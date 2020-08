Septiembre comienza esta semana y eso significa la vuelta al cole de miles de alumnos del Campo de Gibraltar. Muchos de los padres de estos jóvenes siguen dudando de si las aulas ofrecerán la seguridad necesaria para prevenir los contagios de coronavirus. Desde las AMPAS del IES Getares y CEIP Caetaria de Algeciras, promotoras de la asociación AMPAS de Cádiz, que dirigió la pasada semana un escrito a la Junta reclamando mejores medidas frente a la Covid-19, critican la puesta en marcha de los llamados grupos burbuja en las aulas y argumentan que no creen que sirvan para frenar el incremento de positivos.

"Parece que los grupos burbuja no se han considerado como un extra a ciertas medidas de seguridad sino como grupos en los que todo vale. Nos parece que más bien están programando grupos de contagio controlados. Y nos negamos a ello de forma enérgica. No pensamos permitir que se traslade a los niños y a las familias la responsabilidad inocente e indirecta de una nueva forma de contagio en nuestra comunidad”, han indicado en un comunicado.

Sobre la posibilidad de no llevar a sus hijos a los centros educativos hasta que no mejoren las medidas de seguridad, apuntan que no se trata de promover "el absentismo escolar". "Pedimos que nos dejen la elección de presencialidad o no (que no escolarización) a los padres y madres de los escolares, exigiendo para ello que se pongan los medios necesarios para tener una educación simultánea telemática y presencial", han demandado.

"No se nos ha hablado de los ratios y cómo van a conseguir bajarlos. Y sigue sin acreditarse por parte de personal competente en materia sanitaria (ya hemos dicho que consideramos que el personal docente / educativo no es competente en realizar un protocolo en Seguridad y Salud en un centro escolar y menos durante una pandemia) que nuestros hijos estarán seguros en sus centros con las medidas de seguridad que se están indicando", inciden los padres.

Desde estas AMPA también han mostrado su preocupación por la "responsabilidad" de la salud de los niños. "No se nos ha comunicado sobre quién recae la responsabilidad de la salud de nuestros hijos e hijas en la vuelta a clase. Aún hay foros que hablan de que forma parte de los padres. No estamos de acuerdo para nada ya que la palabra responsabilidad conlleva elección y no nos están dejando elegir", han advertido.

"Debemos conocer de antemano quiénes serán los que asuman las consecuencias legales y económicas que un posible contagio en las aulas pueda suponer en nuestras familias en tanto que nos obligan a llevar a nuestros hijos a clase en unas condiciones inciertas", han continuado.

La portavoz de las AMPAS del IES Getares y CEIP Caetaria y promotora de AMPAS de Cádiz, Pilar Ortega, también ha apuntado al peligro que podrían suponer las burbujas para los médicos. "El contagio a los médicos y resto de personal sanitario ha supuesto un grave perjuicio a nuestro sistema sanitario y podría venir ahora de las manos de sus propios hijos al ser contagiados por compañeros asintomáticos de su grupo burbuja, ya que vuelven a caer en el error de no proporcionarles, ahora en el entorno de los colegios, las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios", ha destacado al respecto.