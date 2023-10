“La justicia no ha tenido la mejor gestión por parte de la Junta de Andalucía”

Nieto (Guadalcázar -Córdoba-, 1970) se propone abrir nuevas sedes para dar solución, en esta legislatura, a los problemas de los juzgados del Campo de Gibraltar y reprocha a sus antecesores, incluidos a sus ex socios de Cs, la falta de respuesta a las demandas de los operadores judiciales.

-Jueces, fiscales, abogados y procuradores coinciden en que la situación de la justicia en el Campo de Gibraltar deja mucho que desear, tanto por las infraestructuras materiales como por la escasez de recursos humanos.

-La situación es mala, aunque no mucho peor que en otras zonas de Andalucía. Desgraciadamente, la justicia no ha sido una de las materias con mejor gestión por parte de los gobiernos de la Junta de Andalucía desde que recibimos las competencias, el 31 de enero de 1997. Ha pasado suficiente tiempo como para que manejásemos bien la materia. No podemos sacar pecho, ni por lo hecho por los gobiernos socialistas anteriores ni por lo que hemos hecho hasta ahora nosotros. Espero que en breve plazo podamos presentar a los andaluces un plan completo en materia de justicia que sí resuelva los problemas.

-Es su plan estratégico.

-Es un plan estratégico de infraestructuras judiciales, de justicia digital, de recursos humanos… Este equipo lleva ahora un año y no podemos resolver todo lo que no se ha hecho anteriormente. En estos momentos tenemos perfectamente definido el proyecto de Algeciras, que es donde tenemos que hacer el esfuerzo más importante en el Campo de Gibraltar al ser la sede más importante, donde tenemos una sección de la Audiencia que tenemos que cuidar de forma especial y donde posiblemente haya más necesidades.

"Vamos a construir la sede de Algeciras al mismo tiempo que la actividad judicial se mantiene en la parte existente"

-¿Se va a hacer un nuevo edificio donde ahora está la Audiencia, en la avenida Virgen del Carmen?

-Sí, es un proyecto complejo y precioso que estamos mimando mucho desde la consejería. De entre los que tenemos entre manos, probablemente sea el proyecto más atractivo de nueva sede judicial. Es complejo porque vamos a construirlo al mismo tiempo que la actividad judicial se mantiene en la parte existente. Una vez se construya la primera fase de la nueva, que será una tercera parte del total, trasladaremos la actividad a ese nuevo edificio y derribaremos por completo el existente. Es un proyecto francamente bonito.

-¿Ganará en altura?

-Sí, en una parte. El edificio se divide en tres módulos: dos de ellos tendrán tres plantas, para no tapar la vista a los vecinos, y un tercero tendrá seis. Intentamos hacerlo de seis plantas para llevarnos toda la actividad judicial a Virgen del Carmen, pero no fue posible. Hemos ido al tope que nos permite la ley.

-¿Cuándo y por qué descartaron hacer la ciudad de la justicia a las afueras de Algeciras?

-Era una opción más barata, pero la descartamos tras hablar con abogados, procuradores, jueces… A nosotros nos daba igual, pero todos nos trasladaron unánimemente que preferían la construcción del nuevo edificio en Virgen del Carmen.

-¿Qué oficinas judiciales van a ir ahí?

-Además de la Audiencia, todas las que no son civiles: penal, vigilancia penitenciaria, violencia de género… Haremos también una reforma importante del edificio de la avenida de la Constitución, para que también esté en unas condiciones adecuadas. Entre las dos sedes no se tarda más de 10 o 15 minutos andando y es un proyecto consensuado por todas las partes.

-¿Para cuándo las obras?

-Para ya. 2024 va a ser el año clave, aunque lo primero será asegurar el terreno con pantallas de hormigón y con una cimentación con piedras para evitar deslizamientos.

-También es importante, desde una perspectiva urbanística y social, que la sedes se mantengan donde están para no dejar vacíos dos edificios tan grandes y generando zonas grises en Algeciras.

-Efectivamente, eso habría generado un problema importante al Ayuntamiento, además de a los operadores jurídicos.

-¿El palacio de Marzales se descarta entonces para uso judicial?

-El uso de Marzales vuelve a manos del Ayuntamiento, al que agradecemos el esfuerzo que ha hecho cediéndonos ese edificio tan bonito durante tanto tiempo. Me consta que el alcalde está pensando ya en proyectos que puedan darle uso. Está en un barrio que necesita de iniciativas y quizá Marzales deba ser destinado a cuestiones culturales, a generar actividades acordes al tipo de edificio. Tenga en cuenta que en Algeciras tenemos en la actualidad cinco sedes y algunas en un estado de conservación que deja que desear. Sólo en Algeciras, la inversión va a ser de entre 22 y 25 millones de euros.

-¿Y en La Línea?

-La inversión allí pueden ser unos diez millones de euros. Es diferente la situación. Ahora contamos con una sede alquilada, con una obra hecha por el propietario que es ajena a la Junta de Andalucía, que fue recurrida por los vecinos del edificio y que supuso que no se cumplieran determinadas garantías para ellos. Eso nos obliga a encontrar una alternativa en el menor tiempo posible. En ese proceso hemos acordado con el Ayuntamiento de La Línea el traslado de los juzgados al antiguo hospital municipal y en muy breve plazo vamos a presentar un calendario de actuaciones que va a resolver el problema.

