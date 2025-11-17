Julio Algar insta a la Balona a "hacer bueno" ante el Lucena el empate en Bollullos

Julio Algar da instrucciones a sus compañeros antes del saque de una falta, el domingo en Bollullos

El capitán de la Real Balompédica Linense, Julio Algar, insta a su vestuario a “hacer bueno” con una victoria ante el Ciudad de Lucena el próximo domingo (12:00) en el Ciudad de La Línea el empate cosechado en la última jornada disputada, en la que los albinegros firmaron tablas en su visita a Bollullos, en un duelo especialmente accidentado, ya que se registraron cuatro expulsiones, dos por bando.

El zaguero cordobés, en declarciones a los medios oficiales del club, puso especial énfasis en agradecer la presencia de los aficionados que se desplazaron hasta tierras onubenses “y más aún con el día que hacía”.

“Lo intentamos todo, hasta el final, pero no pudo ser”, lamentó en referencia al duelo en suelo condal, en el que los de La Línea estrellaron hasta tres veces el balón en la madera.

“Estoy seguro que entre todos el domingo que viene haremos fuerza, conseguimos los tres puntos y hacemos este empate bueno”, sostiene.

El Ciudad de Lucena llegará a La Línea afincado en la cuarta posición, justo por delante de la Balompédica, a la que aventaja en dos puntos. La escuadra aracelitana ha puntuado en sus tres últimos desplazamientos.