El sabor británico en Gibraltar: dónde disfrutar del Sunday Roast

El sunday roast es una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del Reino Unido. Consiste en un asado de carne —ya sea vacuno, porcino, cordero, pollo o pavo— acompañado de patatas asadas o mashed potato, verduras de temporada, salsa gravy y el inconfundible Yorkshire Pudding. En Gibraltar, esta tradición se mantiene viva, ofreciendo a locales y turistas la oportunidad de saborear un pedacito de Inglaterra muy cerca del Campo de Gibraltar.

The Lounge Bar & Gastro Bar: elegancia en el puerto

Ubicado en Queensway Marina, este restaurante con 4,5 estrellas es uno de los favoritos para disfrutar del asado dominical con vistas al mar. Los clientes destacan tanto la calidad de la comida como la ubicación privilegiada:

“Un restaurante muy sabroso con un servicio amable. Los precios eran un poco elevados, pero la comida estaba deliciosa y la vista del puerto era preciosa”.

“Gran sunday roast. El mejor pudín de Yorkshire casero que he probado en Gibraltar. Personal amable y servicial. Hermoso entorno en el puerto deportivo”.

“Excelente ubicación en un día soleado. Fui a comer el sunday roast: mucha carne en comparación con otros asados, y todo bien hecho”.

La carta también ofrece platos variados, desde tallarines cremosos de pollo con estragón hasta postres maridados con licores. Todo ello en un ambiente acogedor y con un servicio descrito como “encantador”.

The Clipper: tradición británica en pleno Irish Town

Con 4,3 estrellas, este local combina el ambiente relajado de las calles menos concurridas con la autenticidad de la gastronomía británica. Su sunday roast es abundante y asequible, con la posibilidad de elegir entre distintas carnes.

Los visitantes lo describen como una visita obligada:

“Comida típica británica. El domingo se puede comer su especial sunday roast que lleva carne (a elegir entre cordero, ternera, pollo o cerdo), para asada, puré, coliflor gratinada, pan y verduras. Muy abundante y relativamente barato”

“Gran variedad de platos tradicionales británicos, como el fish and chips, junto con opciones mediterráneas frescas, porciones bastante generosas y muy bien presentadas. El servicio muy bueno con las recomendaciones y la atención al cliente. Por ponerle una pega es que la comida tardó un poco en servirse”.

“Me encantó la comida! Comida británica (o hispano-británica) bien servida, buenas cantidades, muy buen fondo de comida y a precio razonable. Volveré a comer allí en mi próxima visita a Gibraltar!”.

Además, quienes lo conocen destacan el trato cercano del personal y recomiendan reservar, ya que a la hora española de la comida suele llenarse.

The Little Rock Restaurant & Bar: sabor en Casemates Square

En pleno corazón de Gibraltar, este restaurante de 4,2 estrellas sorprende por su calidad pese a estar en una de las zonas más turísticas. Su sunday roast fuera de carta, con roast beef o cordero, recibe elogios constantes.

“Buen sitio pero caro si se paga en euros. Nosotros pagamos con tarjeta de crédito española en libras, nos ahorramos un 20%. El sunday roast beef (fuera de carta) estaba de vicio”.

“Maravillosa cena del domingo. Comí roast beef y mi pareja comió cordero. Ciertamente no necesita entrante ni postre. Soy un gran comensal pero las porciones enormes me llenaron para el día, todo hecho con un alto nivel.”.

Quienes lo visitan destacan también el ambiente animado de la plaza, ideal para disfrutar de una comida sin prisas y dejarse llevar por el bullicio del Peñón.

Una tradición que conquista paladares

Ya sea en el puerto deportivo, en la histórica Irish Town o en la animada Casemates Square, el sunday roast se ha consolidado como un plan imprescindible en Gibraltar. Más allá del plato, es una experiencia que combina el sabor británico con la hospitalidad gibraltareña, convirtiéndose en un recuerdo imborrable para quienes lo prueban.