Los senadores del Partido Popular, José Ignacio Landaluce y Teresa Ruiz-Sillero, han registrado más de 200 preguntas escritas al Gobierno, a través del Senado, en materia de Infraestructuras, Sanidad, Empleo, ayudas a las PYMES, autónomos y trabajadores afectados por el COVID-19, además del Brexit, y su posible repercusión no solo en el Campo de Gibraltar, sino en el conjunto de Andalucía y España. La respuestas obtenidas no satisfacen a los senadores, que entienden que el Gobiernos no se preocupa de la salida de Reino Unido y Gibraltar de la UE y esto puede derivar en una crisis aún más grave en la comarca.

Landaluce, que además ejerce el cargo en el Partido Popular de la provincia de Cádiz, de Coordinador de medidas para el Brexit, ha invitado en dos ocasiones a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a visitar el Campo de Gibraltar, para mantener una reunión con los alcaldes de la comarca, así como detallar las medidas que tiene previsto aplicar el Gobierno para paliar los efectos del Brexit, y sobre todo en un momento de crisis sanitaria y económica a raíz del COVID-19.

“También hemos querido conocer el contenido de las reuniones técnicas que se estaban llevando a cabo entre España y Reino Unido, y el Gobierno ha respondido que la temática queda acotada a concretar lo dispuesto en los Memorandos y el Protocolo sobre Gibraltar, excluyendo lo relativo a la relación futura, ya que queda fuera del ámbito competencial de las comisiones”, aclara Landaluce.

“El Gobierno de España, debe trabajar en este asunto, de una manera urgente, ya que estamos a menos de dos meses para que el Reino Unido pueda prorrogar la salida de la Unión Europea, y queremos conocer qué tipo de salida se va a producir, máxime cuando a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, esta comarca no se puede permitir otra crisis económica y de pérdida de empleo”.

Otra de las cuestiones consultadas al Gobierno es sobre las ayudas que tiene previsto poner en marcha para los trabajadores transfronterizos, que pueden verse afectados por las consecuencias del Brexit.

“Son más de 11.000 trabajadores los que cruzan la frontera de Gibraltar a diario para trabajar, por lo que tenemos que intentar que tras la situación del Brexit, y, ante posible pérdida de empleo, se haya dotado de ayudas para la reinserción laboral en España o para realizar cursos que les permitan encontrar un futuro empleo”, señala el Senador por Cádiz.

“Entendemos que el Gobierno no se preocupa del Brexit, que tiene un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que en el mes de marzo, se desconocía con qué partida presupuestaria iba a contar el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en los Presupuestos Generales del Estado para 2020, para aplicar las medidas contra los efectos del Brexit, lo que evidencia, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios esperan a que ocurran las cosas, sin tener previsión de las mismas”, finaliza José Ignacio Landaluce.

El Gobierno de España, continúa con los presupuestos prorrogados que realizó el Ministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ya que los sucesivos intentos de aprobación de unos presupuestos socialistas, no contaron con el apoyo necesario de la cámara.