La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona, la Inmaculada Concepción
La plantilla deposita ramos de flores en la salida de la procesión extraordinaria
La plantilla de la Real Balompédica Linense ha realizado este viernes su tradicional ofrenda floral a la Inmaculada Concepción, patrona de La Línea, durante su salida extraordinaria por el centenario de su patronazgo.
El director general del club, Álvaro Pérez Bonmatí; el entrenador, David Sánchez; y el capitán, Tomi Lanzini, fueron los encargados de depositar los ramos de flores ante la Virgen en la Plaza de la Iglesia, acompañados por el resto de jugadores y miembros del club.
El acto se desarrolló en plena calle para permitir la presencia de todos los linenses, justo a la salida de la procesión extraordinaria.