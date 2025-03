Resultados, clasificación y resumen de la jornada 28 en el grupo IV de la Segunda Federación

La vigésimoctava jornada del grupo IV de Segunda Federación dejó la derrota de la Real Balompédica Linense en Orihuela, lo que se traduce en la sexta jornada sin ganar del equipo de La Línea, que se atrinchera en la plaza de descenso y que se coloca ya a tres puntos (más golaveraje) del Xerez DFC, que está en la plaza de promoción. La Unión Atlético da un golpe en la mesa al vencer a domicilio al UCAM y el Estepona se aúpa a la zona de play-off. Un dato significativo: ningún equipo logró marcar más de dos goles y siete (entre ellos la Balona) se quedaron sin anotar.

El Águilas, que el domingo (18:00) visita a la Balona, llegará al Ciudad de La Línea tras protagonizar una de las machadas del fin de semana, al vencer 1-0 al Xerez CD (el de toda la vida). Un espectacular tanto de Chris Martínez (17') decidió el marcador. Los murcianos jugarán el miércoles (20:00) en su estadio, El Rubial, su encuentro aplazado con el Juventud de Torremolinos

Un lance del Águilas-Xerez CD / Águilas CF

Del estado de ánimo del próximo rival de los de Antonio Ruiz Romerito habla el resumen del encuentro en su portal oficial: "El Águilas vuelve a soñar en grande. La frase, por más presuntuosa que llegue a sonar, resume el sentir de los que este sábado disfrutaron de los buenos minutos de los hombres de Fran Alcoy y sufrieron en aquellos tramos de partido en los que el Xerez, que no está arriba por ciencia infusa, tuvo la pelota y metió algún susto que otro sobre la portería de Iván Buigues, especialmente el del 94’, minuto en el que el mutxameler se hizo grande para evitar un empate que, aparte de sentirse injusto, habría hecho muchísimo daño".

La única buena noticia de la jornada para la Balompédica llegó a primera hora del sábado, con la derrota del Cádiz Mirandilla a manos del Villanovense (0-1). Una diana de Uzochukwu en el 71' decidió el partido en beneficio de los de Alberto Fuentes, que volvía a casa para impedir que su exequipo saliese, siquiera temporalmente, de la zona de descenso. "El Cádiz Mirandilla dio un paso atrás preocupante en el momento menos oportuno. Con la importante rémora que tiene en la clasificación y las pocas fechas que quedan para acabar la temporada, no puede desaprovechar ninguna de las oportunidades que se le presenten. La de este sábado era una de las más decisivas por rival y por el momento. Y el fútbol no fue del todo justo con los amarillos tras caer por 0-1 ante un Villanovense carente de argumentos futbolísticos", escribe Rafa Burgal en Diario de Cádiz, el periódico Decano del Grupo Joly, al que también pertenece Europa Sur.

Imagen del Cádiz Mirandilla-Villanovense / Cádiz CF

"El partido se decidió en una jugada a balón parado en el minuto 74. Una falta frontal llegó al corazón del área para que los defensas amarillos enviaran la pelota al pinar que está junto a El Rosal sin grandes problemas. Sin embargo, el balón quedó muerto para que Uzochukwu se quedara solo ante Rubén Domínguez para fusilarlo. 0-1 y tres puntos para el equipo del excadista Alberto Cifuentes, quien ni en sus mejores sueños podría pensar que se iba a llevar algo positivo", añade.

En el filial amarillo fueron titulares los algecireños Rubén Domínguez y Raúl Pereira, mientras que el linense Celso Bermejo se incorporó al choque en el 76'.

El exbalono Antonio Fernández Rivadulla sigue haciendo méritos para que le coloquen un monumento en las inmediaciones de Chapín. El Xerez DFC (el de nuevo cuño) venció 2-0 al Atlético Antoniano, al que baja de la quinta plaza, y toma tres puntos sobre el descenso.

"Se afianza el idilio con la permanencia" titula Manuela Romero en Diario de Jerez, otro de los medios del Grupo Joly.

"Alegrón. El Xerez DFC sigue firme en Chapín desde la llegada de Antonio Fernández y ha sumado su tercer triunfo seguido como local con el entrenador gallego en el banquillo. El cuadro azulino superó con justicia (2-0) al Antoniano, uno de los equipos fuertes del grupo, que pelea por el play-off de ascenso, pero que ha sufrido un frenazo importante en su visita a los xerecistas. Un gol de Abraham a los dos minutos abrió el camino de una victoria menos sufrida de lo esperado. Ilias Charid, de chilena, puso el 2-0 al filo del descanso", arranca su crónica.

En otro duelo de la parte baja, ya este domingo, la Deportiva Minera cogió aire a costa de derrotar (2-0) a un San Fernando que se complica y mucho. Los cartagneros, que ponían fin a una racha de cinco derrotas, tuvieron en el exbalono Omar Perdomo, protagonista de las asistencias de los dos tantos, al mejor jugador sobre el campo.

