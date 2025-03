Romerito: "Estoy contento con la primera parte de la Balona, pero pecamos dando un pasito atrás en la segunda"

Antonio Ruiz Romerito, el entrenador de la Real Balompédica Linense, vivió un regreso agrio con la derrota en Orihuela en encuentro de la vigesimocatava jornada del grupo IV de la Segunda Federación, aunque el técnico se mostró satisfecho con la primera mitad de sus pupilos.

"Creo que hubo dos partes muy diferenciadas", comenzó su análisis Romerito. "En la primera mitad estuvimos muy bien, es lo que buscamos del equipo. Tuvimos algunas opciones de a lo mejor meter algún gol, pero en la segunda es verdad que damos un pasito atrás y dejamos al Orihuela tener más balón y nos generaron más peligro", resumió. "Es lo que pretendemos con los pocos días que llevamos de entrenamiento, lo que hicimos en la primera parte llevarlo también a la segunda", subrayó el albinegro, que explicó que en sus primeras sesiones se centró "solo el aspecto defensivo porque el equipo está recibiendo muchos goles".

Romerito entiende que la situación en la tabla pasa factura: "El equipo no tiene la confianza de los resultados. En la segunda parte, quizás por miedo de cometer algún error, pecamos dando el pasito atrás", continuó el entrenador, convencido de que "la falta es evitable", en referencia a la acción del gol. "No me gusta que el equipo se quede atrás y que nos dominen tan claro, pero entiendo que se vieron con el empate y estaban aguantando. Se trata de una cuestión de confianza", insistió.

"Vamos a seguir trabajando y a darle confianza a los jugadores porque estamos solo a tres puntos y tenemos ahora dos partidos superimportantes en casa que tenemos que intentar sacarlos", prosiguió el sevillano.

¿Cómo se levanta la moral del vestuario? "Hablando mucho. Hemos incorporado a un amigo mío que es psicólogo, Paco. Al final los jugadores cuando tienen esta situación a lo mejor le puede un poco más la presión. Tenemos que recuperarnos lo antes posible con un resultado positivo para reforzar el trabajo que estamos haciendo. Yo estoy muy contento con la primera parte de la Balona, estamos en un proceso y esta semana veremos más las cosas con balón porque hemos dado prioridad a lo defensivo", remarcó.

Romerito insta a sus jugadores a "tener la cabeza levantada" y advierte que "quedan partidos, a nosotros cuatro en casa, si somos fuertes tendremos posibilidades de salvarnos, en casa hay que sacarlos sí o sí".

El míster sí echó en falta algo de "veteranía" dentro del campo en ciertos momentos: "Tienes que saber jugar con eso, nos faltó algo de veteranía, saber parar el partido en ciertos momentos, cuando pasas fatigas tienes que saber como pararlo".