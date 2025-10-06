El Algeciras y la Copa del Rey: otro año a verla por la televisión

Este primer lunes de octubre ha sido un lunes de Copa del Rey para más de un centenar de clubes de España. La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado el sorteo de la primera eliminatoria del torneo del KO para su 122º edición. El Algeciras CF volverá a ver la Copa por la televisión un año más. Los rojiblancos no disfrutan del sueño copero desde diciembre de 2021 y casi mejor no desempolvar el recuerdo para evitar un disgusto. Ha pasado ya más de una década de la última gran eliminatoria con los algeciristas como protagonistas, cuando tutearon a toda una Real Sociedad de Champions en 2013.

La Copa echará a rodar entre el 28 y el 30 de octubre con una primera ronda que implica a 112 equipos de seis categorías diferentes. Del grupo I de la Primera Federación, once rivales del Algeciras lucharán por mantener vivo su particular aventura copera. La RFEF ha estrenado un nuevo sistema de sorteo por proximidad geográfica que ha deparado los siguientes cruces a los compañeros de viaje de los algeciristas: Poblense-Sabadell, Ebro-Tarazona, Reus-Europa (el próximo visitante del Nuevo Mirador), Atlético Baleares-Nàstic de Tarragona, Sant Andreu-Teruel, Torrent-Juventud Torremolinos, Puente Genil-Cartagena, Real Jaén-Eldense, Quintanar del Rey-Ibiza y Real Murcia-Antequera. Este último emparejamiento es el único duelo entre oponentes del mismo grupo.

El Algeciras y la Copa comparten algunos de los momentos más ilustres de la centenaria historia rojiblanca. De hecho, hay un magnífico libro elaborado por Francisco García Corral y Ricardo Almagro sobre los principales capítulos coperos del club. Un equipo de Copa se titula la obra, un detallado repaso con datos, textos, imágenes y protagonistas que se remonta a 1943, con su estreno copero, y que finaliza con puntos suspensivos.

La presencia de la Copa en el algecirismo, no obstante, se ha diluido en los últimos años, curiosamente los años más estables en lo deportivo para un club que ha echado raíces en la Primera Federación. Desde la creación de la categoría, se ha multiplicado la dificultad para lograr un billete para la Copa. Solo los cinco primeros de cada grupo obtienen la clasificación copera, sin contar a los filiales en caso de que acaben entre esas posiciones. Esto quiere decir que lo consiguen sendos campeones y los ocho conjuntos que disputan el playoff de ascenso (cuatro por grupo). El resto de mortales, los otros 30 clubes, se quedan sin nada. Es más, diez pierden la categoría.

A pesar de los intentos de la Federación por hacer más accesible la Copa del Rey a los humildes, la realidad es que se sigue penalizando a la categoría de bronce, a una Primera Federación poblada de históricos que no pueden acceder al premio copero salvo que consigan el pase al playoff. Hay muchos partidarios de que estirasen esas plazas hasta al menos el octavo clasificado para así dar más aliciente a la recta final liguera, pero o los clubes no presionan cuando toca o la RFEF hace oídos sordos.

Un Algeciras-Unionistas

La última aparición en la Copa del Algeciras ocurrió el 1 de diciembre de 2021 con una eliminatoria ante el Unionistas de Salamanca en el Nuevo Mirador. Los albirrojos se despidieron a las primeras de cambio en un partido que levantó ampollas entre la afición. Fue uno de los borrones del primer proyecto de Iván Ania con aquel equipo que se quedó a las puertas de la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda. Aquella tarde noche de invierno, Ania armó un once experimental y el Algeciras encajó dos goles en 20 minutos que pusieron imposible la remontada. El técnico rechazó que hubiese tirado la Copa, pero fue la sensación mayoritaria entre los que presenciaron el encuentro.

La Copa se esfumó demasiado rápido y el algecirismo no tuvo tiempo ni de ilusionarse. Desde entonces, al margen de esa misma temporada 2021/22 que el equipo acarició el playoff, los albirrojos ni se han acercado al premio extra de la Copa del Rey: la realidad de las dos últimas campañas ha llevado al club a luchar por la permanencia y el último ejercicio, el de Fran Justo, tuvo un final mucho más plácido, pero al equipo le faltó algo de carrete para haber peleado por un premio mayor.