El embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, asegura que el impacto y los esfuerzos contra el Covid-19 no tienen por qué impedir que la UE y Reino Unido consigan negociar un acuerdo para su relación futura antes del 31 de diciembre, cuando termina el periodo de transición del Brexit. Como todos los aspectos de la vida, ha dicho, la negociación se ha adaptado a la forma "telemática, virtual y no presencial", pero "después de una pausa muy pequeña" las conversaciones continúan.

La semana pasada se celebró la segunda ronda de negociaciones para el acuerdo futuro entre la Unión Europea y Reino Unido, la tercera comenzará a partir del 11 de mayo y habrá una cuarta a finales de mayo o principios de junio. "Estamos avanzando rápidamente, trabajando con muchísimo esfuerzo y empeño y muy buena voluntad", ha afirmado.

Por eso, cree que el acuerdo "es perfectamente alcanzable en el tiempo disponible" y para ello, Londres defiende basar la negociación en acuerdos precedentes. Por ejemplo, para el acuerdo comercial propone fijarse en el que la UE tiene con Canadá, o con Japón y, para el pesquero, en el que tiene con Noruega: "No pretendemos nada diferente".

"La UE pretende tratarnos casi como si siguiéramos siendo miembro de la Unión y de la Política Pesquera Común, y la realidad no va a ser así. Nuestra posición es que, como cualquier Estado soberano, tenemos que retomar el control de nuestras aguas y llegar un acuerdo basado en criterios científicos y de sostenibilidad", ha subrayado. Del mismo modo, Londres insiste en que no aceptará que el sistema de resolución de disputas del acuerdo comercial, que debe ser eficaz y creíble, recaiga en el Tribunal de Justicia de la UE: "No puede ser juez y parte".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, realizó el mes pasado una pregunta escrita al Gobierno en la que consulta qué impacto tendrá la pandemia del Covid-19 en las medidas incluidas en la negociación del Brexit y qué actuaciones está realizando el Ejecutivo al respecto. El senador del PP entiende que la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, "debería pedir al Gobierno del Reino Unido una nueva prórroga para el Brexit".

Gibraltar

Elliott ha defendido que no "se ha paralizado en absoluto" el trabajo de los comités técnicos que supervisan la aplicación de los memorandos negociados sobre Gibraltar en el marco del Brexit. Esos comités se reunieron en Algeciras en febrero y se está hablando de "cómo y cuándo" volver a reunirlos, si de forma presencial o telemática.

Esos memorandos fueron el resultado de una negociación que tilda de "francamente constructiva" y tratan sobre derechos de los ciudadanos y cooperación policial y aduanera y medioambiental. Sin embargo, están ligados al acuerdo de salida, de manera que rigen solo durante el periodo de transición. Ahora, Londres negocia con la UE la relación futura "para toda la familia del Reino Unido", pero los Veintisiete han decidido que lo que afecte a Gibraltar necesita el visto bueno de España. Para esas conversaciones entre Madrid y Londres todavía no hay fecha. Eso sí, confía en que sean también "constructivas", puesto que hay un objetivo común que es "aún más importante ahora, en momentos de pandemia": "asegurar la prosperidad en la zona".

Ese objetivo incluye "asegurar a largo plazo la fluidez de movimientos" en la Verja, más complicada ahora por la pandemia. Sin embargo, el embajador cree que es pronto para avanzar detalles concretos de cómo se conseguirá.