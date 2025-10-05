Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 6ª jornada

La 6ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación dejó al Atlético Madrileño a la cabeza de un liderato compartido con el Europa y el Cartagena. Los chicos de Fernando Torres se auparon a lo más alto de la clasificación tras enlazar su tercera victoria. El Sabadell y el Sanluqueño se mantienen como únicos invictos, cerca de la zona noble. Por abajo, el Antequera y el Betis Deportivo continúan sin conocer la victoria, pero el que se despeñó hasta la cola fue el Hércules de un Rubén Torrecilla muy cuestionado.

La jornada arrancó con un derbi eléctrico entre filiales. El Atlético Madrileño fulminó al Villarreal B en el Mini Estadi. En apenas 20 minutos, los rojiblancos pusieron un 0-3 que hizo imposible la reacción del minisubmarino amarillo. Los colchoneros aprovecharon la estrategia con un córner muy estético para finalizar por medio del central Kostis a los 4 minutos de juego. El segundo tanto del Atleti también nació en otro saque de esquina, esta vez finalizado por Javi Boñar tras un rebote. Arnau Ortiz dejó el partido casi sentenciado en una contra letal. Cumplida la media hora, Álex Rubio marcó para el Villarreal B y dio algo de vidilla, aunque los groguetas no fueron capaces de acertar en la segunda parte. Tercer triunfo para los chicos de Fernando Torres, que se afianzan en la cabeza con 11 puntos, y tercer revés para el filial de David Albelda, que sigue con demasiadas costuras y solo cinco puntos.

El segundo envite del viernes dejó una nueva demostración de impotencia del Real Murcia. El equipo de Joseba Etxeberria no carbura y se desespera. El Enrique Roca presenció como el Sevilla Atlético se llevaba un punto en un partido en el que los granas adolecieron de puntería frente a un inspirado Alberto Flores. El Murcia llegó y llegó, pero el filial sevillista gozó de las dos ocasiones más claras del primer tiempo: un remate de cabeza que Álex Costa estrelló en el travesaño y botó sobre la línea de gol y, poco antes del descanso, el tanto de Miguel Sierra tras una acción combinativa entre Raihani, Miguel y Sierra. Los pimentoneros apretaron en el segundo acto y vieron portería por medio de Joao Palmerg, el salvador una vez más. Los locales insistieron pero no pudieron batir más a Alberto Flores. El filial de Galván corta su dinámica negativa y se pone con cinco puntos. Con uno más, se sitúa un Murcia que necesita despegar cuanto antes si no quiere que se tambalee su gran proyecto.

El sábado empezó fuerte a la hora del almuerzo con un polémico empate entre el Betis Deportivo y el Algeciras. Los rojiblancos se sintieron ultrajados en Sevilla por un arbitraje que sonrió de inicio, pero acabó por desquiciar a los algeciristas desplazados. El partido se abrió al filo del descanso tras un manotazo de Borja Alonso a Mayorga dentro del área, un penalti que ejecutó con la zurda Manín. El Algeciras dominaba y tenía el partido controlado hasta que se produjo la acción que le costó la roja a Víctor Ruiz tras revisión del VAR. Pero es que a renglón seguido, el videoarbitraje dejó sin efecto una mano clara del Betis en un disparo de Rastrojo por otra acción previa. Con uno menos y los nervios desatados, el Algeciras encajó el 1-1 a falta de un cuarto de hora en una llegada en la que Sosu remachó a la segunda ante Iván Moreno. Los de Javi Vázquez suman su segundo empate del curso y se van hasta los ocho puntos, mientras que el filial de Javi Medina sigue sin ganar y acumula su cuarto punto.

Nueva victoria del Europa en la Bombonera del barrio de Gracia. El equipo barcelonés se impuso al Marbella en un partido en el que pisó el acelerador desde el principio. Tras un gol anulado por fuera de juego, los locales se adelantaron con un tanto de Adnane Ghailan a la media hora. El futbolista subido del filial recortó y se perfiló para chutar desde la frontal del área. Los europeítas se quedaron con uno menos por la roja de Mahicas en el minuto 58, sin embargo, siguieron llevando la iniciativa y encarrilaron con un penalti que ejecutó el pichichi Jordi Cano en el 83. No obstante, el Marbella recortó al instante por medio de Yuezheng Du, pero sus opciones finales volaron con la roja al portero Manu García, que se revolvió de manera agresiva sobre Álex Cano. Sigue el Europa como un cohete y se aúpa hasta los once puntos. Primera derrota para el Marbella de Carlos de Lerma, que venía de cuatro empates y se queda con siete puntos.

