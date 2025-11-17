La selección andaluza senior cita a Chey, de la Balona

El seleccionador andaluz senior ha convocado al lateral derecho de la Real Balompédica Linense Juan José Estévez (Chey) para que participe en el tercer entrenamiento de dicho combinado, que tendrá lugar este martes (17:30) en El Rubio (Sevilla). Chey ya había tomado parte en las dos convocatorias precedentes, en Montilla y Lucena, en las que no hubo ningún otro jugador de la escuadra de La Línea. Todo indica que formará parte del combinado que finalmente representará a la autonomía en la Copa de Regiones UEFA.

La selección andaluza senior está entrenada por el granadino Juan José Rodríguez. El combinado autonómico disputará la Copa de Regiones UEFA. En la primera fase ha quedado encuadrado en el grupo IV, junto a Galicia y Castilla La Mancha -que ejercerá de anfitrión- y la primera jornada se celebrará el fin de semana del 28 al 30 de noviembre, razón por la cual ese fin de semana no habrá competición en los diferentes grupos de Tercera Federación, en la que compite la Balona.

De esta primera fase saldrán los ocho equipos clasificados que disputarán la Fase Intermedia entre el 28 y el 29 de enero, mientras que la fase final que decidirá la comunidad autónoma que representará a España en la UEFA Regions Cup se vivirá entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2026.

Están citados para este tercer entrenamiento: Chey (Balona), Andrés Pavón y Fidel Ibáñez (Bollullos), Roberto Molina, Sergio Pimentel y Fer Herrera (Churriana), Michael Makuemimo (San Roque de Lepe), Pablo Fernández (Atlético Porcuna), Lauren Egea (Dos Hermanas), Jeremías Arias y Eric (Mijas), Fran González, Pablo Molero y Manu Alonso (Utrera), Cameron y Carlos León (Motril), Pablo Osborne (Atlético Central), Manu Fernánez (Atlético Mancha Real), Javi Martínez y Alberto Martínez (Torredonjimeno), Pollo (Arenas), Dani Guerrero, Ángel Martínez (Chiclana), José Serrano (Ciudad de Lucena), Dani Salvatierra (Armilla) e Iván López (Motril).

El almetiense Juan José Estévez (Chey) llegó el pasado verano a la Balona procedente del Motril, del grupo IX de Tercera Federación. Berja, Spórting de Almería y Rácing La Rioja habían jalonado su trayectoria. En el presente curso ha participado en los once encuentros de liga en los que ha tomado parte el equipo albinegro. Nueve de ellos como titular, hasta acumular 734 minutos sobre el césped.