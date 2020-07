La Consejería de Economía prevé invertir 4,5 millones de euros en el centro de innovación que la Universidad de Cádiz está impulsando en el Llano Amarillo de Algeciras. Un complejo al que se sumará el centro de innovación logística e industria 4.0 en el que viene trabajando desde hace años con las empresas integradas en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), convirtiendo este espacio hasta ahora relegado como zona de espera de la Operación Paso del Estrecho en un enclave de innovación e investigación.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha aprovechado el Foro Joly Andalucía celebrado hoy en Los Barrios para explicar las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para impulsar la economía del Campo de Gibraltar, entre ellas estos dos centros que vendrían a cubrir las necesidades del importante núcleo industrial de la comarca, el Puerto de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Ambas, ha destacado, son ejemplo de "la importancia que tiene la colaboración público-privada en este y otros ámbitos. Esto no significa privatizar nada, sino gestionar desde lo público con la aportación recursos privados".

En el caso del centro de innovación logística, el objetivo es "poner a disposición de las empresas una serie de servicios que permitan el desarrollo de proyectos de innovación" entre las distintas compañías, entidades y organismos vinculados a la logística tanto portuaria como empresarial, además de actuaciones vinculadas a las líneas de digitalización y 4.0 de empresas de esta comarca. Se está trabajando en el marco de un grupo conformado por la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, la Cámara de Comercio de Gibraltar, la Autoridad Portuaria y la Universidad de Cádiz.

En cuanto al centro de la universidad, en colaboración con el Puerto y el Ayuntamiento de Algeciras, el consejero ha adelantado que financiará con 4,5 millones su construcción, que se financiará con cargo a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz. Este centro llevará a cabo su actividad de investigación y transferencia en la esfera de la logística portuaria y el transporte marítimo.

El consejero ha destacado en el Foro Joly que se departamento sigue trabajando en la Estrategia de Innovación Económica del Campo de Gibraltar, una de las medidas comprometidas para hacer frente a las consecuencias del Brexit en la comarca y que en la crisis sobrevenida por la pandemia se hace aún más necesaria. Su objetivo es "servir de guía para actuaciones futuras".

Pero las medidas previstas en ese plan frente al Brexit son muchas más, ha recordado el consejero, 69 en concreto para el Campo de Gibraltar. Así, se incluye la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento y consultoría a favor de las empresas andaluzas para la formulación de planes de internacionalización de las empresas expuestas al Brexit, incidiendo en la diversificación de mercados; un plan de apoyo en la promoción de productos y servicios en el Reino Unido; formación online sobre cómo afecta a la empresa el Brexit; asesoramiento legal o un refuerzo de los incentivos a la contratación. Además de actuaciones de refuerzo del personal de juzgados y del personal sanitario, actuaciones en materia de vivienda, infraestructuras de transporte, programas de formación específicos, actuaciones en centros docentes y sanitarios o la creación de ventanillas únicas.

Este conjunto de actuaciones llega "en un momento en el que tenemos que acelerar este tipo de medidas". "Somos conscientes de la paralización que está deparando la pandemia. Hay 90.000 empresas andaluzas acogidas a ERTE, que como solución temporal nos parece magnífica, pero tenemos que esperar hasta enero para ver qué política adoptarán las empresas, si recuperarán a todos sus trabajadores. Algunas se verán lamentablemente obligadas a no continuar".

Con las medidas económicas en marcha y el plan de seguridad del Ministerio del Interior a pleno rendimiento, queda sobre la mesa la eterna reivindicación de medidas sociales para una comarca castigada por el paro y el tráfico de drogas. Un gasto social que depende de la Junta de Andalucía, ha recordado al consejero el director de Europa Sur, Javier Chaparro. "El gasto social no sirve para revertir una situación, sino para paliarla. Lo que revierte es cuando se genera una situación económica nueva" ha contestado el consejero. "No hay mejor herramienta social que la creación de empleo". No obstante, ha remarcado el esfuerzo presupuestario de la Consejería de Asuntos Sociales.