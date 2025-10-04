Javi Vázquez: "Es el día que más orgulloso me siento de ser entrenador del Algeciras"

El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, dijo tras el empate logrado frente al Betis Deportivo, en partido de la sexta jornada del grupo II de Primera Federación, que no entendió la expulsión de Víctor Ruiz porque Mayorga llegaba al balón. Ruiz, en su opinión, no impidió una "ocasión manifiesta de gol" sino que la proximidad de Mayorga convertía la situación en "ataque prometedor" y, por lo tanto, la penalización solo debía ser tarjeta amarilla.

Vázquez reconoció que expresó su protesta con vehemencia, pero que no insultó en ningún momento al árbitro balear, Javier Saiz Villares. A partir de ahí, declaró su reconocimiento y apoyo a los colegiados. "Los árbitros están expuestos a tanta presión, están tan solos, que luego hay leyes por debajo de las leyes, como que pensamos que tienen que compensar. Pienso que los árbitros están desprotegidos por el reglamento, por su reglamento. Por eso les respeto al máximo y nunca les falto al respeto. Ha sido una protesta vehemente en cuanto a que no fue roja directa", afirmó.

Al técnico madrileño le gusta el sistema "low cost" de videoarbitraje establecido esta temporada para la Primera Federación. "Ahora tendrán que ajustar para que no haya tanta pérdida de juego. Se ven cosas que antes no podían verse, pero a mí me gusta, a mí me mola tener esas dos tarjetas", declaró.

Así analizó el juego de su equipo: "En la primera parte hemos defendido muy bien de nuevo. A partir de expulsión ha habido otro partido muy distinto. Es verdad que nuestra intención en la primera parte era que nuestros extremos profundizarán, pero hemos tenido que ajustar a un cuatro-cuatro-dos, con una doble punta con Dani Garrido y con Manín. Lo que más me duele de este partido es que al principio de la segunda parte estábamos jugando muy bien, y la expulsión ha desvirtuado el partido, en el que pasamos a tener que defender el resultado, donde es más difícil tener posesiones más largas, que es lo que queríamos".

Lo mejor, para el entrenador, es que su equipo tras el gol del empate, se ha mantenido "estable, aguerrido, competitivo". Esa reacción le hizo sentirse estar en el día "en el que me siento más orgulloso de ser el entrenador del Algeciras CF".

Restó importancia al corte en la ceja de Jony Álamo, "una brecha sin más, y le darán unos puntos en el hospital", y justificó la suplencia de Iván Turrillo, por unas molestias, y de Juanma, con fiebre.