El Santo Domingo se quedó sin goles a pesar de una cascada de ocasiones. Empate a cero entre el Alcorcón y el Atlético Sanluqueño en un partido en el que los alfareros tuvieron oportunidades de todos los colores. Los de Sanlúcar demostraron su dureza en un ejercicio de resistencia durante noventa y pocos minutos. El Alcorcón mereció el premio, pero no lo encontró ni desde el banquillo con Vladys, David Navarro y compañía. Tercera igualada seguida de los alfareros, cerca del playoff con nueve puntos, aunque la sensación es que se escaparon otros dos. Cuarto empate del curso para un Sanluqueño que continúa invicto y se va hasta los 10 puntos.

Y de la sequía al aluvión. Partido de alto voltaje en el Nuevo Pepico Amat, donde el Eldense y el Juventud Torremolinos brindaron un festival ofensivo que acabó en tablas en el último suspiro. Los malagueños obtuvieron premio a su atrevimiento y se llevaron una primera parte en la que se adelantaron por medio de Héctor Martínez. Nacho Quintana igualó para los azulgranas, pero Álex Camacho puso el 1-2 antes del descanso. El Eldense metió una marcha más tras el paso por la caseta y remontó con un doblete de Fidel (el segundo de penalti). Los locales perdonaron y un viejo rockero apareció en el minuto 96. Pito Camacho empató para los de Antonio Calderón con un cabezazo marca de la casa del ex de la Balona. Los de Elda se colocan con nueve puntos y cierta sensación agridulce. Más felices están los de Torremolinos con seis puntos tras cuatro jornadas sin perder.

Golpe de autoridad del Gimnástic de Tarragona en Ibiza para cerrar el sábado. Los de Luis César desarmaron en el primer tiempo al equipo de Paco Jémez, que se empieza a desmoronar como un castillo de naipes. Jaume Jardí adelantó a los visitantes en el minuto 19 tras una gran asistencia de Cedric. Los celestes reaccionaron y tuvieron un gol anulado por fuera de juego de Sofiane. Cuando el partido enfilaba el descanso, Almpanis marcó el 0-2 para el Nàstic. El Ibiza lo intentó sin acierto en una segunda mitad en la que estuvo cerca de encajar un resultado más abultado. Segunda derrota seguida y cuatro jornadas sin ganar para un Ibiza que se queda con ocho puntos. El Nàstic toma velocidad con dos triunfos y se mete en el pelotón de playoff con diez.

El domingo dejó un empate sin goles en El Maulí entre el Antequera y el Sabadell. Uno que no gana y el otro que no pierde. El partido, no obstante, dejó grandes ocasiones para los dos ocasiones con los porteros como protagonistas. Diego Fuoli empezó con un paradón a Luismi y después hubo una gran respuesta de Alcover en el mano a mano ante Miguelete. Fuoli volvió a brillar, esta vez ante Gené, y Miguelete probó de nuevo al meta verdiblanco. El partido se pudo decantar en el último momento en una acción de Nico Njalla, que metió el balón en profundidad a Iomar Vidal, que definió al fondo de la portería. El árbitro, sin embargo, anuló el tanto por fuera de juego. El invicto Sabadell de Ferran Costa se instala en la zona noble con diez puntos y el Antequera de Abel Gómez se queda en el vagón de cola con solo cuatro puntos.

Fiesta en Pinilla con la segunda victoria de la temporada del Teruel y crisis total en un Hércules que cayó a la cola de la clasificación. ¿Tocado y hundido? En Alicante ven muy posible que haya llegado a su fin el ciclo de Rubén Torrecilla en el banquillo tras cuatro derrotas en seis partidos. El Teruel se soltó la melena en un primer tiempo que dominó. Sergio Moreno avisó con un tanto anulado a los diez minutos y Teddy adelantó a los de casa pasada la media hora. El vendaval rojillo dio paso al segundo gol, obra de Manel Royo poco antes del descanso. El Hércules dio un necesario paso al frente y emitió muestras de reacción cuando a falta de un cuarto de hora Galvañ recortó distancias tras una buena jugada de Solde. Los herculanos reclamaron sin éxito la revisión de un posible penalti al final, pero no pudieron evitar encajar un nuevo revés.

El Cartagena noqueó en casa al Tarazona en el broche de la jornada. Kevin y Chiqui encarrilaron el partido a la media hora y Ortuño sentenció para los de Javi Rey, que dejaron atrás su último tropiezo para ponerse arriba con 11 puntos en ese triunvirato que lidera. Cartagonova se hizo demasiado grande para un Tarazona que se queda con siete puntos fuera del peligro.