la iglesia de La Palma.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular aprecian una intencionalidad terrorista de carácter yihadista en Kanjaa, quien también está acusado del intento de asesinato del sacerdote Antonio Rodríguez Lucena y de las lesiones infligidas a Ahmed L.

El Ministerio Público reclama para el acusado penas de prisión que suman 50 años, más indemnizaciones por un total de 270.700 euros.

Europa Sur les relata en este canal minuto a minuto los principales acontecimientos durante el desarrollo del proceso judicial.