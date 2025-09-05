Gibraltar acogerá un macrocentro de datos de 250 MW con una inversión de 2.100 millones de euros

Gibraltar ha anunciado la puesta en marcha para 2033 de un macrocentro de datos de última generación con una capacidad de hasta 250 megavatios (MW), el equivalente al consumo de eléctrico de 250.000 hogares. La empresa Pelagos Data Centres será la encargada de poner en marcha junto al Puerto una infraestructura sin precedentes en el territorio, que supondrá una inversión privada cercana a los 2.100 millones de euros (1.800 millones de libras esterlinas) y que convertirá al Peñón en un nodo estratégico de la red digital europea.

Los 250 MW de capacidad previstos para el centro de datos dan una idea de su magnitud. Para ponerlo en contexto, esa cifra equivale aproximadamente al consumo eléctrico de 250.000 hogares europeos en un año, es decir, una ciudad de tamaño medio. En la práctica, el complejo será capaz de alimentar y sostener cargas de trabajo masivas vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y los servicios digitales críticos para empresas y administraciones.

Pelagos ha indicado que desde el primer día está previsto que las instalaciones funcionen con una combinación de energías renovables y gas natural licuado (GNL), con el objetivo de alcanzar unas emisiones operativas netas cero en 2030. Se utilizarán sistemas avanzados de refrigeración por aire y líquido para minimizar el consumo de agua y la empresa está en conversaciones sobre iniciativas para recuperar o reutilizar el calor del centro de datos para proyectos de la comunidad gibraltareña.

El proyecto se desarrollará en cinco fases en un terreno de 20.000 metros cuadrados cercano al Puerto de Gibraltar. La primera entrará en funcionamiento a finales de 2027 y las siguientes se completarán con intervalos aproximados de 18 meses, hasta alcanzar la potencia total en torno a 2033.

Inversión récord para Gibraltar

Los 2.100 millones de euros de inversión sitúan este proyecto como el más ambicioso de la historia del Peñón en términos de capital privado. El Gobierno de Gibraltar respalda la iniciativa, aunque el 100% de los fondos procederán de inversores internacionales. El ministro principal, Fabian Picardo, no dudó en subrayar la relevancia del anuncio: “Este proyecto es un nuevo capítulo para la economía de Gibraltar. No solo atraerá inversión y empleo, sino que situará al Peñón en el mapa digital europeo en un momento en que la inteligencia artificial y la tecnología marcan el rumbo de las sociedades avanzadas”.

Konstantin Sokolov, presidente de Pelagos Data Centres, señaló: “La envergadura de este proyecto supone un nuevo capítulo para las capacidades digitales de Gibraltar y de Europa. Al igual que la electricidad e Internet transformaron la sociedad en el pasado, la IA se perfila ahora como la tecnología definitoria de nuestro tiempo, con el poder de redefinir sectores, economías y comunidades enteras. Con nuestro nuevo centro, Pelagos Data Centres está sentando las bases para la próxima era de innovación impulsada por la IA y posiciona a Gibraltar como un centro estratégico, lo que permite a las mentes más brillantes de Europa liberar todo el potencial de esta tecnología revolucionaria”, indicó.

La zona de esparcimiento proyectada frente al macrocentro de datos. / E. S.

Empleo y formación local

La construcción del complejo generará hasta 500 puestos de trabajo directos durante la obra. Una vez operativo, el centro dará empleo a unas 100 personas de manera estable, principalmente perfiles técnicos, de mantenimiento y de gestión de sistemas. El proyecto también lleva aparejada la creación de nuevos espacios públicos y servicios para el disfrute de residentes y visitantes.

La compañía ya ha anunciado que su política será priorizar la contratación y formación de personal local, con programas específicos para capacitar a jóvenes gibraltareños en tecnologías de la información y gestión de centros de datos. Además, se espera que el proyecto genere un efecto multiplicador sobre la economía local: proveedores de servicios, empresas de mantenimiento, hostelería y transporte se beneficiarán del aumento de la actividad.

Estándares internacionales y neutralidad de red

El complejo cumplirá con la certificación Tier III del Uptime Institute, entidad de referencia mundial que certifica la fiabilidad de este tipo de instalaciones. El Tier III garantiza una disponibilidad del 99,982%, lo que supone menos de 1,6 horas de interrupción al año. Esto significa que estará diseñado para casi nunca apagarse, incluso en tareas de mantenimiento, lo que lo convierte en una infraestructura de alta fiabilidad para bancos, empresas tecnológicas o cualquier servicio que no se pueda permitir fallos.

Será además un centro neutral respecto a los proveedores de red, lo que significa que cualquier operador podrá ofrecer sus servicios desde allí.

El proyecto también aspira a obtener certificaciones de calidad, seguridad de la información, sostenibilidad y gestión energética, consolidando así la confianza de empresas e instituciones que busquen externalizar sus servicios digitales en la región.

Un impacto comparable a las telecomunicaciones de los 90

El ministro de Desarrollo Económico, Sir Joe Bossano, comparó este proyecto con la llegada de las telecomunicaciones de última generación en la década de 1990, que marcaron el despegue de Gibraltar como centro de servicios online: “La tecnología del futuro será la inteligencia artificial. Este centro de datos es la infraestructura que nos permitirá estar preparados. Es la inversión más importante en décadas y debemos ejecutarla con rapidez: en este sector, la velocidad lo es todo”.

El plan incluye la habilitación de zonas de ocio y espacios verdes de uso público junto al complejo, con el objetivo de integrar la infraestructura en la vida cotidiana de los ciudadanos y aportar un valor añadido a la comunidad.