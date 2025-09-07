El Estrecho se despide de sus viajeras aladas
Septiembre acoge un programa de actividades para observar aves y cetáceos en Tarifa y la comarca
El Estrecho de Gibraltar vuelve a ser protagonista este mes de septiembre con el Evento de Despedida de Aves Migratorias, una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la educación ambiental. Organizado por Turismo Tarifa y el Ayuntamiento de Tarifa, cuenta con actividades para todos los públicos: desde rutas guiadas y observaciones en barco hasta talleres, charlas científicas y presentaciones culturales.
El Estrecho es uno de los enclaves más importantes de Europa para la migración de aves, y estas jornadas permiten vivir de cerca el espectáculo de miles de rapaces, cigüeñas y aves marinas que cruzan hacia África, además de disfrutar de cetáceos y paisajes únicos del Campo de Gibraltar.
A continuación, el calendario completo de actividades:
Sábado 6 de septiembre
- Conteo de aves marinas y cetáceos desde la Isla de Tarifa
- 7:45 a 11:00 h · Actividad gratuita, plazas limitadas.
- Observación de aves marinas y cetáceos en barco
- 10:00 a 13:00 h · Precio especial con descuento.
Domingo 7 de septiembre
- Observación de aves marinas y cetáceos en barco
- 10:00 a 13:00 h · Salida desde el puerto de Algeciras.
- Observación de la migración nocturna de aves "Moonwatching"
- 20:30 a 21:00 h · Charla introductoria.
- 21:00 a 23:00 h · Observación de aves con ayuda de la luna.
Sábado 13 de septiembre
- La Noche del Aguijucho: ponencias, proyección y aperitivos
- 20:00 h · Casa de la Cultura de Tahivilla.
Domingo 14 de septiembre
- Salida ornitológica: “Salvemos al chorlitejo patinegro”
- 11:00 a 13:00 h · Parking Paraje Natural de Los Lances.
- Mañana de ponencias del MigBird
- 11:30 a 12:55 h · Observatorio de Cazalla.
- Salida en barco para observación de cetáceos y aves marinas (con descuento)
- 16:00 h · Puerto de Tarifa.
Lunes 15 y martes 16 de septiembre
- Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho
- 15 de septiembre: 18:00 a 20:00 h · CIMA.
- 16 de septiembre: 10:00 a 13:00 h · Punta Camorro.
Sábado 20 de septiembre
- Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración
- 11:00 a 13:30 h · Observatorio de Cazalla.
- Taller teórico-práctico de identificación de aves marinas
- 18:00 a 20:00 h · Centro de visitantes del Parque del Estrecho.
Sábado 27 de septiembre
- Presentación del libro “Rumbo ártico” de José Luis Gómez de Francisco
- 11:00 a 12:15 h · Observatorio de Cazalla.
- Conferencia sobre el impacto de la luz artificial en las aves
- 12:15 a 12:55 h · Observatorio de Cazalla.
Domingo 28 de septiembre
- Actividad educativa ambiental “Migraventuras”
- 11:00 a 12:15 h · Observatorio de Cazalla.
- Taller teórico-práctico: identificación de rapaces del Estrecho
- 9:00 a 18:00 h · Parking Lidl Tarifa.
Actividades permanentes durante todo el evento
- Exposición fotográfica: “Jornadas de Fotografía de naturaleza del Campo de Gibraltar”
- 6 al 28 de septiembre · Observatorio de Cazalla.
- Visitas guiadas privadas para observación de aves en el Estrecho y provincia de Cádiz
- Reservas previas.
- Acceso gratuito al Estudio de la Migración de Aves Planeadoras (CIMA)
- 6 al 28 de septiembre · 9:00 a 18:00 h.
- Observatorio Ornitológico Cazalla abierto todos los días
- 9:00 a 18:00 h.