La plantilla de la Deportiva Minera festeja su triunfo sobre el San Fernando / Deportiva Minera

"El Deportiva Minera rompió su racha de cuatro meses sin ganar en casa al vencer al San Fernando CD por 2-0 en el estadio Ángel Celdrán. El exjugador azulino Omar Perdomo fue clave en la victoria, asistiendo en ambos goles. El primero llegó en el minuto 17, cuando Perdomo envió un pase desde la banda derecha que Arturo Pérez-Reverte convirtió en gol. El segundo tanto, en el minuto 65, se originó tras una falta ejecutada por Perdomo que Rubén Mesa controló y definió con precisión. Esta derrota profundiza la crisis del San Fernando CD, que no logra levantar cabeza", señala Gaby Cmbreras en Deportes de la Isla.

El colista Don Benito sigue su peregrinar hacia el descenso. Esta vez le correspondió perder (1-2) ante el Almería B, que se asienta en la zona de play-off. "Mucho se le venía resistiendo la victoria domicilio al Almería B, si bien no falló en su visita al Don Benito. Aunque tuvo que sufrir para ello frente al colista, que rápidamente consiguió adelantarse con un tanto de Oussama (8'). Pero los rojiblancos minutos más tarde con un tanto de Loren (21') lograron empatar el partido y justo antes del descanso con un gol de Luis Lara le dieron la vuelta al marcador siendo suficiente para que los tres puntos viajaran hasta tierras almerienses. Un triunfo con el que los de Alberto Lasarte mantienen intacto el sueño del play off", se lee en Diario de Almería, del Grupo Joly, en una crónica de Rubén Rozas.

La zona alta

En lo que se refiere a la pelea por la parte alta, La Unión Atlético del linense José Miguel Campos, sigue intratable hacia el ascenso directo. Venció 0-1 en La Condomina al UCAM y pase lo que pase el miércoles en el aplazado Juventud de Torremolinos-Águila, seguirá siendo líder. Karim El Kounni anotó el gol visitante en el 84'.

"La Unión se lleva el derbi ante el UCAM Murcia (0-1). Los unionenses se llevaron el choque con un gol de Karim en los últimos minutos. El derbi venía marcado por el enfrentamiento directo entre los dos conjuntos de la Región de Murcia por la lucha del liderato. La historia no salió como los locales quisieron, que vieron como se les esfumaba una oportunidad de oro. Los de Javi Motos controlaron el juego durante mucho tiempo, pero la falta de efectividad arriba les perjudicó. El equipo universitario no logró aprovechar las ocasiones que generó, y La Unión, en una de las pocas que consiguió llegar, hizo mucho daño. El UCAM Murcia aún no está muerto en esta liga, pero tiene que mejorar en la faceta ofensiva", narra Paco Pepe M.M. en La Opinión de Murcia.

El rival de La Unión en la pelea por el título, el Juventud Torremolinos de Antonio Calderón y Nico Delmonte enlazó ante el Linares (2-1) su undécima jornada sin perder, con victoria en sus cuatro últimos compromisos.

Un avanace del Juventud de Torremolinos en su partido con el Linares Deportivo / Juventud de

Los malagueños fueron muy superiores en la primera mitad, en la que marcaron Fran Gallego a pase de Sergio Díaz (19’) y Pablo Servetti (29’). Además el pichichi Fran Castillo malogró un penalti en el 34’. El conjunto visitante salió mejor tras el descanso. Juanjo Mateo marcó el 2-1 antes de la hora del partido, pero después el marcador no se movería. Los azulones, que enlazan tres derrotas, se quedan en zona de nadie.

El Estepona, que enlaza siete jornadas sin perder y tres victorias consecutivas, se une definitivamente a la pelea por el play-off tras doblegar (1-0) al Recreativo de Granada, al que sus tres últimas derrotas han hecho decir adiós a cualquier opción de permanencia. Los costasoleños ya son quintos.

"Le costó la suyo, pero lo importante son las victorias y el CD Estepona se acostó en zona de play-off gracias al gol de Jacques Dago (1-0 ) ante el Recreativo Granada. Con buen ambiente en el Estadio Muñoz Pérez pese al cambio de día y hora, los locales tuvieron que sufrir hasta el último momento ante un filial rojiblanco que no ha demostrado por qué está en la zona de descenso de este grupo", escribe Francisco Acedo en Al Sol de la Costa.

Formación inicial del Estepona en su estadio ante el Recreativo de Granada

"El entrenador rojillo Carlos Cura sacó a Dago como titular y claramente lanzó el mensaje de tener que ganar como sea este partido. Salió fuerte el Estepona y a los 15´ Dago vio como le anulaban un gol por una mano previa en la acción de recoger el balón antes de tirar. El Recreativo Granada no vino a encerrarse descaradamente y poco a poco fue tocando el balón y acercándose a la meta defendida por Alfonso Liceras", añade.

