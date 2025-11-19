Chey, de la Balona, se pierde el entrenamiento de la selección andaluza

Cristian Boateng juega el balón durante un partido en el Ciudad de La Línea

El defensa de la Real Balompédica Linense Juan José Estévez (Chey) no compareció este martes al entrenamiento de la selección andaluza sénior para el que había sido convocado como consecuencia de unas molestias físicas, aunque éstas, en principio, no le impedirán jugar el encuentro de la duodécima jornada del grupo X de Tercera Federación que enfrentará el domingo (12:00) en el Ciudad de La Línea el conjunto albinegro y el Ciudad de Lucena. Son bajas confirmadas los sancionados Diego Domínguez y Adrián Moyano, así como el lesionado Marlone. Es muy posible que también repita en la lista de ausentes Adri Valiente. Volverán Zaki, y tras dos semanas ausente, Boateng

Chey se vio obligado a renunciar, como otros cuatro jugadores de diferentes clubes, a tomar parte en el tercer entrenamiento de la selección andaluza senior, que se celebró el martes en Sevilla.

El defensa almeriense recibió un fuerte golpe en el cuello en los últimos compases del duelo del pasado domingo en Bollullos y acusaba molestias que hacían recomendable que prolongara su descanso.

Los participantes en el entrenamiento de la selección andaluza, este martes

Con todo, pudo entrenarse este miércoles con aparente normalidad -aunque con alguna precaución- y nada hace pensar que pueda verse obligado a renunciar al duelo con el Ciudad de Lucena.

El entrenador, David Sánchez, sí que sabe que no podrá contar ante el equipo aracelitano con los dos futbolistas que fueron expulsados por doble amonestación en Bollullos: el defensa Diego Domínguez y el centrocampista Adrián Moyano.

Con respecto al pasado domingo el que tiene garantizado que continuará en el dique seco será Marlone, que casi con total seguridad no podrá reaparecer ya hasta 2026, mientras que Adri Valiente está a la espera conocer los resultados de unas pruebas médicas, pero teniendo en cuenta que aún no se ha ejercitado con normalidad esta semana, en el mejor de los casos cabría pensar que pueda optar a formar parte de la lista de convocados.

Los que sí parece que están en disposición de volver son Zacarías el Manssouri Ahmed (Zaki) y Cristian Boateng, quien acumula dos ausencias consecutivas, una por sanción y otra por sanción. Ambos jugadores se entrenaron este miércoles con normalidad con sus compañeros.

Con el balance de tres/cuatro bajas no es nada descartable que el preparador de los balonos reclute de nuevo a jugadores de los equipos de cantera para completar la convocatoria. En la jornada precedente los elegidos fueron Raúl Andrades, del filial senior, y el hispano argentino Jero Suárez, del Atlético Zabal de la Liga Nacional juvenil.