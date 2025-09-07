Ocio
El Estrecho se despide de sus viajeras aladas

Septiembre acoge un programa de actividades para observar aves y cetáceos en Tarifa y la comarca

Migración de aves en Tarifa.
Migración de aves en Tarifa. / Erasmo Fenoy
G.M.

Campo de Gibraltar, 07 de septiembre 2025 - 16:22

El Estrecho de Gibraltar vuelve a ser protagonista este mes de septiembre con el Evento de Despedida de Aves Migratorias, una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la educación ambiental. Organizado por Turismo Tarifa y el Ayuntamiento de Tarifa, cuenta con actividades para todos los públicos: desde rutas guiadas y observaciones en barco hasta talleres, charlas científicas y presentaciones culturales.

El Estrecho es uno de los enclaves más importantes de Europa para la migración de aves, y estas jornadas permiten vivir de cerca el espectáculo de miles de rapaces, cigüeñas y aves marinas que cruzan hacia África, además de disfrutar de cetáceos y paisajes únicos del Campo de Gibraltar.

A continuación, el calendario completo de actividades:

Sábado 6 de septiembre

  • Conteo de aves marinas y cetáceos desde la Isla de Tarifa
  • 7:45 a 11:00 h · Actividad gratuita, plazas limitadas.
  • Observación de aves marinas y cetáceos en barco
  • 10:00 a 13:00 h · Precio especial con descuento.

Domingo 7 de septiembre

  • Observación de aves marinas y cetáceos en barco
  • 10:00 a 13:00 h · Salida desde el puerto de Algeciras.
  • Observación de la migración nocturna de aves "Moonwatching"
  • 20:30 a 21:00 h · Charla introductoria.
  • 21:00 a 23:00 h · Observación de aves con ayuda de la luna.

Sábado 13 de septiembre

  • La Noche del Aguijucho: ponencias, proyección y aperitivos
  • 20:00 h · Casa de la Cultura de Tahivilla.

Domingo 14 de septiembre

  • Salida ornitológica: “Salvemos al chorlitejo patinegro”
  • 11:00 a 13:00 h · Parking Paraje Natural de Los Lances.
  • Mañana de ponencias del MigBird
  • 11:30 a 12:55 h · Observatorio de Cazalla.
  • Salida en barco para observación de cetáceos y aves marinas (con descuento)
  • 16:00 h · Puerto de Tarifa.

Lunes 15 y martes 16 de septiembre

  • Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho
  • 15 de septiembre: 18:00 a 20:00 h · CIMA.
  • 16 de septiembre: 10:00 a 13:00 h · Punta Camorro.

Sábado 20 de septiembre

  • Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración
  • 11:00 a 13:30 h · Observatorio de Cazalla.
  • Taller teórico-práctico de identificación de aves marinas
  • 18:00 a 20:00 h · Centro de visitantes del Parque del Estrecho.

Sábado 27 de septiembre

  • Presentación del libro “Rumbo ártico” de José Luis Gómez de Francisco
  • 11:00 a 12:15 h · Observatorio de Cazalla.
  • Conferencia sobre el impacto de la luz artificial en las aves
  • 12:15 a 12:55 h · Observatorio de Cazalla.

Domingo 28 de septiembre

  • Actividad educativa ambiental “Migraventuras”
  • 11:00 a 12:15 h · Observatorio de Cazalla.
  • Taller teórico-práctico: identificación de rapaces del Estrecho
  • 9:00 a 18:00 h · Parking Lidl Tarifa.
Programa completo del evento.
Programa completo del evento. / E.S.

Actividades permanentes durante todo el evento

  • Exposición fotográfica: “Jornadas de Fotografía de naturaleza del Campo de Gibraltar”
  • 6 al 28 de septiembre · Observatorio de Cazalla.
  • Visitas guiadas privadas para observación de aves en el Estrecho y provincia de Cádiz
  • Reservas previas.
  • Acceso gratuito al Estudio de la Migración de Aves Planeadoras (CIMA)
  • 6 al 28 de septiembre · 9:00 a 18:00 h.
  • Observatorio Ornitológico Cazalla abierto todos los días
  • 9:00 a 18:00 h.

