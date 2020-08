El PSOE critica a Landaluce por la demora en la matriculación de la guardería del Saladillo

El grupo municipal socialista ha exigido a la delegada de Educación de Algeciras, Laura Ruiz, que explique "de una vez por todas a los vecinos de El Saladillo" cuándo se iniciará el periodo de matriculación para la guardería de esta barriada.

Los socialistas aseguran que, a pesar de que Ruiz aseguraba en el Pleno del pasado 31 de julio que el periodo de matriculación se abriría en la primera quincena de agosto, justo un mes después sigue sin tenerse noticias de su arranque.

“La todavía delegada de Educación alardeó de un correo en el pasado pleno que, según nos comunicó, le daba luz verde al inicio de matriculación en los primeros 15 días de agosto. Hoy hemos podido saber que aún se desconoce cuándo se abrirá este periodo y que, al ser un centro privado por no acogerse a las ayudas de la Junta, los padres deberán desembolsar mensualmente una cuota que desconocemos de cuánto va a ser”, ha explicado el concejal socialista Daniel Moreno.

El PSOE ha denunciado durante meses la situación de la Escuela Infantil Isabel Benítez Aranega, primero con la finalización de unas obras "que parecía que nunca iba a llegar y vaticinando la titularidad que tendría esta guardería ante la dejadez y la nefasta gestión del equipo de José Ignacio Landaluce".

"Este proyecto, para el que el gobierno de Landaluce se encontró con cerca de 500.000 euros de un subvención cuando llegó a la alcaldía, va a terminar teniendo una repercusión económica en las arcas municipales de más de 1,2 millones de euros", consideran los socialistas, que lo ven como “todo un ejemplo de la nefasta gestión del PP de Landaluce”.

“El curso empieza y no existe certeza ninguna de cuándo va a abrir este centro, cómo lo va a hacer ni cuánto va a costar a los padres. El equipo de Landaluce se ha pasado meses mareando la perdiz. Desde luego algo no funciona cuando no tenemos a nuestro alcalde en la puerta de la guardería haciéndose fotos”, ha indicado Moreno.