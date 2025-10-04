El Algeciras logra un empate contra el Betis Deportivo que sabe a victoria

El Algeciras CF se trajo de Sevilla un punto como resultado de su partido contra el Betis Deportivo, correspondiente a la sexta jornada del grupo II de Primera Federación. El empate final supo a victoria. No pudieron lograr tres puntos porque los albirrojos terminaron jugando con diez futbolistas casi toda la segunda mitad, después de la expulsión de Víctor Ruiz, una decisión arbitral difícil de entender. Fue un partido protagonizado por las revisiones de decisiones arbitrales que fueron decisivas, entre ellas la que desembocó en el penalti con el que Manín, de nuevo, adelantó al Algeciras, y otra en la que una dudosa falta impidió pitar un claro penalti.

Sorprendió el entrenador albirrojo Javi Vázquez con la alineación, dejando en el banquillo a Iván Turrillo y a Juanma para dar entrada a Dani Garrido y Óscar Castro desde el inicio. El plan de partido diseñado pasó por repetir con Manín como punta de lanza para hacerse con el balón y para rematarlo, si llegaba el caso, y favorecer la contención ante el dominio del Betis Deportivo y la creación de jugadas.

El balón fue para los chicos del filial verdiblanco, que mantuvieron el control de juego en algo más que los primeros veinte minutos. Obeng, el incisivo extremo algecirista, daba muestras de no tener su mejor día en los escasos balones de los que dispuso, pero el bloque defensivo albirrojo era sólido. El Betis probaba a generar sus ocasiones por la banda derecha, con Morante como estilete -sí, el hijo del torero-, pero no pasaba más allá de tener la pelota. Su saldo fue un único disparo entre los tres palos de la puerta defendida por Iván Moreno, un disparo a sus manos. El árbitro facilitó el juego sin llegar a pitar algunas faltas para dar continuidad.

Ficha técnica Betis Deportivo: Manu González, Ian Forns (Reina, 69’), Oreiro, Félix (Destiny, 89’), Bladi, Gnangoro (Sosu, 46’), Mawuli, Sorroche, Morante (Toral, 89’), Borja Alonso (Gismera, 46’) y Rodrigo Marina. Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo (Aleix Coch, 60’), Rastrojo (Avilés, 82’), Obeng (Ángel Gómez, 94’)Dani Garrido (Joe Riley, 82’) y Manín. Árbitro: Javier Saiz Villares (Baleares). Expulsó a los algeciristas Victor Ruiz (51’) y Javi Vázquez, a este por doble amarilla (51' y 55’). Mostró tarjeta amarilla a Morante (37’), Borja Alonso (44’) y Mawuli (80’) por el Betis Deportivo; y a Mayorga (51’), Iván Turrillo (80') y Coch (87’) por el Algeciras CF Goles: 0-1(45’) Manin, de penalti.1-1 (74’) Sosu. Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo II de Primera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en la ciudad deportiva Luis del Sol. Más de doscientos aficionados algeciristas vieron el partido desde las gradas.

Las tornas cambiaron a partir del minuto 24. El Algeciras dio señal de peligro en ese momento por primera vez. Jony Álamo mandó un balón en profundidad para Obeng que centró, pero Manín no pudo tocar la pelota. Los albirrojos asumieron en los siguientes minutos el control del juego, con el aliento de los más de doscientos seguidores que ocuparon, la gran mayoría, la grada al sol. La temperatura superó los treinta grados, lo que obligó a marcar una primera pausa de hidratación.

El equipo entrenado por Javi Vázquez mantuvo la iniciativa tras hidratarse. Avanzaba la segunda parte hacía su final cuando el árbitro decretó un penalti a favor del Algeciras. Hizo falta antes que lo revisara por video a instancia del técnico albirrojo, y las imágenes mostraron cómo el verdiblanco Borja Alonso se deshizo de Mayorga con un manotazo dentro del área. La pena máxima la transformó Manín, que engañó al portero del filial.

Largo, muy largo

Los dos equipos salieron tras el descanso con la misma decisión: jugar con rapidez para buscarle el error y la oportunidad al contrario. Se imponía el Algeciras por poco, pero todo cambió cuando habían pasado seis minutos desde la reanudación. Víctor Ruiz había derribado a Rodrigo Medina, y el árbitro pitó la falta y le mostró la amarilla. Entonces fue el entrenador verdiblanco, Javi Medina, quien pidió la revisión mediante vídeo. Víctor Ruiz terminó viendo la roja directa, el mismo tipo de tarjeta que el colegiado enseñó a Javi Vázquez. Entrenador y central tuvieron que abandonar el terreno de juego. La roja a Ruiz fue muy difícil de entender.

La segunda parte quedaba por delante casi por entero. Es más, con las sucesivas interrupciones que se produjeron, el balear Javier Saiz llevó el partido al minuto 101. Antes del pitido final ocurrieron muchas cosas. Fue una segunda mitad muy trabada, con un Algeciras encerrado muchos minutos en su parcela, defendiendo una victoria con diez jugadores que parecía muy posible.

Fue la tarde del sistema Football Video Support, que se suele expresar con las siglas FVS. Una de esas revisiones llevó la ilusión a la zona calurosa del estadio, donde animaban los aficionados algeciristas, y al banquillo, pero el árbitro sostuvo su decisión inicial de pitar una falta (dudosa) de Mayorga. De no haber pitado esa acción, el balón terminó en una clara mano de un defensa verdiblanco a disparo de Rastrojo, un claro penalti que hubiera significado una oportunidad para marcar distancia.

De esa ilusión se pasó a la cruda realidad, con diez jugadores que intentaban tapar todas las vías de ataque que exploraba con tesón el conjunto entrenado por Javi Medina. Todo fue bien hasta que Sosu terminó colando la pelota en la portería de Iván Moreno, aprovechando el balón rechazado por el cancerbero tras un disparo a bocajarro del propio Sosu. La defensa estuvo lenta en esa ocasión.

El empate llegaba en el minuto 74. A partir de ese momento, más sufrimiento para los albirrojos, que prácticamente renunciaron a jugar la pelota. Hubo otra revisión por vídeo de una acción en el área verdiblanca, pero el árbitro no vio nada que le hiciera cambiar de opinión sobre la amarilla mostrada a Aleix Coch.

El Betis Deportivo no pasó de acechar el área albirroja, a excepción de un disparo lejano de Mawuli que repelió Iván Moreno. El portero blocó el balón sacado de esquina que remató de cabeza Destiny, que había entrado en el campo sustituyendo al defensa y capitán Félix, en otro intento de Javi Medina para imponerse en el marcador. El empate final, así las cosas, supo a gloria.