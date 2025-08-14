El tiempo para el puente de agosto en el Campo de Gibraltar

El viento de levante, la humedad alta y el calor seguirán marcando el tiempo en el Campo de Gibraltar durante el puente, desde este jueves 14 al domingo 17 de agosto. Aunque el calor se dejará sentir con fuerza, especialmente el sábado, no se prevé la activación de avisos meteorológicos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Jueves 14 de agosto

Jornada soleada y calurosa, con máximas en torno a los 30 °C y mínimas de 23 °C. El levante moderado mantendrá la sensación de bochorno en toda la comarca, que viene acompañado de unos niveles de humedad relativa altos: entre 70% de mínima y 85% de máxima.

Viernes 15 de agosto

Se repite el patrón: cielos despejados, máximas de 29 °C y mínimas de 23 °C. La humedad será elevada, con los mismos valores porcentuales que el jueves y el viento de levante seguirá soplando con cierta intensidad, aunque virando del este al noreste levemente.

Sábado 16 de agosto

Tiempo estable, soleado y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C de mínima y los 29 °C de máxima. El levante se mantendrá, reforzando la sensación de calor pegajoso. La humedad relativa tendrá una máxima del 90%, y los vientos de levante soplarán un poco más fuerte que en días anteriores.

Domingo 17 de agosto

El día más caluroso del puente. Se esperan máximas de hasta 33 °C y mínimas de 22 °C. El viento de levante podría soplar con algo menos de fuerza, alternando dirección entre este y noreste. La humedad relativa se mantiene en valores de inicios del puente, alta, con máxima de 75%.