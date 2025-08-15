Los exbalonos Bezares, Joe, Toni García y Kike Gómez y el linense Juanje llevan al Lincoln al play-off de la Europa League

Los exbalonos Juanjo Bezares (entrenador), José Manuel Martínez Joe, Toni García y Kike Gómez, así como el linense Juanje Argüez, lograron este jueves la clasificación como integrantes del Lincoln Red Imps FC para el play-off final de acceso a la fase de grupos de la Europa League tras eliminar en la tanda de penaltis al FC Noah de Armenia.

Los rojinegros se medirán en esa eliminatoria definitiva nada menos que al histórico Braga portugués, que a su vez se deshizo del Cluj rumano por el global de 4-1. En caso de caer eliminados, pasarán a disputar la fase de grupos de la Conference League, lo que quiere decir que el sempiterno campeón de la Roca estará esta temporada en la primera fase de una competición europea y además lo hará con un marcado acento balono.

La presencia del Lincoln en una fase de grupos supone todo un hito. Sólo existe un precedente en el balompié del Peñón y además protagonizado por este mismo equipo. Hay que remontarse a 2021, cuando eliminó al Riga en el play off final de la fase previa de la Conference League y estuvo presente en la fase de grupos de la segunda competición continental.

El Lincoln había comenzado su andadura europea 2025 con dos eliminatorias en la fase previa de la Champions. En la primera superó al Víkingur Gøta de las Islas Feroes y en la siguiente cayó eliminado a manos del Estrella Roja de Belgrado (Serbia).

El partido

En la ronda con el FC Noah de Armenia el encuentro de ida concluyó con empate a un gol. En la vuelta, disputada en un Abovyan City Stadium abarrotado a pesar del frío y en un alarde de orden, los de Bazares aguantaron durante los 120 minutos el empate sin goles, a pesar de que los locales marcaron un tanto en el 86', que fue invalidado por fuera de juego.

La primera parte comenzó con el guion previsto. Atacaron más los locales y se defendió bien el Lincoln, con un once (excepto el lesionado Britto) calcado de la ida. El campeón de Gibraltar no se olvidaba de atacar y en el 16' un acercamiento al área no pudo ser rematado por Mandi Sosa. Poco a poco se igualó el choque y en el 25' un balón suelto en el área del Noah no llegó por milímetros el exbalono Toni García. El campeón de Armenia tenía que recurrir a tiros lejanos y ahí en un par de ocasiones se lució el meta Nauzet. No hubo más destacado de ahí al descanso, al que se llegó sin goles en el marcador.

El FC Noah buscó con los cambios más poder ofensivo, pero se vio en los primeros quince minutos de esta segunda mitad los mejores momentos del Lincoln. Incluso pudo marcar a los 49 minutos en una doble acción de Toni García y Bernardo Lopes que no entró por poco.

Se equilibró la contienda con el paso del reloj y a los 63 minutos los armenios dispusieron de la ocasión más clara. Jakolic dribló a un defensa y al portero pero su chut se estrelló en la cruceta. El Noah volvió a buscar el juego áreo y el Lincoln se fue echando atrás conforme pasaban los minutos. Pese a ello el combinado gibraltareño se estiró y en el 75' un gran chut raso del activo Toni García obligó a una gran parada de Chincharevic.

En el último tramo llegó el susto para el conjunto de Bezares cuando en el 86' marcó el siempre incómodo Sangare, pero partiendo en fuera de juego, tal como confirmó el VAR. Así con el 0-0 se llegó a la prórroga, tras el 1-1 de la ida.

En la prórroga dominó el equipo local pero aguantó bien atrás el Lincoln. Todo se decidiría en los penaltis.

El equipo que representa a la entidad presidid por Dylan Viagas empezó mal al fallar Nano el primero. Después marcaron De Barr, Kike Gómez, Juanje Argüez y Rujents. El Noah erró uno y se llegó con el 4-4 a la tanda decisiva. Anotaron Kyle Cliton y Bernanrdo López. Y en el penalti 14 el meta Nauzet detuvo a Eteki. El 6-5 definitivo y al playoff para entrar en la fase de grupos de la Europa League.

Alineaciones

En este partido de vuelta jugaron por el Noah de Armenia: Cancarevic; Boakye (Hambardzumyan, 91'), Silva, Muradyan, Fernandes (Thorarinsson, 109'), Eteki, Sangaré, Castro (Grgic, 46'), Oulad Omar (Mulahusejnovic, 79'), Pinson (Jakolis, 63') y Matheus (Manvelyan, 105').

Lo hicieron por el Lincoln Red: Nauzet; Nano, Lopes, Rutjens, Ayew (Toscano, 97'), Torrilla, Dabo (Kike Gómez, 62'), Mandi (Joe, 80'), Villacañas (Juanje Argüez, 74'), Toni García (Clinton, 106') y De Barr.