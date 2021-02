El fiscal jefe Antidroga cree "ilegal" la designación de Javier Zaragoza como refuerzo en Campo de Gibraltar

El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, ha presentado este lunes un escrito en la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestar su discrepancia con la designación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar. Noreña subraya que esa decisión de la responsable de la FGE, Dolores Delgado, es "ilegal e improcedente".

Este escrito de discrepancia llega después de que Delgado designara a Zaragoza para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas. Entonces, se apuntó que Zaragoza desarrollaría esta labor en cooperación y "sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación".

Pero Noreña explica en su escrito que a él no se le ha notificado la resolución de Delgado formalmente sino que sólo se le remitió "una copia al correo electrónico particular de su secretaria", y añade que el decreto de nombramiento se ha dictado sin ninguna gestión previa de la FGE con Antidroga en la que se hiciera referencia a la compleja situación de la lucha contra el tráfico de drogas en la zona sur de España.

"Ignoro totalmente el iter seguido para la adopción de la designación hecha en el citado Decreto, del que no consta ningún número de registro, ni indicación de los posibles recursos que caben contra dicha decisión", apunta, para luego añadir que en todo caso no solo se designa a Zaragoza sino que se añaden "unas órdenes imprecisas" de coordinación entre el designado y la Fiscalía Especial.

Por eso, se ciñe al artículo 27.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poner de manifiesto su discrepancia y destaca que el decreto es nulo de pleno derecho porque "es contrario a las disposiciones" de esa norma concreta que tiene rango de Ley.

Al hilo, señala que dicho estatuto no autoriza al Fiscalía General del Estado a designar un delegado cuyas competencias coincidan plenamente con las de otro órgano de Fiscalía, ni siquiera por la vía de limitar territorialmente el encargo o con relación a un plan especial.

Recuerda que, según ese mismo estatuto (artículo 22.3), queda claro que los fiscales de Sala delegados "lo son en materias comunes a diferentes fiscalías territoriales, fundamentalmente para propiciar formas de actuar homogéneas", pero en ningún caso prevé la posibilidad de nombrar un delegado "cuyas funciones coincidan plenamente con las de una sola Fiscalía".

Además, incide Noreña en su escrito en que se produce un solapamiento porque la Fiscalía Especial Antidroga tiene atribuidas entre sus funciones las que le reconoce el decreto de Delgado a Zaragoza, es decir, coordinar las actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico.

Tras esto, recuerda que la designación de delegados se hace mediante concurso interno, con informe de dos fiscales Jefes (territorial y de Antidroga), audiencia del Consejo Fiscal y designación por la Fiscalía General del Estado.

Noreña pone el foco así en que desde una perspectiva formal, el decreto de Delgado para nombrar a Zaragoza "se ha dictado prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento", y lo compara con el nombramiento de Ana Villagómez en 2019 como delegada autonómica de esta Fiscalía Especial.

Destaca que no consta incoación de expediente, se retrasa cuatro días la publicidad del decreto, no consta indicación de eventuales recursos y se ignoran extremos tan importantes como saber de quién ha partido la iniciativa para su adopción. Insiste en que él como fiscal jefe no ha informado sobre la necesidad o conveniencia de la medida adoptada, y añade que en lugar de designar directamente a Zaragoza se debía haber convocado un "concurso interno".

Por otro lado, insiste en que es improcedente esta designación porque en el decreto, si bien se dice que la actividad desplegada por Antidroga en la zona de Campo de Gibraltar es "notable", simplemente se apunta que las organizaciones criminales "mantienen a día de hoy en esa zona geográfica una indeseable capacidad de actuación" por lo que considera que debe reforzarse la intervención.

Indefinición de la posición jerárquica

Noreña relata que ya se han tomado prevenciones, como la atribución a la fiscal Villagómez de las funciones de coordinación interterritorial, y resalta que las decisiones adoptadas han tenido un "resultado satisfactorio". Y considera que es improcedente designar a una persona como coordinador de la Fiscalía Especial Antidroga sin integrarlo en ésta porque "deja indefinido cuál es su posición jerárquica con relación a esta jefatura".

Además, cree que se produce "un auténtico solapamiento" entre las competencias propias de su cargo como jefe de Antidroga y las de Zaragoza, y también entre las atribuidas a éste por el decreto y las de la delegada autonómica Villagómez.

Advierte así que de mantenerse el decreto se generarán "dudas y perplejidad" tanto en los agentes que operan en la zona como en los propios fiscales ya que no sabrán a quién dirigirse, para qué, o, en el caso de recibir instrucciones, no ya contradictorias, sino simplemente diferentes, a quién obedecer. "Lo que se presenta como una supuesta solución es más bien un perjuicio para el buen funcionamiento de toda la maquinaria de investigación y represión del tráfico de drogas y del blanqueo asociado a aquel", insiste.

Asimismo, recuerda a Delgado que la actuación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas no es exclusiva de la Bahía de Algeciras y zonas aledañas porque abarcan todo el territorio nacional, y tras citar como ejemplos Galicia o la Costa del Sol, indica que la lucha es constante, "y aún así es una actividad delictiva en auge en todo el mundo".

Noreña también discrepa de la "afirmación implícita" por parte de Delgado de que el nombramiento de Zaragoza supondrá una mejora en la lucha contra el tráfico de drogas, y aprovecha para cuestionar cómo compaginará su nuevo cargo con el de fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Sobre esa necesidad de mejorar la situación, indica que en caso de que se considere que la actuación de Antidroga es insuficiente, debe evaluarse cuáles son las necesidades reales de la misma, "por lo que tal designación, resulta no sólo no justificada, sino contraria a toda lógica".

Notable mejoría desde 2018

En el escrito, Noreña detalla que ya en el verano de 2018 se adoptaron medidas por parte del Gobierno en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que en materia fiscal se tradujo en varias decisiones. Por un lado, en febrero de 2019 se encomendó a la delegada provincial de Cádiz la asunción de competencias de coordinación entre los delegados de esta Fiscalía Especial Antidroga en Andalucía, indicando los pasos a dar por los investigadores.

Posteriormente, en julio de 2019, se nombra a Ana Villagómez fiscal delegada autonómica de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía de Andalucía, y tras su toma de posesión desempeña las funciones de coordinación en ese ámbito territorial, y de comunicación con Antidroga "a plena satisfacción".

Y destaca que ese nombramiento ha redundado "en una notable mejora en la lucha contra el tráfico de drogas de la Bahía de Algeciras y provincias próximas", y califica de significativo el trabajo en la Costa del Sol malagueña, en el resto de la provincia de Cádiz y en las provincias de Sevilla y Huelva.