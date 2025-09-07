El Estrecho se despide de sus viajeras aladas

El Estrecho de Gibraltar vuelve a ser protagonista este mes de septiembre con el Evento de Despedida de Aves Migratorias, una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la educación ambiental. Organizado por Turismo Tarifa y el Ayuntamiento de Tarifa, cuenta con actividades para todos los públicos: desde rutas guiadas y observaciones en barco hasta talleres, charlas científicas y presentaciones culturales.

El Estrecho es uno de los enclaves más importantes de Europa para la migración de aves, y estas jornadas permiten vivir de cerca el espectáculo de miles de rapaces, cigüeñas y aves marinas que cruzan hacia África, además de disfrutar de cetáceos y paisajes únicos del Campo de Gibraltar.

A continuación, el calendario completo de actividades:

Sábado 6 de septiembre

Conteo de aves marinas y cetáceos desde la Isla de Tarifa

desde la Isla de Tarifa 7:45 a 11:00 h · Actividad gratuita, plazas limitadas.

Observación de aves marinas y cetáceos en barco

de aves marinas y cetáceos en barco 10:00 a 13:00 h · Precio especial con descuento.

Domingo 7 de septiembre

Observación de aves marinas y cetáceos en barco

de aves marinas y cetáceos en barco 10:00 a 13:00 h · Salida desde el puerto de Algeciras.

Observación de la migración nocturna de aves "Moonwatching"

de la migración nocturna de aves "Moonwatching" 20:30 a 21:00 h · Charla introductoria.

21:00 a 23:00 h · Observación de aves con ayuda de la luna.

Sábado 13 de septiembre

La Noche del Aguijucho : ponencias, proyección y aperitivos

: ponencias, proyección y aperitivos 20:00 h · Casa de la Cultura de Tahivilla.

Domingo 14 de septiembre

Salida ornitológica : “Salvemos al chorlitejo patinegro”

: “Salvemos al chorlitejo patinegro” 11:00 a 13:00 h · Parking Paraje Natural de Los Lances.

Mañana de ponencias del MigBird

11:30 a 12:55 h · Observatorio de Cazalla.

Salida en barco para observación de cetáceos y aves marinas (con descuento)

para observación de cetáceos y aves marinas (con descuento) 16:00 h · Puerto de Tarifa.

Lunes 15 y martes 16 de septiembre

Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho

de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho 15 de septiembre: 18:00 a 20:00 h · CIMA.

16 de septiembre: 10:00 a 13:00 h · Punta Camorro.

Sábado 20 de septiembre

Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración

a la identificación de rapaces y aves en migración 11:00 a 13:30 h · Observatorio de Cazalla.

Taller teórico-práctico de identificación de aves marinas

de identificación de aves marinas 18:00 a 20:00 h · Centro de visitantes del Parque del Estrecho.

Sábado 27 de septiembre

Presentación del libro “Rumbo ártico” de José Luis Gómez de Francisco

“Rumbo ártico” de José Luis Gómez de Francisco 11:00 a 12:15 h · Observatorio de Cazalla.

Conferencia sobre el impacto de la luz artificial en las aves

sobre el impacto de la luz artificial en las aves 12:15 a 12:55 h · Observatorio de Cazalla.

Domingo 28 de septiembre

Actividad educativa ambiental “Migraventuras”

“Migraventuras” 11:00 a 12:15 h · Observatorio de Cazalla.

Taller teórico-práctico : identificación de rapaces del Estrecho

: identificación de rapaces del Estrecho 9:00 a 18:00 h · Parking Lidl Tarifa.

Programa completo del evento. / E.S.

Actividades permanentes durante todo el evento