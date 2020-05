Así será la primera película de Alexis Morante en la Algeciras de los 80

La Algeciras de los 80 se convertirá en una película. Se llamará El universo de Óliver y narrará la historia de dos pandillas de niños y sus familias, pero en un tiempo y en una ciudad al que su director, Alexis Morante (Algeciras, 12 de octubre de 1978), considera un protagonista más.

El coronavirus ha aplazado el comienzo del primer largometraje de ficción del cineasta algecireño un año. El rodaje comenzará en 2021, pero la productora ha emprendido un casting online para encontrar a los niños y niñas que darán vida a unos personajes que descubren la amistad en una Bahía de Algeciras que mira al cielo para asistir al paso del cometa Halley.

La historia de El universo de Óliver empieza hace 10 años. Fue entonces cuando el actor y escritor algecireño Miguel Ángel González escribió un libro con ese título en el que reflejó sus experiencias de niño dentro de un relato al que dio un toque sobrenatural que conmovió a Morante. El director se sintió inmediatamente parte de aquella novela, porque de pequeño compartió muchas horas con el que es uno de sus mejores amigos de la infancia. "Me encantó, me emocioné muchísimo y le dije que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer una película, que mi carrera fuera por ahí, quería que esa historia fuera la primera. Yo acababa de hacer el cortometraje Voltereta, aquí en EEUU, y estaba basado en niños en los 80. Ese corto es el germen narrativo y visual de El universo de Óliver. "Miguel y yo llegamos a la vez y sin pensarlo al mismo punto: contar nuestra infancia de una forma onírica y algo sobrenatural una vez que ya habíamos madurado y emprendido nuestras vidas", relata el cineasta desde su domicilio en Los Ángeles (California, EEUU) donde está confinado con su familia.

A Morante, que desde entonces ha firmado una brillante carrera como autor de cortos de ficción, documentales musicales, videoclips y publicidad, lo que le faltaba era lo más difícil de conseguir: el largometraje de ficción. "Hace dos años un productor me preguntó por proyectos de ficción, le presenté unos cuantos y éste le llamó muchísimo la atención". El hombre que se interesó por el algecireño es José Alba, de Pecado Films. "Él había visto Bla bla bla cuando la nominaron a los Goya y me llamó muy interesado. Me dijo que si podíamos escribir un guion entre Migue y yo. Después se sumó Raúl Santos, mi socio, que también es de Algeciras y amigo nuestro de la infancia. Lo que salió sí tenía un nivel muy grande para hacer una película, al productor le gustó mucho y rápidamente lo apoyó la Junta de Andalucía y Canal Sur, también consiguió ayudas de la Unión Europea", cuenta el director. "Es el momento en el que está todo lanzado para rodarlo. Seguimos consiguiendo financiación pero casi está completo", continúa. Pero entonces llegó la pandemia. Y todo se pospuso. Hasta que a alguien se le ocurrió hacer un casting online. La iniciativa ha resultado un éxito.

"Nos lo imaginábamos y estamos muy contentos con la recepción que ha tenido la idea. No es mía, yo creía que hasta que no fuera más inminente el inicio del rodaje no haríamos el casting, pero como se retrasó todo al siguiente año y lo que buscamos son niños, que no va a ser un proceso fácil, los productores decidieron hacerlo ahora que están todos en casa, deseando hacer cosas. Se lo planteamos a la empresa Acheron Films, con la directora Marichu Sanz, y le pareció muy buena la idea", recuerda Morante.

El elenco de actores para los protagonistas adultos ya está cerrado. Juan Diego (Vete de mí, 2006) será el abuelo, Salva Reina (Antes de la quema, 2019) será el padre y María León (Los Japón, 2019), la madre. "Son personajes muy importantes", explica Morante, que trabajó con Reina en Bla bla bla y con Juan Diego en Matador on the road. "Los niños hay dos formas de buscarlos. La primera es fácil y rápido: irte a los profesionales, a la agencias que tienen actores que actúan en publicidad y cine. Eso está bien. La otra es la que yo quería intentar, para encontrar niños de verdad, de la zona, con su acento y su desparpajo y la gracia natural que estamos buscando", relata.

El rodaje será en Algeciras y su entorno. "Para mí es muy importante que se ruede en el Campo de Gibraltar porque el contraste de paisajes que tenemos es fundamental para la película. La recreación de una época como los 80 para nosotros es más fácil hacerla allí que en cualquier otro sitio, porque primero hay cosas que no han cambiado todavía y segundo, creo que conocemos a tanta gente y vamos a tener tanta ayuda que no va a ser difícil conseguir el material que había entonces para el atrezzo. Para mí es fundamental mostrar la Bahía de Algeciras industrial en contraste con el universo de un barrio, que está entre chimeneas y el mar". Ese barrio no es ninguno y a la vez son todos. Alexis Morante se crió en San José Artesano y Miguel Ángel González es de las Nuevas Colinas. "Nos nutrimos de todos los elementos oníricos de la zona, como las marismas de Palmones, las chimeneas de las fábricas, el Estrecho con sus aves migratorias y todo confluye con el paso del cometa Halley, que es el punto principal de la película".

Morante es el autor de tres largometrajes -El camino más largo (2016), Camarón: Flamenco y Revolución (2018) y Sanz: lo que fui es lo que soy (2018)- pero todos ellos documentales. ¿Por qué después de una prolífica carrera es ahora cuando el algecireño se decide a hacer su primer largo de ficción? Contesta él mismo: "Es un proceso natural. Con 19 años decidí hacer cortos. Estaba estudiando derecho en Granada, que no me gustaba nada, y el cine me apetecía desde siempre. Hice Tic tac y como todo joven que empieza mi sueño era hacer algún día una película. Lo que pasa es que después mi carrera ha ido por otros lugares, eso sí muy parecidos. Ahora ha llegado el momento".