La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona, la Inmaculada Concepción

La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea

La plantilla deposita ramos de flores en la salida de la procesión extraordinaria

La plantilla de la Real Balompédica Linense ha realizado este viernes su tradicional ofrenda floral a la Inmaculada Concepción, patrona de La Línea, durante su salida extraordinaria por el centenario de su patronazgo.

El director general del club, Álvaro Pérez Bonmatí; el entrenador, David Sánchez; y el capitán, Tomi Lanzini, fueron los encargados de depositar los ramos de flores ante la Virgen en la Plaza de la Iglesia, acompañados por el resto de jugadores y miembros del club.

El acto se desarrolló en plena calle para permitir la presencia de todos los linenses, justo a la salida de la procesión extraordinaria.