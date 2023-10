Yassine Kanjaa se adoctrinó en el yihadismo con dos líderes islamistas por redes sociales

Yassine Kanjaa, autor confeso de la muerte del sacristán Diego Valencia en Algeciras, se adoctrinó a través de las redes sociales en el yihadismo por medio de los mensajes lanzados a través de las redes sociales por dos conocidos líderes islamistas defensores de la yihad, la guerra santa del Islam contra los cristianos. Así lo recoge un informe elaborado por Interpol a petición de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en el que se apunta a Mohamed Hassan y Khalid al Rashid como posibles inspiradores del atentado imputado a Kanjaa, cometido por este el pasado 25 de enero y en el que también hirió a cuatro personas.

El informe, fechado en La Haya el pasado 6 de julio y que forma parte de las actuaciones seguidas por la Audiencia Nacional tras la muerte del sacristán, describe la “posible influencia de predicadores de odio en el sospechoso” antes de su detención.

La vinculación o no de Kanjaa con los islamistas radicales es una de las principales clave que deberán resolverse en el juicio, una vez decretado el cierre de las diligencias: caso de ser condenado por delitos de terrorismo, la pena podría ser de prisión permanente revisable, pero si se concluye que sufre una enajenación mental completa -como entiende su defensa- la sentencia podría ser más leve.

“Información en fuentes abiertas indica que Yassine Kanjaa seguía las redes sociales de dos líderes islámicos conocidos desde hace tiempo por su relación con casos terroristas en Europa: Mohamed Hassan y Khalid al Rashid, ambos conocidos por su narrativa extremista que incluye llamamientos a la yihad”, indica el informe de Interpol, al que ha tenido acceso Europa Sur.

La Policía Nacional se había interesado ante Interpol por “el desarrollo del fenómeno yihadista y el llamamiento para cometer acciones, sobre todo en países occidentales, por aquellas personas conocidas como lobos solitarios o actores solitarios motivados desde lejos por organizaciones terroristas”.

El organismo de investigación criminal, que aglutina a 194 países, elaboró el citado informe, en el que, además de citar a los “predicadores extremistas que podrían haber influido a Kanjaa”, incluye “un listado no exhaustivo de medios de comunicación relacionados con el yihadismo que hacen llamamientos a la acción contra ministros (representantes) y símbolos cristianos, así como una relación de atentados terroristas contra iglesias y sacerdotes cristianos”.

Khalid al Rashid, “icono de salafistas y yihadistas”

“Khalid al-Rashid es un importante académico salafista saudí cuyos discursos a menudo incluyen menciones al final del mundo y al día del juicio final; según medios de comunicación españoles, Kanjaa gritó que se acercaba el fin del mundo antes de cometer el ataque”, recoge el citado informe.

“Khalid bin Muhammad al-Rashid”, añade, “es un predicador musulmán salafista de Arabia Saudí, en prisión en ese país desde 2006. La principal preocupación de Al-Rashid ha sido convertir a los musulmanes a un cumplimiento estricto de lo que define como las normas del Islam". "Estas en última instancia incluyen la participación en la lucha armada bajo la etiqueta de la yihad”, destaca Interpol, que recuerda que todo ello va unido “a la típica retórica salafista, que identifica a los no musulmanes y, en concreto, a Occidente como enemigos del Islam que intentan corromper a los musulmanes a través de tentaciones mundanas”.

Khalid al-Rashid "se ha convertido en un icono de los musulmanes salafistas y yihadistas por su desafío a las políticas demasiado indulgentes de los gobiernos musulmanes ante la percibida humillación del Islam por parte de no musulmanes"

“Khalid al-Rashid alcanzó la fama tras la publicación de caricaturas que representaban al Profeta Mahoma en el periódico danés JyllandsPosten el 30 de septiembre de 2005. Su protesta verbal y sus críticas apenas veladas al gobierno de Arabia Saudí probablemente fueron el motivo de su detención y juicio en 2006. Ha permanecido en prisión desde entonces", apunta el informe.

"Debido al estilo lacrimoso de su sermón y su énfasis en el victimismo musulmán ante el presunto odio no musulmán hacia el Islam", manifiesta Interpol, "se ha convertido en un icono de los musulmanes salafistas y yihadistas por su desafío a lo que se percibe como políticas demasiado indulgentes de los gobiernos musulmanes ante la percibida humillación del Islam por parte de no musulmanes. Sus llamamientos (mayoritariamente implícitos) a la acción individual, a la luz de las reacciones oficiales consideradas inadecuadas, no es improbable que algunos seguidores los interpreten como una incitación a cometer actos violentos, incluidos aquellos de carácter terrorista".

"Su sermón De un estado a otro, en el que historias de conversión al Islam estricto llevaron en última instancia a la participación en la yihad armada, se mencionó en propaganda yihadista en panfletos escritos y vídeos de propaganda", continúa el informe.

El ataque al WTC

“Mohamed/Muhammad Hassan”, el otro referente islamista seguido por Kanjaa, “es un famoso predicador salafista egipcio que ha aparecido en investigaciones antiterroristas del pasado aportadas al Centro Europeo de Registro del Terrorismo (European Counter Terrorism Centre, ECTC)".

También es el autor de un panfleto, "publicado por la productora As-Sahab, el medio oficial de al-Qaeda en la Península Arábiga", que ensalza la memoria de Omar Abdel-Rahman, "comúnmente conocido como el Sheikh ciego, detenido y condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el ataque al World Trade Center en 1993".

"Mohamed Hassan apareció recientemente en el caso español contra Tarik Chadlioui, también conocido como Tarik Ibn Ali, como uno de los predicadores salafistas que seguía a uno de los inspiradores de los autores del ataque perpetrado en Las Ramblas de Barcelona en 2017".

Conclusiones de Interpol

Las conclusiones de la agencia policial internacional, tras el análisis de la propaganda yihadista, son que "la retórica de organizaciones terroristas tales como el Estado Islámico o Al Qaeda, en cualquiera de sus filiales, ha incluido sistemáticamente referencias a las comunidades y símbolos cristianos como objetivo, incitando a sus seguidores a atacar lugares de culto, feligreses y sacerdotes".

"El tipo de atacante solitario es más frecuente en Europa, el cual pretende crear una atmósfera de terror y odio"

"Algunos predicadores extremistas influyentes", como es el caso de Mohamed Hassan y Khalid al Rashid, "han contribuido a aumentar el clima de hostilidad contra los cristianos, especialmente gracias a los sermones y discursos en los que los musulmanes aparecen como víctimas del Occidente cristiano y sus políticas".

La repercusión que tienen la propaganda yihadista y los "predicadores del odio" en los autores de los ataques presenta diferencias si se registran en Occidente o en África o Asia: "Mientras que los últimos parecen perseguir la eliminación de las comunidades y los líderes cristianos con ataques de gran envergadura que incluyen tácticas como el asesinato, el secuestro y los ataques incendiarios, el tipo de atacante solitario es más frecuente en Europa, el cual pretende crear una atmósfera de terror y odio, así como alentar el reconocimiento y la aceptación de los atacantes en las organizaciones yihadistas".