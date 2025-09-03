Ceuta rechaza el apoyo de psiquiatras militares mientras el SAS continúa atendiendo las urgencias al otro lado del Estrecho

El Hospital Universitario de La Línea. Al fondo, el Peñón de Gibraltar y el Estrecho.

La crisis sanitaria que desde mediados de julio mantiene a Ceuta sin psiquiatras presenciales sigue sin solución. Y mientras la ciudad autónoma continúa sin cobertura real en salud mental, los hospitales de La Línea de la Concepción, Jerez de la Frontera y Puerto Real cargan con el peso de la atención urgente, en un plan de emergencia que se repite semana tras semana y que ha convertido lo excepcional en rutina.

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha publicado una carta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que agradece su disposición para activar personal militar especializado en Psiquiatría, pero "condena" que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) haya rechazado esta ayuda, "alegando que la plantilla está cubierta a pesar de que no hay ningún psiquiatra personal en activo en la ciudad desde el 18 de julio".

Según denuncia el SMC, el Ministerio de Defensa había completado todos los trámites necesarios y contaba con "personal militar voluntario y disponible para desplazarse a Ceuta de forma inmediata: profesionales preparados, con nombre y apellidos, dispuestos a ofrecer su ayuda". Entre estos voluntarios se encontraba una teniente coronel psiquiatra del Hospital Gómez Ulla, de Madrid.

El Sindicato Médico de Ceuta denuncia situaciones especialmente graves en psiquiatría infantil ya que varios menores han sido derivados de forma improvisada a clínicas privadas de Estepona y Algeciras

"Es profundamente desalentador saber que incluso una teniente coronel psiquiatra del Gómez Ulla se había ofrecido voluntaria para acudir, mostrando una generosidad y vocación ejemplares, y que, pese a todo, esa ayuda se rechazó desde dentro", lamenta el SMC en su misiva a la ministra.

El Ingesa defiende su gestión

La Dirección Territorial del Ingesa ha respondido negando que haya rechazado apoyo militar "porque no era necesario" y asegurando que su plantilla de Psiquiatría está "cubierta". En otro comunicado, la administración sanitaria tilda al SMC de "agitador" y le acusa de "inventar mentiras para justificar su estrategia de acoso y derribo".

El Ingesa sostiene que el pasado 1 de septiembre se reincorporó uno de los psiquiatras que permanecía de baja, por lo que "sí existe un psiquiatra presencial en el Área Sanitaria". Además, defiende que la atención psiquiátrica "ha estado garantizada en todo momento" durante el verano y que las derivaciones a la península a través del Estrecho de Gibraltar se realizan "con todas las garantías para los pacientes".

Según sus datos, actualmente solo hay dos pacientes ceutíes ingresados en hospitales de la península, uno de ellos próximo al alta.

"Derivar a niños con autismo o TDAH a través de barcos o helicópteros, familias con varios hijos en esa situación, sin acompañamiento ni continuidad, no es una solución sanitaria, es una forma de abandono encubierto", denuncia el sindicato

Menores derivados a clínicas privadas

El SMC rebate esta versión y denuncia situaciones especialmente graves en Psiquiatría infantil. Según el sindicato, "llevamos meses sin psiquiatra infantil y los menores han sido derivados de forma improvisada a clínicas privadas: primero a Estepona, luego a Algeciras, y mañana -quién sabe- a cualquier otro punto del mapa".

"Derivar a niños con autismo o TDAH a través de barcos o helicópteros, familias con varios hijos en esa situación, sin acompañamiento ni continuidad, no es una solución sanitaria, es una forma de abandono encubierto", denuncia la organización sindical.

El Hospital La Línea de la Concepción, de noche. / SAS

Los profesionales gaditanos exigen transparencia

Los psiquiatras del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, que desde julio asumen por turnos la atención psiquiátrica urgente de Ceuta, mantienen su malestar por la falta de transparencia en los acuerdos. En una carta fechada el pasado 5 de agosto y dirigida a la gerencia del área sanitaria, los profesionales reclaman acceso al acuerdo escrito entre el Ingesa y el SAS, información sobre las responsabilidades legales de sus actuaciones y compensación económica por el trabajo adicional.

Los facultativos gaditanos advierten de que el protocolo actual es "muy acotado" y puede generar "atención fragmentada, dificultades en la coordinación entre dispositivos y traslados innecesarios de pacientes con alta complejidad clínica".

Protocolo de emergencia sin precedentes

La situación se remonta al pasado 18 de julio, cuando las bajas médicas simultáneas de los cuatro facultativos especialistas en Psiquiatría de Ceuta dejaron sin cobertura asistencial a más de 80.000 personas. Ante esta emergencia, el SAS activó un protocolo "solidario y excepcional" por el que los hospitales de La Línea de la Concepción, Jerez y Puerto Real se turnan semanalmente para atender las urgencias psiquiátricas ceutíes por vía telefónica.

Los pacientes más graves son trasladados en ferry o helicóptero hasta Algeciras y después en ambulancia hasta los hospitales gaditanos, o incluso hasta Málaga si no hay camas disponibles en la provincia de Cádiz. Todos los costes de desplazamiento corren a cargo del Ingesa.

Un sistema saturado asume más carga

Los profesionales andaluces critican que este protocolo supone "una carga extra para una red ya saturada" y que no ha venido acompañado de "refuerzos de plantilla ni compensación económica". "El Campo de Gibraltar lleva años desbordado en salud mental. Y ahora nos piden que atendamos también a Ceuta, sin contrataciones adicionales ni mejoras retributivas", denuncian.

En el Campo de Gibraltar, los equipos de psiquiatría denuncian la precariedad de un protocolo que los obliga a atender urgencias de otra comunidad “sin acceso a la historia clínica ni garantías legales”

La situación se mantiene sin visos de solución a corto plazo, ya que el protocolo estará vigente hasta que Ceuta logre incorporar al menos dos o tres psiquiatras a su plantilla. Mientras tanto, los pacientes con problemas de salud mental de la ciudad autónoma siguen dependiendo de una atención telemática desde Cádiz, con las consecuentes dificultades para el seguimiento clínico y las visitas familiares durante los ingresos hospitalarios.

Según el SMC, en estos momentos la ciudad acumula "cientos de consultas de psiquiatría canceladas", "pacientes sin seguimiento" y "40 días sin cobertura presencial de psiquiatras", una situación que califica de "alarmante".