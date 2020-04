La Feria Real de Algeciras 2020 ha sido suspendida. La Junta de Portavoces reunida este martes ha tomado la decisión definitiva al entender que es la única manera de proteger la salud de todos ante la gran crisis generada por la pandemia del Covid-19. Tras un mes de confinamiento y sin visos de que el estado de alarma vaya a levantarse pronto, todas las partes han asumido la imposibilidad de llevar a cabo la celebración de la fiesta prevista entre los días 20 y 27 de junio.

El alcalde Algeciras, José Ignacio Landaluce, citó de manera telemática a la Junta de Portavoces para tomar una decisión en firme. El primer edil, que ya había deslizado que veía difícil celebrar la Feria, ha coincidido con todas las partes en que lo primero es la seguridad y la salud.

La suspensión ha contado con el consenso generalizado de las otras fuerzas políticas locales, caseteros, feriantes y técnicos municipales. En el encuentro han participado la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid; Jacinto Muñoz Madrid (Partido Popular), Sergio Pelayo (Ciudadanos), Juan Lozano y Fernando Silva (PSOE), Javier Viso (Adelante Algeciras) y Antonio Gallardo (VOX). Junto a ellos también han estado presentes telemáticamente las tenientes de alcalde delegadas de Coordinación, Susana Pérez Custodio, e Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, además de la edil responsable de Hacienda, María Solanes, y del secretario general del Consistorio, José Luis López Guío.

"Es lógico que haya personas que piensen que ante este estado de alarma no cabe hablar de fiestas, debíamos hacerlo puesto que la Feria Real requiere al menos dos meses de plazo para su montaje. Todos sabemos que no es momento de tratar según qué asuntos, pero no podíamos demorarlo más", explicó Landaluce sobre la toma de decisión en pleno confinamiento.

"Ahora es el momento de la salud, de la seguridad, y ya llegará el tiempo de la diversión y la alegría cuando el decreto de alarma marcado por el Gobierno central lo permita. Para eso trabajaremos en el diseño de lo que será una gran fiesta para Algeciras, con una carpa para los jóvenes en el Llano Amarillo; otra gran carpa con actuaciones musicales gratuitas en el parque María Cristina, atracciones gratuitas para los niños, con casetas que ya están montadas porque son los magníficos establecimientos hosteleros que tenemos en el centro de la ciudad, con un Domingo Especial, Domingo Rociero, Domingo por Sevillanas o Domingo de la Mujer, en el que las algecireñas se vistan de flamenca y llenen de color la ciudad, pero hasta el momento todo esto son esbozos, sobre los que trabajaremos cuando llegue el momento", manifestó el primer edil.

El alcalde ha anunciado que el día festivo que estaba fijado para el miércoles de Feria Real, el 24 de junio, será trasladado hasta una fecha aún por determinar, haciéndolo coincidir con la celebración festiva que pueda ser organizada

El PSOE algecireño ha sido de los primeros en respaldar públicamente la suspensión: "Estamos seguros de que en cuanto la situación garantice la salud y seguridad de los algecireños volveremos a disfrutar de nuestras calles, gentes y fiestas, pero lo primero es lo primero y eso es la salud de nuestros vecinos y vecinas, amigos y familia”, ha señalado Juan Lozano, el secretario general.