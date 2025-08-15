Ocio
Qué hacer hoy martes en el Campo de Gibraltar: 15 de agosto
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco

La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona, la Inmaculada Concepción

La plantilla deposita ramos de flores en la salida de la procesión extraordinaria

R. D.

La Línea, 15 de agosto 2025 - 21:29

La plantilla de la Real Balompédica Linense ha realizado este viernes su tradicional ofrenda floral a la Inmaculada Concepción, patrona de La Línea, durante su salida extraordinaria por el centenario de su patronazgo.

El director general del club, Álvaro Pérez Bonmatí; el entrenador, David Sánchez; y el capitán, Tomi Lanzini, fueron los encargados de depositar los ramos de flores ante la Virgen en la Plaza de la Iglesia, acompañados por el resto de jugadores y miembros del club.

El acto se desarrolló en plena calle para permitir la presencia de todos los linenses, justo a la salida de la procesión extraordinaria.

La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
1/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
2/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
3/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
4/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
5/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
6/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco
La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea
7/7 La Real Balompédica Linense realiza su tradicional ofrenda floral a la patrona de La Línea / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats