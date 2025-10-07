Aleix Coch, ante la oportunidad de agarrar la titularidad en el Algeciras

Llega el momento de Aleix Coch. La polémica expulsión que Víctor Ruiz sufrió en Sevilla ante el Betis Deportivo el pasado sábado abre la puerta de la titularidad al zaguero catalán para el partido que el Algeciras CF disputará este próximo sábado (18:30) ante el CE Europa en el Nuevo Mirador, correspondiente a la séptima jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

El Algeciras se prepara para afrontar cambios en su once una semana más, algo que el entrenador, Javi Vázquez, ha comenzado a naturalizar para fomentar la competencia dentro de una plantilla que ha ido recuperando efectivos que no estuvieron a tono durante la pretemporada, aunque la competición comienza ahora a pasar la habitual factura en forma de sanciones y molestias físicas.

La baja por sanción de Víctor Ruiz en el centro de la retaguardia indica que Aleix Coch tendrá su oportunidad. El experimentado central, seguramente el defensa más regular de los albirrojos el pasado curso, vive un inicio de liga 2025/26 bastante peculiar: Coch renovó tarde y fue de los últimos en incorporarse al trabajo de un grupo más rodado. El de Tarragona ha realizado su mini pretemporada con la competición en marcha y disfrutó de sus primeros minutos desde el banquillo en el último encuentro en casa, en la victoria ante el Real Murcia, contra el que dispuso de unos diez minutos en el tramo final. El zaguero disputó la última media hora en la visita al Betis Deportivo en un duelo en el que se hizo más necesaria su entrada tras la roja a Víctor Ruiz.

Javi Vázquez ha alineado en las seis primeras jornadas a la misma pareja de centrales: Álvaro Mayorga y el mencionado Víctor Ruiz, un dúo que se ha entendido bien. El entrenador tenía en la recámara a un Aleix Coch en proceso de coger el tono y al joven Ángel Gómez, el cuarto central del plantel. Si nada se tuerce, el próximo sábado será el turno de Aleix Coch para reencontrarse con una titularidad a la que se acostumbró a las órdenes de Fran Justo. El tarraconense acumuló 29 partidos (26 como titular), con más de dos mil minutos en una zaga en la que se compaginó con Lautaro y Arnau Gaixas, esta campaña en el Villarreal B y el Eldense, respectivamente.

Víctor Ruiz. / Erasmo Fenoy

Coch tiene ahora el reto de volver a ganarse un puesto casi desde cero. Si el rojiblanco está a su nivel, Javi Vázquez va a tener que lidiar con el bendito problema de elegir entre sus centrales y tener que sentar a un jugador de jerarquía, como ha venido haciendo con Aleix, aunque en su caso por unas circunstancias muy especiales. Mayorga se ha constituido en una pieza clave por su impacto en las dos áreas y el balón parado. El malagueño Víctor Ruiz también se ha mostrado regular más allá de algún lance desafortunado. La realidad es que el preparador madrileño dispone de tres centrales que serían titulares en casi todos los equipos del grupo y de un zaguero joven como Ángel Gómez aún por examinar en base a minutos.

Otras incógnitas

El relevo en el centro de la defensa no es la única incógnita que presenta el Algecias con vistas a este próximo sábado contra el Europa. Está por ver cómo evoluciona el capitán Iván Turrillo de sus molestias musculares y todo indica que Juanma volverá a estar en perfectas condiciones para sumarse al ataque.

Además, la portería vuelve a estar en el foco porque Iván Moreno volvió a acumular otros dos partidos seguidos y está por ver si el entrenador rotará de nuevo con la vuelta de Samu Casado. De hacerlo se consumaría la rotación que se intuye cada dos semanas. De lo contrario, el técnico mandaría el mensaje claro de que la elección de guardameta irá más vinculada a las sensaciones durante los entrenamientos semanales y el pelaje del rival.