Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 7 de septiembre

El Campo de Gibraltar cierra la semana con una jornada única este domingo 7 de septiembre que combina lo mejor de sus fiestas populares con espectáculos naturales irrepetibles. La Feria de Tarifa vive uno de sus momentos más esperados con la Cabalgata Agrícola, mientras en Jimena las Fiestas de la Novena se llenan de gastronomía, procesiones y música. En Algeciras y Tarifa, la naturaleza vuelve a ser protagonista con salidas en barco, observación de aves… y hasta un eclipse lunar.

Algeciras

El día en Algeciras arranca en el mar. A las 10:00, desde la Dársena del Saladillo, zarpa una embarcación que permitirá a los participantes disfrutar de la observación de aves y cetáceos en el Estrecho. Una oportunidad ideal para contemplar de cerca la riqueza natural de la zona, con un 20% de descuento para quienes reserven en estrechonatura@gmail.com. Una propuesta perfecta para comenzar la jornada en contacto con la naturaleza.

Tarifa

La ciudad de Tarifa se viste de gala para vivir uno de los momentos más esperados de su feria. A las 16:30, desde el Santuario, parte la Tradicional Cabalgata Agrícola, declarada de Interés Turístico de Andalucía, que escolta a la Virgen de la Luz Coronada y a San Isidro Labrador en un recorrido lleno de emoción y fervor popular.

A las 20:00, la llegada de la Virgen a la ciudad se celebra con una solemne Salve en la Barriada de Pescadores, seguida de una plática de bienvenida que marca el inicio de las celebraciones nocturnas.

La jornada se completa con un evento único: a las 20:30, en el Observatorio de Punta Camorro, se ofrece una sesión especial de moonwatching. Los asistentes podrán observar la migración nocturna de aves y, además, disfrutar del eclipse lunar que teñirá el cielo de un ambiente mágico. Una experiencia que combina ciencia, naturaleza y espectáculo astronómico.

Jimena

Las Fiestas de la Novena de la Estación de Jimena llegan cargadas de actividades para todos los públicos. A las 14:00, el Parque Práxedes Gómez se convierte en punto de encuentro gastronómico con el concurso de platos típicos, que pondrá en valor la cocina tradicional de la zona. La orquesta Trenzao amenizará el ambiente desde las 14:30, y a las 15:30 se entregarán los premios a los mejores platos.

Por la tarde, a las 19:30, las calles se llenan de devoción con la procesión de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, uno de los actos más emblemáticos de estas fiestas.

La música toma el relevo en la noche: a las 22:30, el grupo La Mala Hora pondrá ritmo y alegría a la Caseta Municipal. Ya de madrugada, a las 00:30, las delegaciones infantil y juvenil participarán en el taca fin de fiestas, y a la 01:00, el DJ KFU será el encargado de cerrar por todo lo alto esta edición de la Novena.