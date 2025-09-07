Ceuta plantea trasladar a Algeciras los cuerpos de mascotas para su incineración ante la falta de crematorio

Como solución provisional, el Ejecutivo de Ceuta trabaja en un sistema para trasladar los cadáveres de animales a la península, incinerarlos allí y devolver después las cenizas a sus familias. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, explicó en el Pleno que ya existen conversaciones con el Ministerio, que ha dado su visto bueno bajo ciertas condiciones.

El principal obstáculo es el transporte: en principio, los restos tendrían que viajar hasta el Puerto de Algeciras en buques de mercancías peligrosas, lo que encarecería de forma notable el servicio. Por ello, la Ciudad negocia que se autorice su traslado en barcos de pasajeros, es decir, en ferris, con el objetivo de abaratar los costes para las familias.

La alternativa llega mientras Ceuta continúa siendo la única ciudad sin crematorio de mascotas, a pesar de que el proyecto ha sido aprobado en dos ocasiones en el Pleno de la Asamblea. Durante la sesión de control, la diputada socialista Hanan Ahmed interpeló al Gobierno para exigir avances reales en esta infraestructura, muy demandada por la ciudadanía incluso a través de una recogida de firmas.

Ahmed recordó que en abril el Partido Popular se comprometió a financiar la iniciativa con fondos propios de la Ciudad, pero, meses después, no se han registrado progresos tangibles. “Solo hay anuncios y estudios vacíos”, criticó la parlamentaria, que insistió en que el servicio responde a una cuestión de “respeto, dignidad y empatía hacia quienes consideran a sus animales parte de su familia”.

La consejera defendió que el proyecto local está “bastante avanzado” gracias a la propuesta de un grupo de socios ceutíes, con ubicación en una nave industrial ya distribuida. “Solo faltan pasos técnicos como aprobar el anteproyecto, decidir el tipo de horno crematorio por su impacto medioambiental y obtener la licencia”, detalló. Sin embargo, Benzina evitó dar un calendario concreto para su puesta en marcha.

“La preocupación es real y estamos trabajando para dar una solución definitiva”, concluyó la consejera.