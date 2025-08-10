De incendios

Pasaban las cinco de la tarde del martes, una hora antaño muy torera, cuando Tarifa ya estaba en llamas con el incendio de la Torre la Peña que provocó el desalojo de más de 1.500 personas que disfrutaban de sus vacaciones entre campings, hoteles y viviendas. El Infoca logró controlarlo el jueves. Una pesadilla que se repite muchos veranos en los que cambia el verde del monte por el negro, donde aún huele a humo. Una lacra de la que, desgraciadamente, no nos libramos cuando las altas temperaturas y los fuertes vientos se alían y forman la ecuación perfecta para la propagación del fuego. Entonces, tenemos un problema más difícil de solucionar que la cuadratura del círculo.

La lucha más eficaz sería una batalla silenciosa de prevención que pasaría por una gestión política integrada en tareas, en cuya base estaría una buena ordenación de los recursos, limpieza de los campos, parques naturales y, como dicen los viejos sabios, muchas cabras.

Gracias a todos por la lucha.