"La clave en La Línea es llegar al séptimo juzgado, lo que permitiría pedir la categoría de magistrado en el partido judicial"

-¿Alguna idea aproximada sobre ese calendario? ¿Es un proyecto a cinco, diez años...?

-No, no, será mucho más rápido. La idea que tenemos con el Ayuntamiento es que sea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana el que defina el destino del edificio. Es un inmueble antiguo, de inicios del S.XIX, con un valor arquitectónico razonable, pero es que, además, su rehabilitación como sede de los juzgados tendrá un impacto social clave en un barrio degradado que el Ayuntamiento quiere revitalizar. Y en esa tarea quiere colaborar la Junta. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el edificio, dejarlo lo más diáfano posible, demoliendo algunas zonas que se fueron añadiendo en su parte trasera y que lo desvirtúan. De eso se encargará el Ayuntamiento y nosotros nos encargaremos entretanto de diseñar el proyecto y de decidir qué queremos en cada espacio.

-El edificio es grande, sobrará espacio.

-En absoluto. Lo que quiero tener seguro es que no sólo respondemos a lo que necesita hoy La Línea, sino a lo que va a necesitar en el futuro. Los cinco juzgados actuales caben perfectamente en ese edificio, pero ya estoy pidiendo al Ministerio de Justicia el sexto, que no lo dan porque no hay sitio, pero la carga de trabajo de los juzgados existente la justifica. La clave es llegar al séptimo, lo que permitiría pedir la categoría de magistrado en el partido judicial. Ese paso haría más atractivo el destino y que deje de ser un lugar de paso.

-Nos falta San Roque.

-En San Roque no tenemos un problema de espacio, pero queremos adelantarnos a las necesidades que pueden plantearse en un futuro. Es un municipio que está creciendo mucho y la actual sede judicial permite albergar los tres juzgados existentes, pero a poco que pasemos a tener cuatro o cinco juzgados ya no tendríamos espacio. Las instalaciones actuales, en un bajo, no tienen el formato que queremos, con una sede única, unificada, con todos los servicios a mano. Vamos también a buscar una alternativa, de la mano de su alcalde.

"Si el alcalde de San Roque quiere, de manera inmediata firmamos el acuerdo"

-¿Qué le ofrecen?

-Algo parecido a lo que queremos hacer en La Línea, desde la lealtad institucional. Hay que buscar la mejor solución poniendo cada uno lo mejor que pueda. El Ayuntamiento de San Roque tiene las cuentas saneadas y nuestra propuesta es que construya un edificio, compatible con una sede judicial, y nosotros nos comprometemos a pagar por su uso un canon por treinta años, que representaría el 150% del coste que tenga para el Ayuntamiento. Y dentro de 30 años, el edificio seguiría siendo del Consistorio. Si el alcalde quiere, de manera inmediata firmamos el acuerdo. Otra opción es que el Ayuntamiento nos ceda un edificio que podamos rehabilitar, porque tenemos un margen con los fondos europeos, y una tercera solución es mejorar los juzgados actuales y que San Roque entre en el plan estratégico de la consejería en 2030, aunque eso impediría crecer en número de juzgados.

-En marzo de este año, la comisión mixta de su consejería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) descartaron solicitar al ministerio nuevas sedes judiciales en la comarca. ¿Por qué? De 22 que pidieron para el conjunto de Andalucía, ni una sola fue para el Campo de Gibraltar.

-La creación de nuevos órganos corresponde al ministerio.

-Pero sí le corresponde a la Junta y al TSJA hacer la propuesta.

-El problema es que no caben más sedes judiciales, por eso es importante habilitar nuevos espacios. Necesidad de nuevos juzgados hay en toda Andalucía. Cuando haya espacio, se generarán nuevos juzgados. En Algeciras lo vamos a resolver, seguro; creo que en La Línea también, a tenor de los pasos que vamos dando, y me encantaría decir que en San Roque ocurrirá lo mismo.

-La falta de espacios para celebrar los juicios de las macrocausas por narcotráfico obligó a retrasar la vista contra los Castañas, cuya condena, de producirse, se verá reducida por las dilaciones de la justicia.

-Bueno, ese tema ya está resuelto, y gracias a Dios con mucho éxito. Fíjese que nos han felicitado desde otras comunidades autónomas. La reducción de las condenas ya la sabíamos. Buscamos sedes bajo las piedras, pero no había forma.

-Incluso pensaron llevarse el juicio a Málaga, al mismo lugar donde se juzgó el caso Malaya de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

-Sí. Y nos comprometimos a pagar a todos los gastos logísticos. No encontrábamos ningún local en el Campo de Gibraltar. Con el plan ahora en marcha, en Algeciras tenemos resuelta la situación de los 22 juzgados existentes, pero podemos afrontar una situación con diez juzgados más que pudieran venir. En La Línea, de los cinco existentes, podríamos llegar a diez; y en San Roque queremos poder afrontar una situación en la que de los tres juzgados de hoy se pasase a seis.