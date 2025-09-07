Picardo asegura que el futuro macrocentro de datos no requerirá nuevos rellenos y que funcionará con energía renovable

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha confirmado que el proyecto del macrocentro de datos de 1.800 millones de libras esterlinas -unos 2.100 millones de euros-, que la empresa Pelagos Data Centres levantará cerca del Puerto, no requerirá nuevos rellenos y contará con su propio sistema de suministro energético renovable, independiente de la red eléctrica gibraltareña.

Picardo, en declaraciones a la GBC, la televisión pública gibraltareña, subrayó que se trata de una inversión “generacional” que permitirá a Gibraltar posicionarse como nodo digital en Europa y, al mismo tiempo, avanzar hacia un desarrollo económico “compatible con la sostenibilidad medioambiental”.

Energía independiente y renovable

Picardol destacó que la instalación, con una capacidad de hasta 250 megavatios -energía para abastecer a unos 250.000 hogares-, dispondrá de su propia fuente de energía. Según explicó, la propuesta de Pelagos pasa por un abastecimiento 100% renovable, lo que permitirá a la infraestructura funcionar de manera sostenible, sin sobrecargar la red local ni depender del actual sistema basado en gas natural licuado (GNL).

“Estoy muy emocionado por la posibilidad de que una instalación en Gibraltar sea energéticamente independiente y funcione con una fuente de energía totalmente sostenible”, señaló Picardo. “Esto permitirá apoyar la industria del futuro, como la inteligencia artificial, sin que el Gobierno tenga que asumir el papel de suministrador energético”.

Respecto a la ubicación, Picardo precisó que el centro se construirá en terrenos ya disponibles en la zona portuaria y que no será necesario ganar tierra al mar. “No es un área marcada actualmente para otro uso, y el proceso de planificación identificará cómo encajará en el entorno”, apuntó, adelantando que los detalles técnicos estarán disponibles a principios de 2026, cuando se presenten los informes de ingeniería y diseño.

Desarrollo económico y agenda verde

El proyecto, financiado íntegramente con inversión privada, se ha presentado como uno de los mayores en la historia reciente de Gibraltar. Según las previsiones, generará hasta 500 empleos durante la construcción y alrededor de 100 puestos de trabajo permanentes una vez que la instalación esté operativa.

El dirigente gibraltareño insistió en que este tipo de proyectos muestran que el crecimiento económico y la protección medioambiental no son incompatibles. “Lo que estamos diciendo es que existe un futuro en el que el desarrollo económico de Gibraltar puede ir de la mano de una forma sostenible de impulsarlo, en asociación con entidades privadas”, defendió.

Picardo recordó que el Gobierno dio en los últimos años el paso de sustituir el diésel por el GNL, “menos nocivo pero aún un combustible fósil”, y subrayó que la propuesta de Pelagos supone un avance hacia una generación de energía limpia.

Impacto estratégico

El Ministro Principal comparó la importancia del proyecto con la llegada de la fibra óptica a Gibraltar en los años noventa. “Esto no es un desarrollo a corto plazo, sino una inversión para generaciones”, declaró, destacando que permitirá atraer empresas tecnológicas de primer nivel que demandan infraestructuras digitales potentes.

El Gobierno espera que la primera fase del centro de datos pueda entrar en funcionamiento en 2027, con sucesivas ampliaciones en los años posteriores hasta completar la capacidad proyectada en 2033.