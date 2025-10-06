El Tenerife bate el récord del mejor inicio de temporada en la Primera Federación

El Club Deportivo Tenerife ha establecido el mejor arranque de temporada de un equipo desde que existe la Primera Federación. El histórico club chicharrero ha firmado un inicio perfecto con seis victorias en seis partidos, 18 puntos de 18 posibles para instalarse como líder destacado del grupo I de la categoría de bronce del fútbol español.

El Algeciras, en mitad de la tabla del grupo II, seguramente mira de reojo el espectacular comienzo liguero de un Tenerife que domina con puño de hierro un grupo en el que partía como máximo favorito al ascenso. Pero de partir a ejercer hay una diferencia y no faltan los ejemplos cada año, sin ir más lejos en el grupo de los algeciristas como gigantes como el Real Murcia, el Ibiza o un Hércules que ha caído hasta la cola de la clasificación.

El Tenerife ha metido la directa desde el principio con una superioridad total. A las órdenes de Álvaro Cervera, los blanquiazules han pasado por encima del Guadalajara (0-2), el Mérida (3-0), el Pontevedra (0-2), el Ourense (3-0), el Real Madrid Castilla (1-3) y el Zamora (3-1). Los canarios no hacen prisioneros hasta el momento y ya distancian en cinco puntos al segundo, el Celta Fortuna, y en ocho a los que pelean por meterse en la quinta plaza.

Según aporta el estadista oficial de la categoría, Pedro González, el Tenerife ha fijado este nueve récord en el arranque desde que la Primera Federación echó a rodar en la 2021/22, y se ha convertido en el noveno equipo que gana seis partidos o más seguidos en una temporada. Siete de esos nueve equipos lograron el ascenso a Segunda División.

Uno de los artífices del éxito de este Tenerife es el delantero Jesús de Miguel, que ha igualado a Dioni (Eldense) con 40 goles como los máximos artilleros en el histórico de la categoría. Los dos goleadores tienen por detrás a Rodri Ríos (ahora en el Marbella) y a Marcos Baselga (Nàstic de Tarragona).

De Miguel, además, ha marcado en cinco jornadas consecutivas y está a una más del récord de la categoría, en seis seguidas con Jutglá y Cedric (21/22), Rodri Ríos (22/23) y Gonzalo García (24/25).