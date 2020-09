Las guarderías inician hoy el curso con "incertidumbre" y menos niños

Las escuelas infantiles, más conocidas como guarderías, abren hoy el curso escolar de la incertidumbre. Como cada año son las primeras en abrir sus puertas y lo hacen en pleno desarrollo de una segunda oleada de la pandemia por coronavirus, que en el caso del Campo de Gibraltar se traduce en 477 casos activos de Covid-19. Muchos padres dudan si llevar o no a sus hijos a estos centros infantiles, que destacan las medidas de seguridad y salud puestas en marcha para hacer frente a una situación inédita.

Según explica la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Rosario de la Peña, en declaraciones a Europa Press, este martes se presenta como "un día de ilusión, pero de mucha incertidumbre" porque "hay muchas familias que están comunicando que de entrada no van a traer a sus hijos", ya que "tienen miedo por las cifras escalofriantes que se ven en televisión", mientras que otras "confían en nosotros y no van a dudar en llevarlos". Los datos recopilados por la Coordinadora, que cuenta con más de 300 centros asociados en la comunidad, muestran una caída del 7,7% en la ocupación.

Los centros inician hoy un periodo de adaptación (en el que los pequeños pasan solo unas horas en las guarderías que se van incrementando poco a poco) muy especial, porque los niños llevan más de cinco meses sin estar en los centros y con poca relación con otros pequeños. "Será una adaptación un poco más delicada, pero como hay menos niños, tenemos una ocupación que ha caído mucho por el Covid, intentaremos salvar la situación lo mejor que podamos", señala De la Peña. También para los padres: "Será una entrada más fría porque los padres no pueden entrar dentro del cole. Tenemos que ser más rigurosos".

En el conjunto de la provincia se ofertan casi 12.000 plazas para 189 escuelas infantiles, tanto de titularidad de la Junta, como escuelas y centros de Educación Infantil privados adheridos al Programa de ayudas a las familias. En toda Andalucía las plazas ofertadas en las escuelas de 0 a 3 años para este curso ascienden a 121.000 y se han ocupado 77.676, en los 2.094 centros distribuidos por toda Andalucía, 1.824 adheridos al programa de ayudas de la Junta (el resto son titularidad de la Administración).

Los centros inician el curso con unos protocolos "muy altos" que han establecido las consejerías de Educación y Salud. Estos incluyen como en los colegios un responsable Covid, que será quien "hará el seguimiento de que se cumpla la normativa y en caso de que hay un niño positivo comunicarlo al enfermero de enlace que nos van a destinar y que aún no sabemos quién es". La presidenta de la Coordinadora recuerda también que se están haciendo las PCR a todo el personal docente y no docente y hasta el lunes por la tarde no había casos de personas contagiadas en la organización.

De la Peña también ha querido poner en valor el esfuerzo "infrahumano" de las escuelas infantiles, que "sin ningún tipo de recursos han tenido que afrontar el gasto" de poner sus centros "en una altura higiénico-sanitaria por encima de lo normal".

Sobre la distribución de hidrogel y mascarillas por parte de la Administración educativa, De la Peña lo ha agradecido, pero ha precisado que dicho gel no se puede utilizar en las guarderías porque "nuestros niños son menores de tres años y tienen que usar gel de mano", por lo que "creemos que esta inversión se debería haber consultado con el sector y haberlo adaptado a las necesidades reales de nuestra etapa".

"Queremos transmitir tranquilidad a las familias, que nuestros centros son lugares seguros, que el riesgo cero no existe, pero que dentro de nuestras instalaciones los niños van a estar muy seguros y muy protegidos", ha finalizado.