Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 11ª jornada

La 11ª jornada del grupo X de la Tercera Federación se saldó sin ganadores ni perdedores en los duelos directos en la cabeza de la clasificación. El empate de la Real Balompédica Linense en el campo del líder, el Bollullos CF, y las tablas en El Rosal entre el invicto Cádiz Mirandilla y el Pozoblanco reflejan la igualdad existente en una categoría que sí empieza a partirse con respecto a la zona baja.

La Balona sacó un punto en el campo del líder que le permite estirar su racha a nueve jornadas sin perder. Los de David Sánchez sobrevivieron a un partido tenso, con dos expulsiones por cada bando, y protagonizaron las ocasiones más claras, incluso en inferioridad numérica. Los albinegros suben al cuarto puesto con 19 puntos. El Bollullos vio frenado su momentum de triunfos en cadena, pero los condales aguantaron el tipo ante un rival directo y mantienen esos siete puntos de diferencia. El cuadro de Antonio Calle, con 26, seguirá al frente de la tabla una semana más.

El Ceuta B se sube al carro de los aspirantes al playoff. Victoria contundente del equipo caballa en Conil (0-2). Los de David Polaco lograron su segundo triunfo seguido, el tercero en cuatro jornadas, en un duelo que decantaron los goles de Paco Fernández y Javi Gámez, y acabó hasta con cuatro expulsados. El filial norteafricano se eleva hasta los 19 puntos en un triple empate que le deja a las puertas de la zona VIP. El Conil vio truncada su buena racha y cede terreno con 14 puntos.

El invicto Cádiz Mirandilla no pudo batir al Pozoblanco en El Rosal (0-0). El filial cadista dominó y se mostró superior, sobre todo en la segunda parte, pero se topó con Jerry, providencial para permitir que los suyos sumasen un importante punto. Los pupilos de Rubio desaprovecharon una oportunidad para recortar al líder, pero con 23 puntos se mantienen como el único equipo que no conoce la derrota en el grupo esta temporada. El Pozoblanco cosechó su tercera jornada seguida sin ganar, pero con dos empates se sostiene en la parte noble con 19 puntos.

Triunfo en el último suspiro del Ciudad de Lucena ante el Atlético Onubense (2-0). Un tanto de Manolo Ortiz en el minuto 85 desató el júbilo en tierras lucentinas, ya que la victoria relanza a los celestes hasta los 21 puntos, terceros y a cinco del liderato. El conjunto de Cobos, que sentenció en el añadido por medio de Alberto García, prolonga su estado de gracia y distancia a un rival directo como el Onubense. El filial del Recreativo de Huelva se estanca con 14 puntos y dos varapalos consecutivos que alejan a los albiazules de los puestos altos.

Imparable el Dos Hermanas bajo los mandos de Emilio Fajardo. El ex de Balona y Algeciras mantiene activado el efecto revulsivo y se apuntó la tercera victoria consecutiva desde su llegada al banquillo nazareno. El estadio Miguel Román disfrutó de un triunfo amplio (3-1) ante el San Roque de Lepe. Los locales se adelantaron con un tanto en propia de Francis Ruiz y los leperos igualaron antes del descanso gracias a Juan Mari. Sin embargo, el segundo tiempo fue para los nazarenos con los goles del exalbinegro Fran Tena y Sillero. El Dos Hermanas escala hasta los 16 puntos y deja tocado a un San Roque que acumula tres derrotas en cuatro partidos y solo suma 12 puntos.

El resultado más abultado de la jornada lo protagonizó el Chiclana CF. Los chiclaneros pasaron por encima del Córdoba B en apenas diez minutos (4-1). Ortiz, en propia, Maqueda, Dani Guerrero y Mawi pusieron un 4-0 en un visto y no visto para el conjunto de Cortijo. El filial de los califas marcó el tanto del honor en el 45', obra de Ortega. Segundo triunfo seguido de los chiclaneros, que asoman la cabeza hasta los 17 puntos. El batacazo del Córdoba B supone el primer borrón del filial tras una racha muy positiva. Los de Gaspar Gálvez se quedan con 18 puntos, cerca de la zona de privilegio.

Reacción contundente del Atlético Central. El equipo blanquinegro impuso su ley en el Ciudad de Alcalá con una sólida victoria (3-0) ante el colista Coria en un encuentro que dominó de principio a fin gracias a los goles de Manu Gavilán, Juan Antonio y Pablo Osborne. El Central remonta hasta los 18 puntos mientras que el Coria mantiene el farolillo rojo con solo 4 puntos.

Tablas en el San Juan Bosco en un duelo de necesidad entre el Utrera y el Castilleja (2-2). Los utreranos se adelantaron por dos veces ante un Castilleja que no tiró la toalla. Begines hizo el 1-0 y Vázquez igualó pronto antes del descanso. Rico puso el 2-1 y Carlitos salvó un punto para los de la Cuesta en el minuto 78. Ambos equipos cortan su bache de derrotas: el Utrera se pone con 8 puntos y el Castilleja, en descenso, con 6.

En otro pulso sevillano por la permanencia, el Sevilla C salió airoso de su visita al San Sebastián de Tomares (1-3). El encuentro se decidió en la segunda parte, especialmente en el tramo final. Merino adelantó a los sevillistas pero Raúl Vega igualó pronto de penalti. Los nervionenses rompieron las tablas en los últimos minutos con los tantos de Ciria y Bernal para tomar algo de oxígeno hasta los 10 puntos. Cuarta derrota consecutiva de un Tomares que se hunde con 6 puntos.